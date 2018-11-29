 Германский бундестаг одобрил миграционный пакт ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2018

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Германия

Германский бундестаг одобрил миграционный пакт ООН

Глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил, что этот пакт - в интересах Германии, поскольку содействует снижению нерегулируемой миграции. Популисты из АдГ, наоборот, опасаются всплеска неконтролируемой миграции в ФРГ.

Поименное голосование в бундестаге по резолюции о миграционном пакте ООН

Поименное голосование в бундестаге по резолюции о миграционном пакте ООН

Германский бундестаг высказался в поддержку спорного миграционного пакта ООН. За соответствующий проект резолюции, предложенный правящей в ФРГ "большой коалицией", в среду, 29 ноября, проголосовали 372 депутата, 153 были против и 141 депутат воздержался.

Законопроект был принят после бурных дебатов. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), христианские демократы, социал-демократы, "зеленые", Левая партия и либералы от СвДП защищали миграционный пакт ООН от критики со стороны депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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В интересах самой Германии

Мас, в частности, указал на тот факт, что основополагающий принцип этого документа - общие цели, которые, в первую очередь, призваны содействовать снижению нерегулируемой миграции и ее негативных последствий. "Поэтому Германия также выигрывает от принятия этого документа. Этот пакт отвечает и интересам Германии", - подчеркнул он, добавив, что миграционный пакт ООН - это ответ мирового сообщества на вызов, на который нет сугубо национальных ответов, и обнадеживающий знак, указывающий на возможность эффективного многостороннего сотрудничества.

Депутат от АдГ Готтфрид Курио (Gottfried Curio) обрушился на правительство с резкой критикой, назвав миграционный пакт "не чем иным, как безответственным приглашением к всемирной неограниченной миграции народов в Германию". Зампред фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Штефан Томе (Stephan Tomae), однако, отметил, что этот пакт формулирует такие стандарты, которые уже есть в Германии. "Если другие также выразят приверженность этим  стандартам, то миграционное давление на ФРГ снизится", - сказал он.

Депутаты от Левой партии подчеркивали, что в результате принятия миграционного пакта ООН ни одно из государств не утратит суверенитета, а границы останутся на месте. Одновременно они обвиняли правительство ФРГ в недостаточном информировании общественности.

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.

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    Автор: Ирина Филатова


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