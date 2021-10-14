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Посольство Узбекистана сообщило о "миграционной амнистии" в РФ для 158 тысяч граждан республики. Около 10 тысяч узбеков смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны.
Кремлю все же пришлось идти на мировую и брать на себя обязательства по сокращению добычи нефти. В ночь на пятницу страны ОПЕК+ выработали единую позицию в режиме видеосвязи.
В Европе обостряется конкуренция за трудовые ресурсы. У правительств ФРГ и РФ - схожие концепции привлечения кадров из-за рубежа, но разные приоритеты.
Жители запада Украины продолжают уезжать на заработки в РФ, несмотря на конфликт в Донбассе и ухудшившиеся отношения Киева и Москвы. Чем привлекает украинских гастарбайтеров Россия?
Едва вступив в должность, молдавский президент Игорь Додон отправился с первым официальным визитом в Москву. Ждать ли потепления молдавско-российских отношений, DW объяснили аналитики.
Заместитель главы правительства заявила, что трудовые мигранты лишают работодателей стимула способствовать техническому перевооружению России. Она предложила отказаться от низкопроизводительного труда.
После аннексии Крыма весной 2014 года число украинских трудовых мигрантов в России стало сокращаться. Снизился и объем денежных переводов, поступающих из России на Украину.
Из России уезжают не только гастарбайтеры. Начавшаяся в 2012 году новая волна эмиграции во многом имеет политические причины, считает Игорь Эйдман. Комментарий социолога специально для DW.
Москва убеждает Душанбе подписать соглашение о реадмиссии. Однако Таджикистан выдвинул свои условия в области соцобеспечения гастарбайтеров. Какие именно, выяснил корреспондент DW.
Таджикские эксперты попытались выяснить, насколько трудовые мигранты в России подвержены идеям радикального ислама и велика ли вероятность их вербовки экстремистами из ИГ.
Девальвируются вслед за рублем не только валюты постсоветских республик, но и авторитет их правителей. Поэтому они так торопятся укрепить свою власть, считает политолог Иван Преображенский.
Таджикские трудовые мигранты возвращаются из России на родину. Часть из них в этом году останется дома. Об этом говорят и сами гастарбайтеры, и независимые эксперты, опрошенные DW.
Экономический кризис в РФ грозит взрывом недовольства в Центральной Азии и политической радикализацией гастарбайтеров, считает Иван Преображенский в специальном комментарии для DW.
В Таджикистане обеспокоены ростом числа депортированных из России трудовых мигрантов. Душанбе пытается договориться с Москвой, чтобы снять ограничения на въезд хотя бы для части граждан.
Давление на целый ряд стран оказывала Россия перед голосованием на Генассамблее ООН по Крыму. По словам дипломатов, Молдавии, Киргизии и Таджикистану грозили санкциями.
Могилевские гастарбайтеры боятся повторения ситуации 2008 года, когда из-за военного конфликта России и Грузии и мирового финансового кризиса им пришлось вернуться домой из России.
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