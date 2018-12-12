 Глава МИД ФРГ исключил пересмотр договора по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.12.2018

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Германия

Глава МИД ФРГ исключил пересмотр договора по "Брекзиту"

Глава МИД Гемрании Хайко Мас назвал договор об условиях "Брекзита" справедливым компромиссом. Он заверил, что Великобритания останется важной частью Европы и после выхода из состава ЕС.

Хайко Мас

Перед началом саммита ЕС в Брюсселе, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) исключил возможность пересмотра Договора между Евросоюзом и Великобританией о порядке и условиях выхода Великобритании из состава ЕС. "Этот договор - поистине справедливый компромисс. Нет никаких оснований снова разматывать его. От этого ничего не изменится", - сказал он в четверг, 13 декабря, в бундестаге.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

Мас подчеркнул, что Великобритания останется важной частью Европы и после "Брекзита". "Великобритания останется частью нашего европейского сообщества ценностей. Мы будем и впредь совместно стремиться ко многим общим целям", - отметил он, приведя в качестве примеров такие вызовы, как глобализация, климатические изменения, миграция и защита многополярного миропорядка. "На эти вызовы Европа может найти ответы лишь вместе с Великобританией", - подчеркнул Хайко Мас.

Вечером 13 декабря Евросоюз соберется на саммит, чтобы вновь обсудить планы Британии по выходу из состава ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы государств и правительств других стран ЕС надеются на то, что британский парламент поддержит уже согласованный договор по "Брекзиту" и тем самым предотвратит хаотический выход Британии из ЕС в марте 2019 года.

Мас отметил, что правительство ФРГ будет продолжать разрабатывать планы и на случай "жесткого "Брекзита", однако, этот, по его словам, "худший сценарий не в британских, не в европейских и не в германских интересах".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту" (26.11.2018)

 

Контекст

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Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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