Гендерные квоты: как политические партии в Украине выполняют это требование

На местных выборах в Украине впервые применяется обязательная 40-процентная гендерная квота. С какими подводными камнями на пути соблюдения этого требования встречаются политические партии, выясняла DW.
Местные выборы по новому избирательному законодательству, которые пройдут в Украине 25 октября, среди прочего, предусматривают обязательную гендерную квоту и ответственность за ее несоблюдение. Гендерный баланс предусматривает, что в избирательном списке партий должно быть не менее 40% представителей одного пола: в каждой пятерке списка должен соблюдаться принцип "пять кандидатов - две женщины". Если же это требование партия проигнорирует - ее не зарегистрируют. С какими подводными камнями на пути соблюдения этого требования встречаются политические партии, выясняла DW.
На местных выборах гендерную квоту впервые ввели в 2015 году. Но тогда санкций за ее несоблюдение не было. Теперь же впервые в истории Украины избирательная комиссия не зарегистрирует список партии, нарушившей принцип гендерной квоты. И такие случаи уже есть на практике. По данным общественной сети "Опора", из-за нарушения гендерной квоты в городе Здолбунов Ровенской области городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам партий "Слуга народа" и "Наш край". Та же участь постигла партию "Свобода" в Житомире, а также партии "Батькивщина" и "Гражданская позиция" в Збараже Тернопольской области.
Показательно, что в списках политических партий, которые имеют больше шансов пройти в Киевсовет, гендерное соотношение "сдвинуто" в пользу мужчин. К примеру, в списке партии "УДАР" Виталия Кличко 60% мужчин и 40% женщин. Сходная ситуация в партиях "Голос", "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская солидарность".
С вопросом о том, как проходит избирательный процесс в условиях соблюдения гендерных квот, DW обратилась к представителям партий - лидеров предвыборной кампании.
Выполнять требование о гендерном балансе непросто, потому что женщины соглашаются выдвигать свои кандидатуры существенно реже мужчин, говорит зампредседателя партии "Голос" и руководитель ее предвыборного штаба Инна Совсун.
"Очень часто женщины боятся того, что у них недостаточная квалификация. Хотя если посмотреть на их резюме, то они не менее квалифицированы чем мужчины", - объясняет она. Другие причины, по которым женщины неохотно идут в политику, это страх перед агрессивной публичной реакцией или запрет на профессиональную политическую деятельность со стороны мужа, отмечает Совсун. "Такие сигналы мы получили из нескольких областей. Это не массово, но некие проблемы в соблюдении гендерной квоты есть", - рассказала она.
Народный депутат партии "Батькивщина" Алена Шкрум считает, что иногда препятствием для участия в выборах для женщин становится их статус госслужащих, предусматривающий, что на время избирательной кампании они должны брать отпуск за свой счет. "У меня есть большое количество обращений от женщин, которые сперва согласились идти на выборы, но теперь не могут этого сделать из-за того, что в этом случае им пришлось уходить в отпуск за свой счет", - объясняет она.
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, в свою очередь, считает, что главное препятствие для политической карьеры женщин - это отсутствие достаточного финансового ресурса. При этом проблем с поиском женщин-кандидатов партия не чувствует, уверяет Геращенко. "Некоторые люди не задаются вопросом о профессиональном уровне кандидатов-мужчин, но говорят, что женщину-профессионала найти трудно. Это неправда. У нашей партии нет проблем с женщинами-политиками. Проблемы есть в политических проектах", - заявила она.
Введение квот не стало проблемой и для "УДАРа" Виталия Кличко, утверждает член партии, депутат Киевского городского совета Анна Старосенко. "У нас представлены как женщины с опытом, которые раньше с нами работали, так и новые лица", - отметила она.
Сложностей с соблюдением гендерных квот на этапе формирования избирательных списков нет также у правящей партии "Слуга народа", говорит ее председатель Александр Корниенко. "Безусловно, есть некоторые нюансы. К примеру, среди жителей некоторых небольших городов и сел больше женщин, чем мужчин, поэтому и в депутаты там баллотируются чаще женщины", - отметил он.
DW также обратилась к партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако ответа к моменту публикации статьи не получила.
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