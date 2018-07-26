Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

Daimler форсирует переориентацию своего бизнеса на выпуск электромобилей - и одновременно превращает Германию в европейский центр по производству аккумуляторных батарей. 25 июля немецкий автоконцерн объявил о строительстве в ФРГ еще двух заводов, которые будут изготавливать этот важнейший компонент автомобилей, работающих на электрической тяге. В результате производитель "Мерседесов" сможет уже в обозримом будущем выпускать батареи на 8 предприятиях, расположенных на 3 континентах.

Шесть заводов на территории Германии

При этом 5 производств будут действовать в Германии. А двумя неделями раньше, 9 июля, о строительстве на востоке ФРГ, в Эрфурте, завода по выпуску аккумуляторных батарей объявила китайская компания CATL, партнером которой выступает баварский автоконцерн BMW. Таким образом, речь идет в общей сложности о 6 производственных площадках на немецкой территории.

Аккумуляторные батареи для электромобилей - это высокотехнологичная продукция

Если учесть, что в феврале 2018 года заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял о необходимости построить в Евросоюзе не менее десяти заводов по выпуску аккумуляторных батарей, чтобы преодолеть отставание и зависимость европейских автостроителей от конкурентов в Азии и США, то становится ясно: немецкий автопром за считанные месяцы сделал решающий рывок в нужном направлении и позиционировал Германию в качестве будущего европейского центра по выпуску батарей для электромобилей.

При этом в роли лидера и локомотива выступил Daimler. У производителя "Мерседесов" уже есть действующий с 2012 года завод в Восточной Германии, в саксонском Каменце. Там же близится к завершению сооружение второго, куда более крупного предприятия. Строительство третьего должно начаться в конце 2018 года в Брюле - это уже на западе страны, в земле Баден-Вюртемберг, в непосредственной близости от основных производственных мощностей концерна.

Всюду, где будут выпускать электромобили Mercedes EQ

И вот теперь Daimler объявил о строительстве в том же регионе еще двух предприятий по выпуску батарей: одного в Зиндельфингене, рядом с самым крупным заводом концерна (здесь, в частности, выпускаются "Мерседесы" классов E и S), другого - в Штутгарте, где находится и штаб-квартира Daimler.

Завод по выпуску "Мерседесов" в Зиндельфингене - крупнейший в концерне Daimler

За этим решением стоит следующее соображение: рядом с каждой производственной площадкой, где в перспективе будут собирать различные модели электромобилей Mercedes EQ, должен быть завод по выпуску батарей к ним.

Одновременно Daimler совместно со своим китайским партнером BAIC уже строит завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пекине, а также планирует аналогичные предприятия в Таиланде, в Бангкоке, и в США, в Тускалузе, где находится американский завод немецкого концерна. В создание этой глобальной сети производственных площадок предполагается вложить свыше 1 миллиарда евро.

Daimler и BMW определились, Volkswagen еще нет

Решение руководства Daimler размещать заводы по выпуску батарей в непосредственной близости от исторически сложившихся производственных площадок продиктовано далеко не только соображениями логистики. Понятно, что территориальная близость снизит расходы на транспортировку этих весьма тяжелых автокомпонентов.

Однако решение о размещении, в частности, нового завода рядом с традиционным моторостроительным производством в Штутгарте в значительной мере принималось под давлением профсоюзов и советов трудовых коллективов. У них возникли опасения, что переориентация концерна на выпуск электромобилей может привести к массовой потере рабочих мест. Ведь для производства электромоторов требуется значительно меньше деталей и, соответственно, персонала, чем для сборки двигателей внутреннего сгорания. Теперь же перед моторостроителями открывается перспектива переквалифицироваться и, не меняя места жительства, заняться выпуском батарей.

Решение Daimler о строительстве еще двух собственных заводов по выпуску аккумуляторных батарей и участие BMW в восточногерманском проекте китайской CATL, по всей видимости, ставит крест на выдвинутой Еврокомиссией в 2017 году идее формирования "батарейного альянса" - объединенного европейского производителя аккумуляторов, созданного по образцу авиастроительной компании Airbus. Во всяком случае, два крупных и успешных немецких автостроителя явно решили идти в электромобильное будущее индивидуальными путями.

Однако пока еще не определилась крупнейшая в Европе автомобилестроительная группа Volkswagen с брендами VW, Audi и Porsche. Если она тоже примет решение комплектовать свои электромобили батареями собственного производства, то завод или заводы по их выпуску с большой долей вероятности также будут размещены в Германии.

Смотрите также:

"Электрическая революция" в автопроме Доля рынка в Норвегии - почти треть Мировой лидер в области электромобильности - Норвегия. Благодаря масштабной программе господдержки здесь уже 28 процентов регистрируемых новых легковых машин имеют чисто электрический или гибридный двигатель. К этой станции быстрой зарядки в городе Моссе подключена японская модель Nissan Leaf - с 2010 года самый продаваемый в мире электромобиль.

"Электрическая революция" в автопроме Самый большой спрос - в Китае Крупнейшим рынком электромобилей еще в 2015 году стал, обогнав США, Китай. В 2016 году продажи вновь выросли более чем в два раза. Причем лидируют не зарубежные, а многочисленные местные производители, предлагающие растущий выбор бюджетных моделей. Китайские автолюбители очень увлечены новой технологией, а государство их поддерживает: оно хочет снизить загазованность в городах-миллионниках.

"Электрическая революция" в автопроме Магазин заманивает бесплатной зарядкой "Зарядиться солнцем" предлагают бесплатные электрозаправки, которые устанавливает теперь на парковках своих супермаркетов ведущий немецкий дискаунтер Aldi. Маркетинговый расчет очевиден: пока электромобиль подзаряжается, его владелец закупается. А электричество поступает прямо с крыши магазина, где ритейлер установил солнечные батареи.

"Электрическая революция" в автопроме Почтальон подъедет бесшумно На электрическую тягу переходят в Германии не только легковые, но и коммерческие автомобили. Компания StreetScooter принадлежит немецкому почтовому концерну Deutsche Post DHL, специально разработала для него минифургон для развоза посылок и весной 2016 года начала его серийное производство. С 2017 года почтальоны будут ежегодно получать по 10 тысяч таких служебных машин.

"Электрическая революция" в автопроме BMW рассчитывает на богатых китайцев В премиум-сегменте в борьбу за богатых китайских автомобилистов включился немецкий концерн BMW. Весной 2016 года он представил на автосалоне в Пекине - помимо обновленной компактной модели BMW i3 с электрическим мотором - спортивный гибрид BMW i8, стоящий в Германии 130-145 тысяч евро. В начале года баварский автостроитель провозгласил стратегический поворот в сторону электромобильности.

"Электрическая революция" в автопроме Илон Маск и его Tesla Пока в премиум-классе самый популярный в мире электромобиль - продаваемая с 2012 года Model S американской компании Tesla Motors. Ее возглавляет харизматичный милллиардер Илон Маск, одержимый идеей электромобильности. В 2017 году калифорнийский завод Tesla должен начать серийный выпуск электромобиля среднего класса. Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов. На нее уже поступило 400 тысяч заказов.

"Электрическая революция" в автопроме Volkswagen обещает 30 новых моделей Радикальный стратегический разворот совершил в 2016 году крупнейший автостроитель Европы Volkswagen. До 2025 года он разработает 30 моделей электромобилей и гибридов. Принципиально новая платформа для автомобилей с электромотором I.D. уже готова. Производство на ее основе начнется к 2020 году. Аналог VW Golf сможет проехать без подзарядки до 600 километров и будет стоить как и бензиновая модель.

"Электрическая революция" в автопроме Google готовится стать автостроителем И мировой автопром, и IT-компании серьезно занялись темой автономного вождения. Один из первопроходцев в этой области - Google. Сначала американский интернет-гигант экспериментировал с японской моделью Toyota Prius - первым в мире серийным автомобилем с гибридным двигателем. А к концу 2014 года представил собственный электромобиль без руля и педалей. И продолжает экспериментировать.

"Электрическая революция" в автопроме Автономное вождение от Nissan Вполне возможно, что Google и Apple в конце концов предпочтут сосредоточиться на разработке софта для автономного вождения - а собственно автостроение предоставят тем, кто занимается этим уже более ста лет. Например, французско-японскому концерну Renault-Nissan. Его глава Карлос Гон в начале 2016 года демонстрировал разработки своей фирмы именно в калифорнийской Кремниевой долине. Автор: Андрей Гурков

