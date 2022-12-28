Секс-ярмарка в Берлине: вибраторы на любой вкусФото: picture alliance/dpa/P. Grimm
ОбществоГрузия
Как россиянка открыла секс-шоп в Грузии и что из этого вышло
Александр Бураков
1 ч. назад
Впервые за много лет в Тбилиси появился магазин интимных товаров. Для Грузии это маленькая революция.
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Магазин под названием "House of woman" открылся в конце ноября и уже принял первую тысячу посетителей, говорит его владелица Диана Логвиненко. Она приехала с мужем в Тбилиси из Санкт-Петербурга чуть больше полугода назад. Отъезд из России, признается она, никак не был связан с войной или мобилизацией. Мужа пригласил друг из Грузии делать бизнес в IT-сфере, а сама она просто решила заняться чем-то своим. Ее магазин интим-товаров, отмечает она, ориентирован прежде всего на женщин и не похож на российские секс-шопы.
Как правило, такие магазины громят
Без экскурса в историю будет сложно понять, какое значение это событие имеет для общества, говорит коренной тбилисец Сосо. Новость об открытии единственного в Грузии интим-магазина вызвала у него удивление: "Знаете, ведь как правило их громят".
Первый секс-шоп в грузинской столице открылся еще в 2001 году, назывался "Афродита". Прославился он тем, что просуществовал всего пару месяцев и официально был закрыт из-за протестов местных жителей. Под протестами следует понимать погромы и даже попытку поджога, которые совершали активисты православной церкви.
Такая же участь постигла и второй магазин, открытый в Батуми. История даже стала в некотором смысле мемом: Грузия - это страна, где секс-шоп закрыл православный священник, запустив стулом в витрину. Но нужно понимать, продолжает Сосо, что церковь в Грузии является важнейшим маркером идентичности. Страна граничит с Турцией, и рядом находится Иран, с которыми отношения всегда складывались сложно, поэтому в Грузии церковь это нечто большее, чем в других странах.
Секс-шоп в итоге перепрофилировали в магазин канцтоваров, и тема была закрыта. Рассказывая об этом, Сосо просит ни в коем случае не называть его фамилию. Позже окажется, что и это маркер - все собеседники DW попросят о том же. На Кавказе, поясняет Сосо, тема секса до сих пор под запретом, и упоминание имен в СМИ в таком контексте повлечет осуждение со стороны соседей и знакомых. По этой же причине, убежден он, грузины не будут ходить в интим-магазин.
Кто в Грузии ходит в секс-шоп
Но Диана Логвиненко его позицию называет абсолютно стереотипной. Большинство ее клиентов, утверждает она, это грузинские женщины в возрасте за 45, и часто они приходят вместе со своими мужчинами. Грузины покупают ровно все то, что и люди в других странах, свидетельствует Диана Логвиненко: "За месяц раскупили весь товар, на полки даже пришлось разложить сувениры, чтобы не выглядели полупустыми".
Правда, примерно за час пока длился разговор с корреспондентом DW, в магазине сделали покупки только два клиента, и это были русскоговорящие мужчины славянской внешности. Было видно, что они знали за чем шли и были здесь не впервые. Сам магазин находится в тбилисском районе Сабуртало, где предпочитают селиться специалисты IT-сферы из Беларуси и России, бежавшие от авторитарных режимов.
Клиенты интим-магазина, соглашается Диана Логвиненко, это люди с образованием и, как правило, хорошо зарабатывающие. Конечно, продолжает она, специфика такого бизнеса в Грузии есть, учитывая традиции. Например, в грузинской семье мама значит для мужчины гораздо больше, чем жена, и женщины должны с этим просто смириться.
На всякий случай в магазине есть тревожная кнопка, контракт с охраной, железная решетка. Но все же, отмечает она, главное это сервис. Здесь нет расставленных по всем полкам фаллоимитаторов, как в ее родном Санкт-Петербурге. Зайдя в магазин, попадаешь в холл больше похожий на косметический салон, клиенту здесь предлагают кофе или отдохнуть на удобном диване. Только потом покупатель заходит в торговый зал. Холл, признается Диана Логвиненко, помогает определить адекватность клиента - понимает ли он, куда зашел. А еще он позволяет сюда зайти даже мамам с ребенком.
Секс-шоп есть. И его нет
В комментарии для DW один из грузинских политиков отмечает, что открытие такого магазина говорит о постепенном созревании грузинского общества. Во-первых, с 2017 года, после введения безвиза для граждан Грузии молодежь стала путешествовать по Европе. А, во-вторых, большую роль сыграл интернет - в Сети можно купить что угодно и устраивать скандалы нет смысла. Но назвать свое имя он все же не пожелал.
И опасения политика понятны, отмечает историк и переводчица Тамар, которая в свое время получила образование в одной из стран ЕС. Если он открыто назовет себя и выскажется на такую щекотливую тему, то дни его как грузинского политика будут сочтены. Сама Тамар, на всякий случай, тоже просит не указывать фамилию.
Грузинское общество, считает она, на самом деле не доросло до открытия секс-шопа в Тбилиси, а Диана Логвиненко просто идеально "подобрала ключ к проблеме". Если внимательно посмотреть на интим-магазин, поясняет Тамар, то мы увидим лишь скромную вывеску "House of woman", больше похожую на офис НКО или женского салона. "Напишите рядом слова "Sex shop", и мы посмотрим через сколько дней его разгромят", - убеждена Тамар.
На самом деле, продолжает она, Диана спрятала секс-шоп, его нет в городском пространстве, а значит, его нет и для общества. А традиционные комплексы грузин никуда не делись. В "итальянских двориках", которые так любят туристы, по-прежнему, живут несколько семей сразу и в трех поколениях. Соседские бабушки следят за чужими внуками и внучками, а у молодежи просто физически нет личного пространства, негде остаться наедине.
Из-за этого, продолжает Тамар, в исследованиях НКО до 70% грузинских женщин в возрасте до 30 лет признаются, что разочарованы в браке. Ведь молодые пары зачастую создают семью, только чтобы "узаконить" секс, не понимая, что это на самом деле более сложные отношения. А потому высок и процент разводов. Это объясняет и феномен грузинской мамы - всю свою любовь в браке женщины, разочаровавшись, дарят не мужу, а детям.