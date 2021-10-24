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Гетеросексуалы

Сексуальное большинство, испытывающее влечение к представителям противоположного пола.

Eine Teilnehmerin hält während einer Demonstration zum Arbeitsverbot von Sexarbeiterinnen während der Corona-Pandemie ein Schild mit der Aufschrift Sex work is real work (dt. Sexarbeit ist echte Arbeit) in der Hand. Seit dem 19. Juli hat die Stadt Stuttgart ein Komplettverbot der Prostitution ausgerufen. Stuttgart 06.08.2020

За что немецкие проститутки критикуют закон о защите их прав? 24.10.2021

Многие проститутки в Германии считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг, действующий с 2017 года, дискриминационным и повышающим их риски. DW - об истории одной из таких девушек.
Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

Секс-скандал вокруг главреда Bild: почему уволили критика Путина? 20.10.2021

Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Возможен ли секс в космосе? 05.10.2021

Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?
Insel Poel, Blick von Norden, 12.08.2012, Luftbild , Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Insel Poel | island Poel, view from North, aerial view, Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Insel Poel

В Германии запретили заниматься сексом в траве 24.08.2021

Такие предупреждения появились в газетах на севере Германии. Местные общины решили обратить внимание туристов на якобы подстерегающие их опасности.
FILE PHOTO: New York Governor Andrew Cuomo speaks during a news conference, in New York, U.S., May 10, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS/File Photo

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об отставке 10.08.2021

Заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо об отставке сделано после обнародования результатов расследования о его возможных сексуальных домогательствах.
Victoria De Angelis (l-r), Damiano David und Thomas Raggi der Band Maneskin spielen ein Live-Konzert für das Videoportal TikTok im SchwuZ Queer Club. +++ dpa-Bildfunk +++

Победители "Евровидения" Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков 17.06.2021

Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.
2.-Marilyn-Monroe-Amangansett-New-York-1957 © Sam Shaw Inc./www.shawfamilyarchives.com

Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда 01.06.2021

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно 01.06.2021

Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
Verschiedene Packungen des Verhütungsmittels für Frauen, der Antibaby-Pille (Archivbild vom Juli 1989). Vor 40 Jahren führte der Pharmakonzern Schering die Antibaby-Pille Anovlar am deutschen Markt ein. Nicht nur der Umgang, sondern auch die Pille selbst hat sich seitdem stark verändert. Neue Pillen, die zugleich die Akne bekämpfen, die Gewichtszunahme behindern oder Menstruationsbeschwerden dämpfen, sind auf dem Markt, ohne dass es sich dabei um regelrechte Hormonhammer handelt. dpa (THEMENPAKET - zu dpa-Korr.-Bericht: Die Antibaby-Pille in Deutschland wird 40 vom 21.05.2001)

Таблетка, которая изменила секс 31.05.2021

1 июня 1961 года, 60 лет назад, на рынке Германии впервые появилась противозачаточная таблетка. Многие считают, что именно она спровоцировала сексуальную революцию.
Skinheads und Punker in Ost-Berlin unter sich, aufgenommen am 25. Juli 1989. Laut Berichten der Ostberliner Medienorgane wächst auch in der DDR zunehmend die Ausländerfeindlichkeit und der Rechtsextremismus. Unter den Jugendlichen haben sich Gruppen von Skinheads und sogenannten Faschos gebildet, die als noch extremer gelten. | Verwendung weltweit

Как прожигала жизнь берлинская молодежь в 90-е? 27.05.2021

Бесконечные вечеринки, алкоголь, секс и... поиски смысла жизни и своей идентичности. Новая книга рассказывает о ночной жизни Берлина после падения Стены.
03.05.2017 Der Musiker Udo Lindenberg und sein Panikorchester stehen am 03.05.2017 in Kiel (Schleswig-Holstein) bei einem Konzert auf der Bühne in der Sparkassen Arena. Mit der Live-Tour «Stärker als die Zeit» kommt Lindenberg und sein Panikorchester unter anderem in die Sport- und Kongresshalle in Schwerin, die Dortmunder Westfalenhalle, die Barclaycard Arena in Hamburg und die Berliner Waldbühne. Bis zum 18. Juni sind 22 Konzerte in 17 Städten geplant. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Удо Линденберг: секс-символ и немецкий партнер Пугачевой 17.05.2021

Немецкому певцу, автору песен и легендарному рокеру Удо Линденбергу исполнилось 75 лет.
young couple having fun in bed together picture-alliance/Beyond

Секс-позитив и другие аспекты женской сексуальности 26.03.2021

В книге "Она хочет" Катя Левина откровенно рассказывает о своем сексуальном опыте и показывает, что женщинам стоит бороться за сексуальное равноправие. Подробности - в интервью DW.

2-F81-M359-4 (461571) 'Marquis de Sade: Justine' Film: 'Marquis de Sade: Justine' (Bundesrepublik Deutschland/Italien 1968; Regie: Jess Franco; Buch: Arpad de Riso, Erich Kröhnke). - Szene mit Horst Frank als Chevalier de Bressac und Sylva Koscina. -

Кант в борделе, соблазнитель Кьеркегор: великие на костре любви 29.01.2021

В какие любовные западни попадали мудрейшие люди мира? Как романтические отношения влияли на их философские труды? Ответ можно найти в книге, только что вышедшей в Германии.

ARCHIV - 07.06.2016, Berlin: ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Jeden Tag versucht im Schnitt mindestens ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex zu töten. Dazu kommen tausende Fälle von Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Stalking und sexueller Nötigung. (zu dpa Giffey: Für viele Frauen ist Zuhause ein gefährlicher Ort vom 20.11.2018) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Секс без согласия - это изнасилование. В Дании принят новый закон 18.12.2020

В ряде европейских стран секс без согласия официально признается актом насилия. Такой закон теперь принят и в Дании. В чем его необходимость?
Der ungarische Europaabgeordnete Jozsef Szajer stimmt während einer Sitzung im Europäischen Parlament ab. Nach dem überraschenden Verzicht auf sein Mandat als Europaabgeordneter hat am 12.12.2020 der ungarische Politiker Szajer die Teilnahme an einer illegalen Party in Brüssel eingeräumt.

Как гей-вечеринка сломала карьеру политика-гомофоба из Венгрии 02.12.2020

Среди участников закрытой гей-вечеринки в Брюсселе оказался депутат Европарламента от венгерской консервативной партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Ранее он выступал против однополых браков.

ILLUSTRATION - Ein Paar kuschelt am 31.10.2016 in Hamburg zusammen in einem Bett (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Откровенные подробности о немцах и сексе 12.10.2020

Первый секс, количество партнеров и многие другие аспекты интимной жизни немцев впервые стали предметом масштабного исследования в Германии.
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