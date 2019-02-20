Где готовят самый вкусный шницель (видео)

Этот ресторан в Берлине облюбовали даже голливудские звезды. А все из-за шницеля. Как его готовят здесь делают?
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