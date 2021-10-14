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Гастарбайтеры

Tadschikischer Arbeitsmigrant auf einer Baustelle in Russland. Autor: DW/Galim Fasthudinov, DW-Korrespondent in Tadschikistan.

Россия отменила запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана 14.10.2021

Посольство Узбекистана сообщило о "миграционной амнистии" в РФ для 158 тысяч граждан республики. Около 10 тысяч узбеков смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны.

Как Путин проиграл в нефтяной войне с Саудовской Аравией. DW Новости (10.04.2020) 10.04.2020

Кремлю все же пришлось идти на мировую и брать на себя обязательства по сокращению добычи нефти. В ночь на пятницу страны ОПЕК+ выработали единую позицию в режиме видеосвязи.
ARCHIV - Auf der Werft von «MV Werften» in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) wird am 03.08.2017 an einem Flusskreuzfahrtschiff gearbeitet. (zu dpa «Mehr Erwerbstätige erledigen weniger Arbeit» vom 17.08.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россия хочет конкурировать с Германией за трудовых мигрантов 31.10.2018

В Европе обостряется конкуренция за трудовые ресурсы. У правительств ФРГ и РФ - схожие концепции привлечения кадров из-за рубежа, но разные приоритеты.
Fotos zum Thema Folgen der Vergrößerung von Moskau DW-Korrespondentin Ewlaliya Samedowa in Moskau, Sommer 2017

На работу в Россию: чем украинцев манит Москва? 08.09.2017

Жители запада Украины продолжают уезжать на заработки в РФ, несмотря на конфликт в Донбассе и ухудшившиеся отношения Киева и Москвы. Чем привлекает украинских гастарбайтеров Россия?
Igor Dodon, der neugewählte Präsident von Moldau. Pressebild

Кишинев разворачивается лицом к Москве? 16.01.2017

Едва вступив в должность, молдавский президент Игорь Додон отправился с первым официальным визитом в Москву. Ждать ли потепления молдавско-российских отношений, DW объяснили аналитики.
Foto 2 Beschreibung: Tadschikischer Gastarbeiter in Russland Schlagworte: Tadschikistan, Präsidentschaftswahlen, Gastarbeiter, Migranten Jahr/Ort: Tadschikistan, 2013 Foto: DW Korrespondent Galim Faskhutdinov Tadschikistan

Вице-премьер РФ обвинила гастарбайтеров в препятствовании техническому прогрессу 12.01.2017

Заместитель главы правительства заявила, что трудовые мигранты лишают работодателей стимула способствовать техническому перевооружению России. Она предложила отказаться от низкопроизводительного труда.

Portemonnaie mit Geldscheine verschiedener Länder (Ukrainische Hrywnja, russischer Rubel sowie US-Dollar) Copyright: DW/Inna Kuprijanowa, Korrespondentin aus Donezk

Деньги из России: сколько отправляют на родину украинские гастарбайтеры 01.09.2016

После аннексии Крыма весной 2014 года число украинских трудовых мигрантов в России стало сокращаться. Снизился и объем денежных переводов, поступающих из России на Украину.
Opposition activists take part an anti-Putin protest in central in Moscow, on September 15, 2012. The poster reads: There Are Many of Us. Thousands marched today through Moscow to protest against the rule of Vladimir Putin in a test of the opposition's challenge to the Russian president four months after his inauguration. It was also the first mass action since the sentencing of three members of Pussy Riot to two years in prison for an anti-Putin protest in an Orthodox cathedral, which has become a rallying cause for many in the opposition. AFP PHOTO / YURI KADOBNOV (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/GettyImages)

Комментарий: Не политэмигранты, но эмигранты из-за политики 13.07.2016

Из России уезжают не только гастарбайтеры. Начавшаяся в 2012 году новая волна эмиграции во многом имеет политические причины, считает Игорь Эйдман. Комментарий социолога специально для DW.
Gastarbeiter aus Tadjikistan an einer Baustelle in Moskau, Januar 2015 . Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Россия и Таджикистан: как урегулировать вопрос реадмиссии 15.07.2015

Москва убеждает Душанбе подписать соглашение о реадмиссии. Однако Таджикистан выдвинул свои условия в области соцобеспечения гастарбайтеров. Какие именно, выяснил корреспондент DW.
Gastarbeiter aus Tadjikistan, an einer Baustelle in Moskau DW/Galym Fashutdinov

Стоит ли опасаться радикализации гастарбайтеров в России? 25.06.2015

Таджикские эксперты попытались выяснить, насколько трудовые мигранты в России подвержены идеям радикального ислама и велика ли вероятность их вербовки экстремистами из ИГ.
Schlüsselwörter: Tadschikistan, Währung, Somoni, Währungskurs, Wirtschaft, Duschanbe Tadschikistan, Währung, Somoni, Währungskurs, Wirtschaft, Duschanbe, November 2014

Комментарий: Девальвация в Центральной Азии - от валют к президентам 03.03.2015

Девальвируются вслед за рублем не только валюты постсоветских республик, но и авторитет их правителей. Поэтому они так торопятся укрепить свою власть, считает политолог Иван Преображенский.
Gastarbeiter aus Tadjikistan an einer Baustelle in Moskau, Januar 2015 . Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Таджикистан ждет массового возвращения мигрантов 28.01.2015

Таджикские трудовые мигранты возвращаются из России на родину. Часть из них в этом году останется дома. Об этом говорят и сами гастарбайтеры, и независимые эксперты, опрошенные DW.
Tadschikischer Arbeitsmigrant auf einer Baustelle in Russland. Autor: DW/Galim Fasthudinov, DW-Korrespondent in Tadschikistan.

Комментарий: Россия прощается с трудовыми мигрантами 22.12.2014

Экономический кризис в РФ грозит взрывом недовольства в Центральной Азии и политической радикализацией гастарбайтеров, считает Иван Преображенский в специальном комментарии для DW.
Auf den Bildern sind tadschikische Gastarbeiter, die Residenz des tadschikischen Präsidenten und tadschikischer Experte im Migrationsbereich Bakhtiyor Sattori. Die Bilder wurden vom Korrespondent Galim Faskhutdinov in Duschanbe. Copyright: DW

Таджикистан просит Россию простить трудовых мигрантов 03.10.2014

В Таджикистане обеспокоены ростом числа депортированных из России трудовых мигрантов. Душанбе пытается договориться с Москвой, чтобы снять ограничения на въезд хотя бы для части граждан.
ARCHIV - Die Vereinten Nationen beraten am 29.11.2012 auf der 67.Vollversammlung in New York, USA. Am 24.09.2013 beginnt die aktuelle Vollversammlung der UN. EPA/ANDREW GOMBERT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дипломаты: Россия оказывала давление перед голосованием в ООН по Крыму 29.03.2014

Давление на целый ряд стран оказывала Россия перед голосованием на Генассамблее ООН по Крыму. По словам дипломатов, Молдавии, Киргизии и Таджикистану грозили санкциями.
Foto 2 Beschreibung: Tadschikischer Gastarbeiter in Russland Schlagworte: Tadschikistan, Präsidentschaftswahlen, Gastarbeiter, Migranten Jahr/Ort: Tadschikistan, 2013 Foto: DW Korrespondent Galim Faskhutdinov Tadschikistan

Крымский кризис может ударить по белорусским трудовым мигрантам 18.03.2014

Могилевские гастарбайтеры боятся повторения ситуации 2008 года, когда из-за военного конфликта России и Грузии и мирового финансового кризиса им пришлось вернуться домой из России.
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