 Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.07.2018

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Экономика

Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

За месяц в ФРГ объявлено о строительстве трех новых заводов по производству аккумуляторов. В лидеры выходит Daimler: концерн развернет производство батарей там, где до сих пор делали моторы.

Производство аккумуляторных батарей на завода Daimler в Каменце

Производство аккумуляторных батарей на завода Daimler в Каменце

Daimler форсирует переориентацию своего бизнеса на выпуск электромобилей - и одновременно превращает Германию в европейский центр по производству аккумуляторных батарей. 25 июля немецкий автоконцерн объявил о строительстве в ФРГ еще двух заводов, которые будут изготавливать этот важнейший компонент автомобилей, работающих на электрической тяге. В результате производитель "Мерседесов" сможет уже в обозримом будущем выпускать батареи на 8 предприятиях, расположенных на 3 континентах.

Шесть заводов на территории Германии

При этом 5 производств будут действовать в Германии. А двумя неделями раньше, 9 июля, о строительстве на востоке ФРГ, в Эрфурте, завода по выпуску аккумуляторных батарей объявила китайская компания CATL, партнером которой выступает баварский автоконцерн BMW. Таким образом, речь идет в общей сложности о 6 производственных площадках на немецкой территории.

Аккумуляторная батарея для электромобилей

Аккумуляторные батареи для электромобилей - это высокотехнологичная продукция

Если учесть, что в феврале 2018 года заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял о необходимости построить в Евросоюзе не менее десяти заводов по выпуску аккумуляторных батарей, чтобы преодолеть отставание и зависимость европейских автостроителей от конкурентов в Азии и США, то становится ясно: немецкий автопром за считанные месяцы сделал решающий рывок в нужном направлении и позиционировал Германию в качестве будущего европейского центра по выпуску батарей для электромобилей.

При этом в роли лидера и локомотива выступил Daimler. У производителя "Мерседесов" уже есть действующий с 2012 года завод в Восточной Германии, в саксонском Каменце. Там же близится к завершению сооружение второго, куда более крупного предприятия. Строительство третьего должно начаться в конце 2018 года в Брюле - это уже на западе страны, в земле Баден-Вюртемберг, в непосредственной близости от основных производственных мощностей концерна.

Всюду, где будут выпускать электромобили Mercedes EQ

И вот теперь Daimler объявил о строительстве в том же регионе еще двух предприятий по выпуску батарей: одного в Зиндельфингене, рядом с самым крупным заводом концерна (здесь, в частности, выпускаются "Мерседесы" классов E и S), другого - в Штутгарте, где находится и штаб-квартира Daimler.

Завод в Зиндельфингене - крупнейший в концерне Daimler

Завод по выпуску "Мерседесов" в Зиндельфингене - крупнейший в концерне Daimler

За этим решением стоит следующее соображение: рядом с каждой производственной площадкой, где в перспективе будут собирать различные модели электромобилей Mercedes EQ, должен быть завод по выпуску батарей к ним.

Одновременно Daimler совместно со своим китайским партнером BAIC уже строит завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пекине, а также планирует аналогичные предприятия в Таиланде, в Бангкоке, и в США, в Тускалузе, где находится американский завод немецкого концерна. В создание этой глобальной сети производственных площадок предполагается вложить свыше 1 миллиарда евро.

Daimler и BMW определились, Volkswagen еще нет

Решение руководства Daimler размещать заводы по выпуску батарей в непосредственной близости от исторически сложившихся производственных площадок продиктовано далеко не только соображениями логистики. Понятно, что территориальная близость снизит расходы на транспортировку этих весьма тяжелых автокомпонентов.

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Однако решение о размещении, в частности, нового завода рядом с традиционным моторостроительным производством в Штутгарте в значительной мере принималось под давлением профсоюзов и советов трудовых коллективов. У них возникли опасения, что переориентация концерна на выпуск электромобилей может привести к массовой потере рабочих мест. Ведь для производства электромоторов требуется значительно меньше деталей и, соответственно, персонала, чем для сборки двигателей внутреннего сгорания. Теперь же перед моторостроителями открывается перспектива переквалифицироваться и, не меняя места жительства, заняться выпуском батарей.

Решение Daimler о строительстве еще двух собственных заводов по выпуску аккумуляторных батарей и участие BMW в восточногерманском проекте китайской CATL, по всей видимости, ставит крест на выдвинутой Еврокомиссией в 2017 году идее формирования "батарейного альянса" - объединенного европейского производителя аккумуляторов, созданного по образцу авиастроительной компании Airbus. Во всяком случае, два крупных и успешных немецких автостроителя явно решили идти в электромобильное будущее индивидуальными путями.

Однако пока еще не определилась крупнейшая в Европе автомобилестроительная группа Volkswagen с брендами VW, Audi и Porsche. Если она тоже примет решение комплектовать свои электромобили батареями собственного производства, то завод или заводы по их выпуску с большой долей вероятности также будут размещены в Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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