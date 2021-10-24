Гетеросексуалы

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Сексуальное большинство, испытывающее влечение к представителям противоположного пола.
Многие проститутки в Германии считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг, действующий с 2017 года, дискриминационным и повышающим их риски. DW - об истории одной из таких девушек.
Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?
Такие предупреждения появились в газетах на севере Германии. Местные общины решили обратить внимание туристов на якобы подстерегающие их опасности.
Заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо об отставке сделано после обнародования результатов расследования о его возможных сексуальных домогательствах.
Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.
Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
1 июня 1961 года, 60 лет назад, на рынке Германии впервые появилась противозачаточная таблетка. Многие считают, что именно она спровоцировала сексуальную революцию.
Бесконечные вечеринки, алкоголь, секс и... поиски смысла жизни и своей идентичности. Новая книга рассказывает о ночной жизни Берлина после падения Стены.
Немецкому певцу, автору песен и легендарному рокеру Удо Линденбергу исполнилось 75 лет.
В книге "Она хочет" Катя Левина откровенно рассказывает о своем сексуальном опыте и показывает, что женщинам стоит бороться за сексуальное равноправие. Подробности - в интервью DW.
В какие любовные западни попадали мудрейшие люди мира? Как романтические отношения влияли на их философские труды? Ответ можно найти в книге, только что вышедшей в Германии.
В ряде европейских стран секс без согласия официально признается актом насилия. Такой закон теперь принят и в Дании. В чем его необходимость?
Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.
Первый секс, количество партнеров и многие другие аспекты интимной жизни немцев впервые стали предметом масштабного исследования в Германии.
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