Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Газета Süddeutsche Zeitung

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
U.S. service members act as pallbearers for the service members killed in action during operations at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. U.S. Marine Corps/1stLt. Mark Andries/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Политики в Германии обвинили США в провале стратегии в Афганистане 11.09.2021

По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Handout von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt (Hessen), zeigt verschiedene Euro-Schein-Bündel in bar. Immer mehr Bargeld wird hinter Schloss und Riegel eingelagert. Bankschließfächer und Heimtresore liegen dabei im Trend. Foto: Bundesbank/dpa (zu lni «Bargeld-Boom hinter verschlossenen Türen? Cash scheint auf Vormarsch» vom 08.12.2014) - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung: «Foto: Bundesbank/dpa») +++ dpa-Bildfunk +++

СМИ: Жители ФРГ выводят миллиарды евро в "налоговые оазисы" 07.09.2021

Почти 11,9 млрд евро были выведены немцами в "налоговый рай" на острове Гернси, сопоставимая сумма - в Лихтенштейн, сообщила Süddeutsche Zeitung.
Svetlana Alexievich, the 2015 Nobel Prize in Literature winner in Poland Svetlana Alexievich, the 2015 Nobel Prize in Literature winner at the Conrad Festival on October 19, 2015 in Cracow, Poland. EN_01189910_0039 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Svetlana The 2015 Nobel Prize in Literature Winner in Poland Svetlana The 2015 Nobel Prize in Literature Winner AT The Conrad Festival ON October 19 2015 in Cracow Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Светлана Алексиевич рассказала о своей новой книге 09.04.2021

Нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что пишет новую книгу - о протесте против Александра Лукашенко.
09.12.2020+++ Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far-right Alternative for Germany (AfD) party, addresses MPs during a debate at the Bundestag (lower house of parliament) in Berlin on December 9, 2020, on the eve of a EU summit. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Немецкие правые популисты из АдГ прибыли с визитом в Москву 09.03.2021

Небольшая делегация в составе трех членов бундестага от "Альтернативы для Германии" посетит центр имени Гамалеи и встретится с председателем комитета Госдумы Слуцким, пишет Die Süddeutsche Zeitung.

Anhänger warten vor dem Brandenburger Tor auf die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja. Tichanowskaja trifft am 06.10.2020 auch die Bundeskanzlerin.

Германия облегчает визовый режим для преследуемых белорусов 04.02.2021

Германия готова принимать пострадавших от режима белорусов и членов их семей по упрощенной схеме, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. Прежде всего речь идет о "жертвах пыток".
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, aufgenommen im Rahmen einer Bundespressekonferenz nach der Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin, 31.10.2020. Berlin Deutschland *** Angela Merkel, Chancellor, recorded at a federal press conference after the Corona Cabinet meeting in Berlin, 31 10 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.netx

Меркель ожидает быстрого роста экономики Германии в 2021 году 17.11.2020

Выступая на экономическом форуме газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ призвала жителей к пониманию необходимости действующих мер, призванных сократить число заражений коронавирусом.

BERLIN, GERMANY - AUGUST 22: German army emergency personnel load portable isolation unit (Epi Shuttle) into their ambulance that was used to transport Russian opposition figure Alexei Navalny at Charite hospital on August 22, 2020 in Berlin, Germany. Navalny has arrived in Germany at Charite Hospital in Berlin for treatment for possible poisoning. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Санкции ЕС за отравление Навального коснутся ближнего круга Путина 14.10.2020

По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung, среди тех, кто подпадет под санкции ЕС, - директор ФСБ Бортников, замглавы кремлевской администрации Кириенко и "повар Путина" олигарх Пригожин.
In this photo published by Russian opposition leader Alexei Navalny on his Instagram account on Monday, Sept. 21, 2020, Russian opposition leader Alexei Navalny and his wife Yulia pose for a photo in a hospital in Berlin. Navalny on Monday demanded that Russia returned clothes he was wearing on the day he fell into a coma, calling it a “crucial piece of evidence” of a suspected nerve agent poisoning he is being treated for at the German hospital. (Navalny Instagram via AP) |

В ФРГ не могут возбудить уголовное дело из-за отравления Навального 22.09.2020

В министерстве юстиции ФРГ, на которое ссылается газета Süddeutsche Zeitung полагают, что расследование стало бы возможным в случае смерти Навального в немецкой клинике или резкого ухудшения его здоровья.
20.02.2020 *** General view of one of the bar target in a shooting in Kesselstadt, near Frankfurt, western Germany, on February 20, 2020. - The suspect in two shootings in Germany that killed at least nine people was found dead at home, police said on February 20, 2020. At least nine people were killed in two shootings late on February 19 in Hanau, near the German city of Frankfurt. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

Глава BKA назвал теракт в Ханау "однозначно правоэкстремистским деянием" 31.03.2020

Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.
German Chancellor Angela Merkel and Turkish President Tayyip Erdogan address a news conference at the chancellery in Berlin, Germany, September 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Меркель обсудит в январе с Эрдоганом тему беженцев из Сирии 26.12.2019

Канцлер Германии встретится с президентом Турции в Анкаре, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Они могут обсудить сирийских беженцев и конфликт в Ливии. Берлин пока не подтвердил эту поездку Меркель.
ARCHIV - Ein Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, aufgenommen am 13.07.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Der deutsche Reisepass ist einem internationalen Vergleich zufolge so viel wert wie kaum ein anderer Pass auf der Welt. Mit dem Pass der Bundesrepublik kann man nach einer am Mittwoch (25.10.2017) veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Arton Capital in insgesamt 158 Länder entweder ohne Visum einreisen - oder aber mit einem Visum, das man sich bei der Ankunft besorgen kann. Nur der Pass des südostasiatischen Stadtstaates Singapur macht das Reisen noch einfacher. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Соавтор спорных законов в РФ Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ 02.12.2019

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, бывший депутат Госдумы РФ и экс-комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.
VK Heinz Christian Strache, im Rahmen der Pressekonferenz zum Thema Soziales, am 16. Mai 2019 im Bundeskanzleramt in Wien FOTO: GUENTER R. ARTINGER - 20190516_PD2851 |

Вице-канцлера Австрии Штрахе обвиняют в сговоре с россиянкой 17.05.2019

Хайнц-Кристиан Штрахе, предположительно, обещал богатой россиянке долю в госзаказах в обмен на финансовую помощь на парламентских выборах 2017 года, сообщают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

21.03.2018, Berlin: Alice Weidel (AfD), Fraktionsvorsitzende, spricht im Deutschen Bundestag nach der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

СМИ сообщили о крупных незаконных пожертвованиях АдГ 12.11.2018

По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам.
Berlin,GER,Deutschland,05.11.2013, Botschaft der Islamischen Republik Afghanistan in der Bundesrepublik Deutschland, Ortsteil Grunewald. Berlin ger Germany 05 11 2013 Embassy the Islamic Republic Afghanistan in the Federal Germany District Grunewald.

Высокопоставленный афганский дипломат попросил убежища в ФРГ 10.11.2018

После окончания службы в одной из дипмиссий в ФРГ афганский дипломат подал ходатайство об убежище, пишет газета Süddeutsche Zeitung. В 2018 году из Германии были высланы 228 афганцев.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 19.06.2012, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Am Anlandepunkt der rund 1200 Kilometer langen Nord Stream Ostseepipeline werden Ersatzstahlrohre für die Pipeline eingelagert. Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 ist im gesamten Abschnitt der deutschen Ostsee genehmigt. Nach dem Bergamt Stralsund erteilte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Genehmigung für den Bau in den  Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россия готова полностью финансировать "Северный поток-2" в случае санкций США 22.09.2018

Российский президент проинформировал об этом правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, сообщает Süddeutsche Zeitung. Планы Путина, однако, могут быть сорваны из-за действующих в ЕС правил конкуренции.

Показать еще