Меркель обсудит в январе с Эрдоганом тему беженцев из Сирии

Канцлер Германии встретится с президентом Турции в Анкаре, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Они могут обсудить сирийских беженцев и конфликт в Ливии. Берлин пока не подтвердил эту поездку Меркель.