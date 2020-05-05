 Глава МИД Австралии связала Россию и Китай с фейками о коронавирусе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2020

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Мир

Глава МИД Австралии связала Россию и Китай с фейками о коронавирусе

Некоторые страны используют пандемию COVID-19 для подрыва либеральных демократий, а фейки о SARS-CoV-2 способствуют "атмосфере страха и разобщения", считает глава австралийского МИДа Марис Пейн.

Слова FAKE FAKT на кубиках и клавиатура

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн отнесла Россию и Китай к странам, распространяющим ложную информацию о коронавирусе SARS-CoV-2. Подобные действия способствовали "атмосфере страха и разобщения", заявила глава Пейн, выступая в Австралийском национальном университете в Канберре во вторник, 16 июня. Однако в нынешние времена миру необходимы "сотрудничество и понимание", подчеркнула она.

Министр особо выделила свою обеспокоенность тем, что "некоторые страны используют пандемию с целью подорвать либеральные демократии и продвинуть собственные, более авторитарные, модели". Она сослалась на недавний отчет Еврокомиссии, в котором Россия и Китай упомянуты среди государств, проводящих в Европе "нацеленные операции по воздействию и кампании по дезинформации".

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отверг обвинения австралийской стороны. Пекин "никогда не прибегал к дезинформации для улучшения своего образа", а также не видит в этом необходимости, подчеркнул он.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен более чем у 8 млн жителей планеты, а свыше 444 тысяч человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2,1 млн случаев) и летальных исходов (около 117 тысяч) - в США. В Австралии коронавирус выявлен у 7370 человек, 6870 больных выздоровели, 102 скончались.

На сайте Всемирной организации здравоохранения размещены ответы на вопросы о SARS-CoV-2 и развеяны различные мифы, связанные с ним.

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    Автор: Марина Барановская


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