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Гарри Поттер

Author J.K. Rowling signs copies of 'Harry Potter and the Deathly Hallows' for 1,600 public school children at the Kodak Theatre. Los Angeles, October 15, 2007. Photo by Lionel Hahn +++(c) dpa - Report+++

Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки в Twitter 01.12.2018

Английская писательница, автор книг о "Гарри Поттере", написала твит на русском в ходе стычки с Арроном Бэнксом - одним из крупнейших доноров "Брекзита".
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS, Daniel Radcliffe, Kenneth Branagh, 2002, (c) Warner Brothers/courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Волшебный реквизит Гарри Поттера (фото) 27.11.2018

В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.

22.09.2009 +++ Klosteranlage auf Skellig Michael - Irland | Verwendung weltweit

"Звездные войны": кинопейзажи в реальности 14.12.2017

14 декабря выходит в прокат фильм "Звездные войны: Последние джедаи". Одно из мест съемок культовой саги - Ирландия. Где еще ландшафты из блокбастеров можно посетить в реальности?
Дети-актеры, которые прославились на весь мир

Дети-актеры, которые прославились на весь мир 26.06.2017

20 лет назад вышла первая книга о Гарри Поттере. Роль волшебника в фильме по ней исполнил Дэниел Рэдклифф, когда ему было всего 12 лет. Какие еще звезды стали известными в детстве?
Zu Bildergalerie Instagram: beliebteste Sehenswürdigkeiten: Schottland, Edinburgh Castle | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как Brexit может отобрать у шотландцев рабочие руки (видео) 22.05.2017

Brexit может усложнить процесс устройства на работу в Великобaритании жителей стран ЕС. Шотландцы обеспокоены, ведь в таком случае им грозит дефицит кадров в сфере услуг, включая туризм.

Brexit может лишить Шотландию рабочих рук (22.05.2017) 22.05.2017

Brexit может усложнить процесс устройства на работу в Великобритании жителей стран ЕС. Шотландцы обеспокоены, ведь в таком случае им грозит дефицит кадров в сфере услуг, включая туризм.

Пьеса о Гарри Поттере: мир снова сходит с ума (01.08.2016) 01.08.2016

"Поттеромания" в разгаре - в мировую продажу вышла пьеса о приключениях Гарри Поттера. В России ее цена в среднем составит 1700 рублей. Планируете ли вы прочесть пьесу и как вы относитесь к саге о волшебнике?
30.07.2016 Competition winner Fran Plagge (R) is the first to receive a copy of the book of the play of Harry Potter and the Cursed Child parts One and Two at a bookstore in London, Britain July Copyright: Reuters/N. Hall

Гарри Поттер: 19 лет спустя 01.08.2016

Теперь знаменитый волшебник ходит на работу и занимается воспитанием собственных детей. Что еще происходит в его жизни? Подробности - в новой книге Джоан Роулинг.
***ACHTUNG: Bild nur für Euromaxx-Ankündigung verwenden*** 22.07.2016 DW Euromaxx Quidditch World Cup; Copyright: Deutscher Quidditchbund

Видео: Играй, как Гарри Поттер 26.07.2016

Квиддич - вымышленная игра из романов о Гарри Поттере, перенесенная в реальность. Во Франкфурте-на-Майне прошел мировой чемпионат по квиддичу. В нем приняла участие 21 страна.

Играй, как Гарри Поттер 26.07.2016

Квиддич - вымышленная игра из романов о Гарри Поттере, перенесенная в реальность. Во Франкфурте-на-Майне прошел мировой чемпионат по квиддичу. В нем приняла участие 21 страна.
+++ACHTUNG: Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung+++ Quidditch-Mannschaft der Uni Bonn beim Training Copyright: Volker Lannert/Uni Bonn

Гарри Поттер научил немцев забивать голы 15.04.2016

Команда из Бонна - чемпионы Германии по квиддичу 2016 года. Теперь поклонникам игры из бестселлеров о Гарри Поттере предстоит побороться за звание лучших в мире.

DW Новости за 100 секунд (06.04.2016) 06.04.2016

В Нидерландах начался референдум об ассоциации ЕС и Украины. Надежда Савченко начала сухую голодовку. В Голливуде открылся парк Гарри Поттера.
1440950 Russia. 04/10/2013 March 24, 2013. President Vladimir Putin and his dogs, Buffy the Bulgarian Shepherd and Yume the Akita Inu, walk in the Moscow Region. Alexsey Druginyn/RIA Novosti

На кого похож Путин 30.03.2016

Есть ли у российского президента двойник? Оказывается, даже не один. По крайней мере, в этом уверена интернет-аудитория.
17.10.2014 *** ARCHIV - British actor-director Alan Rickman arrives for the premiere of 'A Little Chaos' at the 58th BFI London Film Festival, in London, Britain, 17 October 2014. EPA/ANDREW COWIE (zu dpa Schauspieler Alan Rickman gestorben vom 14.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Cowie

Умер британский актер Алан Рикман 14.01.2016

Знаменитый британский актер Алан Рикман скончался в возрасте 69 лет от рака. Об этом сообщила его семья.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden*** This image released by Lucasfilm shows character Chewbacca, left, and Harrison Ford in a scene from Star Wars: The Force Awakens, the highly anticipated film by J.J. Abrams that hits theaters Dec. 18. (Lucasfilm via AP) (c) Disney/Lucasfilm

Галактический финал рекордного киногода 22.12.2015

Невиданную выручку кинотеатрам Германии обеспечили не только такие американские блокбастеры, как "Звездные войны", но и чрезвычайный зрительский успех ряда немецких фильмов.
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 21: Harry Potter fans rush to read the opening lines of the new and final novel by author J.K. Rowling, 'Harry Potter and the Deathly Hallows' during a fans day at The Carriage Works on July 21, 2007 in Sydney, Australia. Rowlings announced that it will be the seventh and final novel in the Harry Potter series. The book went on sale in Australia at 9.01am on July 21, with children's and adults' hardbacks, an audio book and a deluxe gift edition being published simultaneously across the world. The previous publication in the series, 'Harry Potter and the Half-Blood Prince,' sold over two million copies in Britain alone on its day of release. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

Новые истории о Гарри Поттере 11.12.2014

12 декабря выходят новые главы "Поттерианы". На сей раз это короткие истории.
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