Как россиянка открыла секс-шоп в Грузии и что из этого вышло

Магазин под названием "House of woman" открылся в конце ноября и уже принял первую тысячу посетителей, говорит его владелица Диана Логвиненко. Она приехала с мужем в Тбилиси из Санкт-Петербурга чуть больше полугода назад. Отъезд из России, признается она, никак не был связан с войной или мобилизацией. Мужа пригласил друг из Грузии делать бизнес в IT-сфере, а сама она просто решила заняться чем-то своим. Ее магазин интим-товаров, отмечает она, ориентирован прежде всего на женщин и не похож на российские секс-шопы.

Как правило, такие магазины громят

Без экскурса в историю будет сложно понять, какое значение это событие имеет для общества, говорит коренной тбилисец Сосо. Новость об открытии единственного в Грузии интим-магазина вызвала у него удивление: "Знаете, ведь как правило их громят".

Первый секс-шоп в грузинской столице открылся еще в 2001 году, назывался "Афродита". Прославился он тем, что просуществовал всего пару месяцев и официально был закрыт из-за протестов местных жителей. Под протестами следует понимать погромы и даже попытку поджога, которые совершали активисты православной церкви.

Диана Логвиненко в своем магазине Фото: Alexander Burakow/DW

Такая же участь постигла и второй магазин, открытый в Батуми. История даже стала в некотором смысле мемом: Грузия - это страна, где секс-шоп закрыл православный священник, запустив стулом в витрину. Но нужно понимать, продолжает Сосо, что церковь в Грузии является важнейшим маркером идентичности. Страна граничит с Турцией, и рядом находится Иран, с которыми отношения всегда складывались сложно, поэтому в Грузии церковь это нечто большее, чем в других странах.

Секс-шоп в итоге перепрофилировали в магазин канцтоваров, и тема была закрыта. Рассказывая об этом, Сосо просит ни в коем случае не называть его фамилию. Позже окажется, что и это маркер - все собеседники DW попросят о том же. На Кавказе, поясняет Сосо, тема секса до сих пор под запретом, и упоминание имен в СМИ в таком контексте повлечет осуждение со стороны соседей и знакомых. По этой же причине, убежден он, грузины не будут ходить в интим-магазин.

Кто в Грузии ходит в секс-шоп

Но Диана Логвиненко его позицию называет абсолютно стереотипной. Большинство ее клиентов, утверждает она, это грузинские женщины в возрасте за 45, и часто они приходят вместе со своими мужчинами. Грузины покупают ровно все то, что и люди в других странах, свидетельствует Диана Логвиненко: "За месяц раскупили весь товар, на полки даже пришлось разложить сувениры, чтобы не выглядели полупустыми".

Правда, примерно за час пока длился разговор с корреспондентом DW, в магазине сделали покупки только два клиента, и это были русскоговорящие мужчины славянской внешности. Было видно, что они знали за чем шли и были здесь не впервые. Сам магазин находится в тбилисском районе Сабуртало, где предпочитают селиться специалисты IT-сферы из Беларуси и России, бежавшие от авторитарных режимов.

Секс-шоп в Гамбурге Фото: picture alliance/dpa/C. Charisius

Клиенты интим-магазина, соглашается Диана Логвиненко, это люди с образованием и, как правило, хорошо зарабатывающие. Конечно, продолжает она, специфика такого бизнеса в Грузии есть, учитывая традиции. Например, в грузинской семье мама значит для мужчины гораздо больше, чем жена, и женщины должны с этим просто смириться.

На всякий случай в магазине есть тревожная кнопка, контракт с охраной, железная решетка. Но все же, отмечает она, главное это сервис. Здесь нет расставленных по всем полкам фаллоимитаторов, как в ее родном Санкт-Петербурге. Зайдя в магазин, попадаешь в холл больше похожий на косметический салон, клиенту здесь предлагают кофе или отдохнуть на удобном диване. Только потом покупатель заходит в торговый зал. Холл, признается Диана Логвиненко, помогает определить адекватность клиента - понимает ли он, куда зашел. А еще он позволяет сюда зайти даже мамам с ребенком.

Секс-шоп есть. И его нет

В комментарии для DW один из грузинских политиков отмечает, что открытие такого магазина говорит о постепенном созревании грузинского общества. Во-первых, с 2017 года, после введения безвиза для граждан Грузии молодежь стала путешествовать по Европе. А, во-вторых, большую роль сыграл интернет - в Сети можно купить что угодно и устраивать скандалы нет смысла. Но назвать свое имя он все же не пожелал.

И опасения политика понятны, отмечает историк и переводчица Тамар, которая в свое время получила образование в одной из стран ЕС. Если он открыто назовет себя и выскажется на такую щекотливую тему, то дни его как грузинского политика будут сочтены. Сама Тамар, на всякий случай, тоже просит не указывать фамилию.

И не сразу поймешь, что здесь находится секс-шоп Фото: Alexander Burakow/DW

Грузинское общество, считает она, на самом деле не доросло до открытия секс-шопа в Тбилиси, а Диана Логвиненко просто идеально "подобрала ключ к проблеме". Если внимательно посмотреть на интим-магазин, поясняет Тамар, то мы увидим лишь скромную вывеску "House of woman", больше похожую на офис НКО или женского салона. "Напишите рядом слова "Sex shop", и мы посмотрим через сколько дней его разгромят", - убеждена Тамар.

На самом деле, продолжает она, Диана спрятала секс-шоп, его нет в городском пространстве, а значит, его нет и для общества. А традиционные комплексы грузин никуда не делись. В "итальянских двориках", которые так любят туристы, по-прежнему, живут несколько семей сразу и в трех поколениях. Соседские бабушки следят за чужими внуками и внучками, а у молодежи просто физически нет личного пространства, негде остаться наедине.

Из-за этого, продолжает Тамар, в исследованиях НКО до 70% грузинских женщин в возрасте до 30 лет признаются, что разочарованы в браке. Ведь молодые пары зачастую создают семью, только чтобы "узаконить" секс, не понимая, что это на самом деле более сложные отношения. А потому высок и процент разводов. Это объясняет и феномен грузинской мамы - всю свою любовь в браке женщины, разочаровавшись, дарят не мужу, а детям.

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