Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Вискирхе - памятник Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Баварии. Возведенная в 1745-1754 годах, эта церковь является уникальным памятником барочного стиля, а внутреннее убранство храма с филигранной лепниной и богатыми росписями считается непревзойденным образцом баварского рококо.
Смотрите также:
Памятник Всемирного культурного наследия в Баварии.
"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.
Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.
Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
150 лет назад, 5 сентября 1869 года, был заложен первый камень одного из самых известных замков в мире.
Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
Эти декорации эпохи позднего барокко пролежали на чердаке храма в баварской коммуне Ашау более 60 лет. Сейчас они снова используются для литургического представления.
Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Бавария - один из самых любимых регионов Германии. Какие достопримечательности выбирают пользователи соцсетей? И как реагируют на это местные жители?