 Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко | Видеосюжеты для туристов | DW | 30.12.2019

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Видеосюжеты

Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.

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Вискирхе - #DailyDrone

Вискирхе - памятник Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Баварии. Возведенная в 1745-1754 годах, эта церковь является уникальным памятником барочного стиля, а внутреннее убранство храма с филигранной лепниной и богатыми росписями считается непревзойденным образцом баварского рококо.

Смотрите также:

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Welterbe Wieskirche

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

  • Вискирхе

    Вискирхе

    Уникальный памятник стиля рококо - паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche) около баварского Штайнгадена.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

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Вискирхе  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вискирхе - #DailyDrone  

Деревянный храм в Госларе - #DailyDrone  

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