 Где готовят самый вкусный шницель (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Где готовят самый вкусный шницель (видео)

Этот ресторан в Берлине облюбовали даже голливудские звезды. А все из-за шницеля. Как его готовят здесь делают?

Смотреть видео 03:28
Now live
03:28 мин

Самый вкусный шницель

Смотрите также:
Какой хлеб едят немцы?

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.


Контекст

Лучшим кондитером мира впервые стала женщина

Объединение лучших ресторанов мира назвало кондитером 2018 года 41-летнюю Кристель Брюа из парижского ресторана Le Pré Catelan. (10.10.2018)  

Немецкие рестораны меняют правила бронирования столиков

Все больше ресторанов в Германии вынуждены вводить компенсации за заказанные места, оставшиеся пустыми. (19.02.2018)  

Что и где едят немцы?

Почти треть жителей Германии готовы употреблять в пищу продукты питания, сделанные из насекомых. Таков один из результатов ежегодного исследования "Германия, как она ест(ь)". (10.01.2019)  

В меню ресторана только консервы (видео)

У консервов не всегда хорошая слава. Но ресторан в Мадриде предлагает своим гостям блюда исключительно из консервированных продуктов. Оказалось, что это деликатесы! (08.02.2019)  

Чаевые в Германии - от Альбрехта Дюрера до наших дней

Сколько чаевых дают в Германии? Представляем результаты исследования, проведенного Университетом Франкфурта-на-Майне. (18.06.2018)  

Рестораны без табака - опыт Германии

На протяжении последних десяти лет в Германии действует запрет на курение в общественных местах. Есть ли от него польза? (05.07.2018)  

Еда, от которой может стошнить (видео)

Она вызывает отвращение, но при этом на вкус может оказаться лучше, чем на вид. Если вы не готовы попробовать такое, то хотя бы посмотрите! (25.01.2019)  

Какой хлеб едят немцы?

Потребление хлеба в Германии растет пропорционально росту населения. В среднем немецкая семья покупает по 44 кг хлеба в год. Какой именно хлеб любят и покупают немцы?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый вкусный шницель  

Шницель по-венски  

Ресторан под водой (видео)  

Ресторан консервов  

Также по теме

Самый вкусный шницель 21.02.2019

Ресторан Borchardt облюбовали даже голливудские звезды. Все - из-за шницеляь - просто хит.

Euromaxx Wiener Schnitzel

Как приготовить идеальный шницель (видео) 05.11.2018

DW попросила шеф-повара венского ресторана Figlmüller поделиться рецептом приготовления легендарного блюда.

Berliner Wirt antisemitisch beschimpft

Антисемитизм в Германии: быть евреем становится небезопасно 19.07.2018

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера