Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок объявил о том, что отравление оппозиционера Алексея Навального не может остаться безнаказанным. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter в ночь на четверг, 3 сентября. "Шокирован заявлением канцлера Меркель, что Навальный был отравлен химическим оружием "Новичок". Нахожусь в контакте с Германией относительно дальнейших действий. Безнаказанность недопустима", - написал Блок.

В Германии после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа "Новичок" тоже ведутся разговоры о необходимости единого европейского ответа. "Мы проинформируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования. Мы проведем совместные консультации и в свете российских заявлений примем решение о соответствующей совместной реакции", - заявила, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) заявил, что ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа. "В пересмотре нуждается буквально все", - подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

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Смотреть видео 03:09 Поделиться Изменит ли Берлин свою позицию по "Северному потоку - 2"? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hv1y "Северный поток - 2": изменит ли свою позицию Германия в связи с отравлением Навального?