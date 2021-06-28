Германо-российский форум (DRF)

Название в РФ: Российско-германский форум. Общественная организация, способствующая развитию германо-российских отношений.
В интервью DW Мартин Хоффман из "Петербургского диалога" и Германо-российского форума рассказал, почему Меркель и Путин не могут найти общий язык, как санкции мешают германо-российским отношениям и поспорил об аннексии Крыма.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.