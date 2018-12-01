Гарри Поттер

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Английская писательница, автор книг о "Гарри Поттере", написала твит на русском в ходе стычки с Арроном Бэнксом - одним из крупнейших доноров "Брекзита".
В Потсдам привезли костюмы, волшебные палочки и другой реквизит со съемок фильмов о Гарри Поттере. Здесь проходит крупнейшая выставка о фантастическом мире Джоан Роулинг.
14 декабря выходит в прокат фильм "Звездные войны: Последние джедаи". Одно из мест съемок культовой саги - Ирландия. Где еще ландшафты из блокбастеров можно посетить в реальности?
20 лет назад вышла первая книга о Гарри Поттере. Роль волшебника в фильме по ней исполнил Дэниел Рэдклифф, когда ему было всего 12 лет. Какие еще звезды стали известными в детстве?
Brexit может усложнить процесс устройства на работу в Великобaритании жителей стран ЕС. Шотландцы обеспокоены, ведь в таком случае им грозит дефицит кадров в сфере услуг, включая туризм.
Brexit может усложнить процесс устройства на работу в Великобритании жителей стран ЕС. Шотландцы обеспокоены, ведь в таком случае им грозит дефицит кадров в сфере услуг, включая туризм.
"Поттеромания" в разгаре - в мировую продажу вышла пьеса о приключениях Гарри Поттера. В России ее цена в среднем составит 1700 рублей. Планируете ли вы прочесть пьесу и как вы относитесь к саге о волшебнике?
Теперь знаменитый волшебник ходит на работу и занимается воспитанием собственных детей. Что еще происходит в его жизни? Подробности - в новой книге Джоан Роулинг.
Квиддич - вымышленная игра из романов о Гарри Поттере, перенесенная в реальность. Во Франкфурте-на-Майне прошел мировой чемпионат по квиддичу. В нем приняла участие 21 страна.
Команда из Бонна - чемпионы Германии по квиддичу 2016 года. Теперь поклонникам игры из бестселлеров о Гарри Поттере предстоит побороться за звание лучших в мире.
В Нидерландах начался референдум об ассоциации ЕС и Украины. Надежда Савченко начала сухую голодовку. В Голливуде открылся парк Гарри Поттера.
Есть ли у российского президента двойник? Оказывается, даже не один. По крайней мере, в этом уверена интернет-аудитория.
Знаменитый британский актер Алан Рикман скончался в возрасте 69 лет от рака. Об этом сообщила его семья.
Невиданную выручку кинотеатрам Германии обеспечили не только такие американские блокбастеры, как "Звездные войны", но и чрезвычайный зрительский успех ряда немецких фильмов.
12 декабря выходят новые главы "Поттерианы". На сей раз это короткие истории.
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