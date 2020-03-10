Германия и Швейцария готовы лечить зараженных коронавирусом французов

Сразу несколько федеральных земель Германии и кантонов Швейцарии предложили Франции забрать на лечение часть тяжелобольных, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В воскресенье, 22 марта, вслед за Баден-Вюртембергом, о готовности помочь заявили Саар и Рейнланд-Пфальц. Речь идет о том, чтобы несколько разгрузить больницы восточных регионов Франции, что позволит им освободить койки с аппаратами искусственной вентиляции легких. Три кантона Швейцарии также объявили, что пока располагают потенциалом свободных коек, чтобы ответить на просьбу о помощи, с которой французские власти обратились еще в пятницу.

В последние недели Италия неоднократно обвиняла страны ЕС в недостаточной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Германия уже сняла ограничения на поставки медицинского оборудования в другие страны ЕС и отправляет медицинские маски в Италию, Австрию и Швейцарию. О помощи Италии также объявили Китай и Россия.

Эпидемиологическая обстановка во Франции остается сложной. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, на вчерашний день число зараженных в стране составляло около 14 500 человек, от последствий болезни скончались 562 пациента.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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