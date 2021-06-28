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Германо-российский форум (DRF)

Название в РФ: Российско-германский форум. Общественная организация, способствующая развитию германо-российских отношений.

08.06.2021, Berlin - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hält nach dem Außenministertreffen des Berliner Prozesses (Westbalkan) eine Pressekonferenz im Außenministerium.

Глава МИД Германии заявил о важности диалога с гражданским обществом в России 28.06.2021

Глава МИД ФРГ обратился к участникам Германо-российской конференции городов-партнеров и призвал активизировать гражданский диалог на фоне сложных отношений двух стран.
Eine deutsche und eine russische Fahne wehen am Donnerstag (05.06.2008) auf dem Flughafen Berlin-Tegel bei der Ankunft des russischen Präsidenten. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Германо-российский форум назвал ударом запрет немецких НКО в России 27.05.2021

"Фактический запрет на работу" для немецких НКО означает "проявление кризиса доверия в германо-российских отношениях". Германо-российский форум сожалеет о решении российской Генпрокуратуры.
3013840 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

Запрет трех немецких НКО в РФ: реакция в ФРГ и последствия для россиян 27.05.2021

Решение Генпрокуратуры России объявить "нежелательными" три немецкие организации, говорят в Берлине, свидетельствует о стремлении Кремля изолировать российское гражданское общество.
15.05. 2019 im Adlon, Berlin

"Потсдамские встречи": как Германии и России выбраться из спирали эскалации 18.05.2021

Главной темой XXV германо-российской конференции "Потсдамские встречи" стал кризис в отношениях между Берлином и Москвой. Какими могут быть пути его преодоления? Участники дали свои рецепты.

Почему Меркель и Путин не могут найти общий язык? Мартин Хоффман #вТРЕНДde 02.12.2020

В интервью DW Мартин Хоффман из "Петербургского диалога" и Германо-российского форума рассказал, почему Меркель и Путин не могут найти общий язык, как санкции мешают германо-российским отношениям и поспорил об аннексии Крыма.
German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin shake hands after their joint news conference following their talks in the Kremlin in Moscow, Russia, Saturday, Jan. 11, 2020. Merkel visits Moscow to discuss current international issues such as the situation in Syria, Libya, Ukraine, US-Iran tensions, as well as bilateral relations. (AP Photo/Pavel Golovkin, Pool) |

Глава "Германо-российского форума" предлагает по-новому строить отношения с Россией 18.06.2020

Вопрос Крыма следует отложить и заняться более срочными вопросами, такими как ситуация на востоке Украины, считает Маттиас Платцек, автор книги о новой политике с Россией.

Sigmar Gabriel, Rede vor dem Deutsch-Russischen Forum in Moskau am 18.11.19 Aufgenommen in Moskau am 18.11.19 von Elena Baryshewa (DW)

Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике 19.11.2019

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.
Potsdamer Begegnungen, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa heute gemacht hat. Auf dem Bild sind Teilnehmer der Veranstaltung. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Potsdamer Begegnungen, Ewlaliya Samedowa

"Потсдамские встречи": Россия вернула корабли Украине и дрейфует к Китаю? 18.11.2019

Европа и РФ находятся между двумя центрами силы - США и КНР. О том, как Брюсселю и Москве наладить общение, чтобы встроиться в новую парадигму, спорили участники "Потсдамских встреч" в Москве.
Vortrag Leila Inojatov zu den Aktivitäten von Wintershall

Стажировка в немецких СМИ: зачем она нужна 26.11.2018

За 25 лет почти 400 студентов-журналистов из России прошли стажировку в немецких СМИ. Мы узнали, как несколько недель в Германии повлияли на их дальнейшую карьеру.
Bilder von dem ScienceSlam im Berliner Club SO 36, Auftritt Ksenia Karbysheva Copyright alle: Vladimir Esipov Stichworte: Berlin, Science Slam, SO36

Как ученые развлекали Берлин 20.06.2018

Успешный проект научного слэма расширил географию - теперь в популяризации науки соревнуются Россия, Германия и США.
Matthias Platzeck Deutsch-Russisches Forum in Moskau DW-Korrespondentin Yulia Vishnevetskaya in Moskau, 07.11.2016

Глава Германо-российского форума высказался за восстановление G8 с Россией 07.06.2018

По мнению Маттиаса Платцека, необходимо временно "убрать крымский вопрос в ящик", чтобы поговорить с РФ на другие темы. Возвращение России могло бы снизить общую напряженность на переговорах.
Festveranstaltung des Deutsch-Russischen Forums mit Sigmar Gabriel und Michail Schwydkoj (Russland) DW, Nikita Jolkver; Berlin 15.03.2018

Экс-министр культуры РФ Швыдкой получил премию в Германии 15.03.2018

Бывший министр культуры России назвал награду самой главной из тех, которые он когда-либо получал.
Bildbeschreibung: Roland Pofalla (links) und Wiktor Subkow - Vorsitzende des Petersburger Dialogs bei der Pressekonferenz am 14.7.2016 in St. Petersburg Copyright: DW/A. Brenner

Сопредседатель "Петербургского диалога" раскритиковал действия РФ в Сирии 23.11.2017

На фоне гибели тысяч сирийцев встреча глав РФ, Ирана и Турции, на которой обсуждалось будущее Сирии, по мнению сопредседателя "Петербургского диалога" Рональда Пофаллы, находится "за гранью цинизма".
BB: Teilnehmer von deutsch-russische Science Slam. 19.10.2017

Что делают в науке Винни Пух и блудницы 23.10.2017

Научный слэм - дело увлекательное! Когда на сцену выходят молодые ученые и представляют зрителям свои проекты, то здесь не обходится без романтики и попкорна.
ARCHIV 2013 - Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), aufgenommen am 17.12.2013 in Potsdam. Im Tarifkonflikt der rund 19 000 Flugbegleiter bei der Lufthansa haben die Verhandlungspartner einen Durchbruch erzielt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Ufo haben sich noch vor Beginn der Schlichtung auf Tarifverträge zu Gehaltssteigerungen und zur Altersversorgung des Kabinenpersonals geeinigt. Noch offene Spezialfragen zur Arbeitsorganisation der Flugbegleiter sollen in einer Schlichtung bis zum 30. Juni unter Vorsitz des SPD-Politikers Matthais Platzeck erledigt werden. /dpa (zu dpa Lufthansa und Flugbegleiter einig über Renten und Gehälter) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/R. Hirschberger Berlin 10.09.2012

Маттиас Платцек выступил за отмену виз для молодых россиян 09.03.2017

"Парадоксальный рецепт" для преодоления кризиса в российско-немецких отношениях предложил Маттиас Платцек: отменить визы для молодых россиян и отвести войска из приграничной зоны.
28.11.2016 Russische Menchenrechtlerin Swetlana Gannuschkina bei Amnesty International mit Daniela Schadt

Что общего у правозащитницы из России и первой леди ФРГ? 29.11.2016

Среди пришедших послушать Светлану Ганнушкину, выступавшую в немецком отделении Amnesty International, оказалась и гражданская жена президента Германии Гаука. Репортаж DW.
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