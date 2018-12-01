Гарри Поттер

Дети-актеры, которые прославились на весь мир

20 лет назад вышла первая книга о Гарри Поттере. Роль волшебника в фильме по ней исполнил Дэниел Рэдклифф, когда ему было всего 12 лет. Какие еще звезды стали известными в детстве?