Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
Почти 11,9 млрд евро были выведены немцами в "налоговый рай" на острове Гернси, сопоставимая сумма - в Лихтенштейн, сообщила Süddeutsche Zeitung.
Нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что пишет новую книгу - о протесте против Александра Лукашенко.
Небольшая делегация в составе трех членов бундестага от "Альтернативы для Германии" посетит центр имени Гамалеи и встретится с председателем комитета Госдумы Слуцким, пишет Die Süddeutsche Zeitung.
Германия готова принимать пострадавших от режима белорусов и членов их семей по упрощенной схеме, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. Прежде всего речь идет о "жертвах пыток".
Выступая на экономическом форуме газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ призвала жителей к пониманию необходимости действующих мер, призванных сократить число заражений коронавирусом.
По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung, среди тех, кто подпадет под санкции ЕС, - директор ФСБ Бортников, замглавы кремлевской администрации Кириенко и "повар Путина" олигарх Пригожин.
В министерстве юстиции ФРГ, на которое ссылается газета Süddeutsche Zeitung полагают, что расследование стало бы возможным в случае смерти Навального в немецкой клинике или резкого ухудшения его здоровья.
Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Мюнх опроверг публикацию в Süddeutsche Zeitung. Газета ранее сообщила, что следователи BKA не считают произошедшее в Ханау проявлением правого радикализма.
Канцлер Германии встретится с президентом Турции в Анкаре, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Они могут обсудить сирийских беженцев и конфликт в Ливии. Берлин пока не подтвердил эту поездку Меркель.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, бывший депутат Госдумы РФ и экс-комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.
Хайнц-Кристиан Штрахе, предположительно, обещал богатой россиянке долю в госзаказах в обмен на финансовую помощь на парламентских выборах 2017 года, сообщают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.
По сведениям WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, правопопулистская АдГ получила 130 тысяч евро из Швейцарии на предвыборную компанию одной из ее лидеров Алис Вайдель. Это противоречит немецким законам.
После окончания службы в одной из дипмиссий в ФРГ афганский дипломат подал ходатайство об убежище, пишет газета Süddeutsche Zeitung. В 2018 году из Германии были высланы 228 афганцев.
Российский президент проинформировал об этом правительство ФРГ в ходе визита в Мезеберг 18 августа, сообщает Süddeutsche Zeitung. Планы Путина, однако, могут быть сорваны из-за действующих в ЕС правил конкуренции.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact