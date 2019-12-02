 Глава МИД Украины предостерег от приостановки ″минского процесса″ | Новости из Германии об Украине | DW | 30.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Глава МИД Украины предостерег от приостановки "минского процесса"

Киев всегда будет искать возможность вернуть украинский флаг в Симферополь, Донецк и Луганск, заявил Дмитрий Кулеба. МИД Украины ожидает в апреле очередного саммита в "нормандском формате".

Последствия обстрела в Донбассе

Последствия обстрела в Донбассе (фото из архива)

Украина выступает против приостановки выполнения минских соглашений и деятельности по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата". "Мы должны искать решения. Не будет так, как, возможно, надеется часть украинского общества, все просто пройдет и все будет классно", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в понедельник, 30 марта.

По его словам, необходимо "искать компромиссы", если Киев хочет "вернуть оккупированные территории обратно". "Я категорически не приемлю позиции "давайте отрежем и забудем", - подчеркнул Кулеба. "Мы всегда будем искать сценарий, пути, шаги для того, чтобы украинский флаг вернулся в Симферополь, Донецк и Луганск", - добавил он.

МИД Украины ориентируется на согласованные ранее апрельские даты проведения в Берлине очередной встречи в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина), отметил министр. Однако все зависит "от стабилизации ситуации с коронавирусом или способности придумать формат виртуального саммита", подчеркнул он.

Киев заинтересован в обмене пленными и прекращении огня, добавил Кулеба. Последний масштабный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной прошел в декабре 2019 года.

Выборы в Донбассе невозможны без обеспечения безопасности

Глава МИД Украины исключает возможность местных выборов в Донбассе без обеспечения безопасности. Министр особо выделил случаи гибели и ранений украинских военнослужащих. "Будет безопасность, будет прекращение огня, тогда начнем рассчитывать, когда мы все на практике будем готовы для проведения выборов", - резюмировал Кулеба.

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 07:42

Порошенко о вызовах на допросы, политике Зеленского и снятии санкций с России

Контекст

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW. (18.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что министр обороны Украины Загороднюк рассказал на конференции в Мюнхене  

Капитуляция отменяется: что в Украине думают о встрече Зеленского и Путина  

Также по теме

New York UN Generalversammlung Zelenskij

Зеленский: Сначала вывод боевиков, потом выборы в Донбассе 02.12.2019

Украина не ожидает прорыва на встрече в "нормандском формате", сконцентрируется на обмене пленными и прекращении огня в Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Spiegel.

Deutschland Berlin Wadym Pristaiko Vizeaußenminister der Ukraine

В МИД Украины считают реальной встречу в "нормандском формате" в ноябре 01.11.2019

Разведение сил под Петровским - последняя предпосылка для встречи в "нормандском формате", отмечает Вадим Пристайко. По словам главы МИД Украины, встреча может состояться в ноябре, но ее дата во многом зависит от РФ.

Puitn und Selenskyj mit Macron in Paris

Немецкие СМИ: От встречи "нормандской четверки" скорее выиграл Путин 10.12.2019

Обозреватели немецких масс-медиа сходятся в том, что саммит в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины, но оценивают итоги переговоров по-разному.

Реклама

Самые читаемые

Как Санкт-Петербург не досчитался 1,5 миллиона жителей  

Хроника пандемии: цена на нефть упала до уровня 2002 года  

Хроника пандемии: число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно