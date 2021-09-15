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Газета FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - одна из наиболее авторитетных газет Германии. Выходит с 1949 года.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - одна из ведущих и наиболее авторитетных газет Германии. Основана во Франкфурте-на-Майне в 1949 году. FAZ - ежедневная газета, выпускается тиражом более 360 тысяч экземпляров. Кроме того, выходит воскресный выпуск под названием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путин заплатит за свои геополитические успехи 15.09.2021

Президент России Путин использует ситуацию в разных странах - от Венесуэлы до Мьянмы и Сирии - чтобы извлечь выгоду из стратегического перенапряжения США, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Комментарий: Колесникова и Знак войдут в историю Беларуси 07.09.2021

ЕС как демократический сосед Беларуси должен оказать давление на Лукашенко после приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а не возвращаться к обычной повестке дня, пишет FAZ.
US President Joe Biden(C) attends the dignified transfer of the remains of a fallen service member at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, August, 29, 2021, one of the 13 members of the US military killed in Afghanistan last week. - President Joe Biden prepared Sunday at a US military base to receive the remains of the 13 American service members killed in an attack in Kabul, a solemn ritual that comes amid fierce criticism of his handling of the Afghanistan crisis. Biden and his wife, Jill, both wearing black and with black face masks, first met far from the cameras with relatives of the dead in a special family center at Dover Air Force Base in Delaware.The base, on the US East Coast about two hours from Washington, is synonymous with the painful return of service members who have fallen in combat. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Комментарий: Афганистан и возвращение Realpolitik 31.08.2021

Провал планов Запада в Афганистане не ослабит Америку, зато изменит всю мировую политику, считает обозреватель немецкой газеты FAZ Николас Буссе.
US President Joe Biden speaks about the ongoing evacuation of Afghanistan, on August 24, 2021, from the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)

Комментарий: "Доктрина Байдена" - риторика и действия не совпадают 26.08.2021

Разлетающиеся по миру кадры того, что происходит в Кабуле, вредят президенту США Джо Байдену дома, но не меняют его внешнеполитической доктрины, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.
July 16, 2021*** RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

В ФРГ проверят действия местных властей перед наводнением 31.07.2021

Власти округа Арвайлер проигнорировали предупреждения земельного ведомства об угрозе наводнения, пишет FAZ. События 14 июля будут детально проанализированы, заявил глава МВД Рейнланд-Пфальца.
16.07.21 *** A view shows abandoned buildings and hotels in the fenced off area of Famagusta, in the Turkish-occupied north of the divided eastern Mediterranean island of Cyprus, on July 16, 2021. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan heads to breakaway north Cyprus on July 20, to mark the anniversary of Turkey's 1974 invasion, a visit infuriating Greek Cypriots with island reunification talks in limbo. Varosha -- once the playground of celebrities and dubbed a Jewel of the Mediterranean -- was left a fenced off ghost town, where former luxury hotels have become overgrown by weeds. The Turkish army restored public access to parts of the beachfront last year and Erodgan is expected to extend that during his visit. (Photo by Christina ASSI / AFP) (Photo by CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images)

Комментарий: Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН 23.07.2021

Объявляя об открытии бывшего туристического квартала Вароша, который с 1974 года был городом-призраком, президент Турции ставит под угрозу отношения Анкары с ЕС и Израилем, считает журналист FAZ Райнер Херман.

6576743 19.06.2021 Russian President Vladimir Putin addresses the audience during the United Russia political party annual convention in Moscow, Russia. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Grigory Sysoev / Sputnik

Комментарий: Третья волна пандемии обнажила пороки системы Путина 08.07.2021

Третья волна пандемии жестко ударила по России. Одна из главных причин - та система правления, которую создал Владимир Путин, считает обозреватель FAZ Фридрих Шмидт.
Russian President Vladimir Putin delivers his annual address to the Federal Assembly in Moscow, Russia April 21, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Путин дал пощечину правительству Германии 07.06.2021

"Северный поток - 2" еще не достроен, а Путин уже пытается использовать его против Украины. Это вызов правительству ФРГ, которое лояльно поддержало спорный проект, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
19.11.2019, Ukraine, Kiew: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD, l) und Wadim Pristaiko, Außenminister der Ukraine, äußern sich. Maas besucht die ukrainische Hauptstadt, um den Ukraine-Gipfel vorzubereiten. Am 9. Dezember soll in Paris ein neuer Anlauf zu Frieden in der zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpften Ostukraine gestartet werden. Foto: Michael Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом 03.06.2021

Нежелание Германии поставлять Украине оружие, необходимое ей для самозащиты, - это проявление слабости немецкой дипломатии и насмешка над Киевом, считает обозреватель FAZ Бертольд Колер.

Владимир Зеленский: "Германия могла бы оказать нам военную помощь" (01.06.21) 01.06.2021

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины заяви, что хотел бы получить от Берлина поставки вооружения. В ФРГ пока не спешат оказывать Киеву военную поддержку.
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

Комментарий: Заморозка санкций против "Северного потока - 2" - аванс Байдена 20.05.2021

Вашингтон готов заморозить санкции против оператора "Северного потока - 2". Этот шаг может вывести из тупика, в который завели себя, прежде всего, немецкие политики, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.
An Israeli firefighter walks next to cars hit by a missile fired from Gaza Strip, in the southern Israeli town of Ashkelon, Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

Комментарий: Бесперспективная ситуация Израиля 11.05.2021

В Израиле уже мало кто верит в решение ближневосточного конфликта путем создания независимого палестинского государства, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 21.04.21 *** Russian President Vladimir Putin gives his annual state of the nation address in Manezh, Moscow, Russia, Wednesday, April 21, 2021. Putin's state-of-the-nation speech comes amid a new surge in tensions with the West over a Russian troop buildup near the border with Ukraine and a hunger strike by jailed Russian opposition leader Alexei Navalny protesting a lack of adequate medical treatment in prison. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Комментарий: Путин - последний солдат холодной войны 03.05.2021

Президент РФ Владимир Путин снова хочет решать все проблемы военным путем, что и демонстрирует. Ситуация в Восточной Европе от этого не становится стабильнее, пишет обозреватель FAZ Николас Буссе.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 06.04.21 *** A still image from video shows tanks and military vehicles in Maslovka, Voronezh Region, Russia April 6, 2021. Video taken April 6, 2021. Video by REUTERS. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Комментарий: Отвод войск России от границы с Украиной - рано трубить отбой 26.04.2021

Вопрос о том, какую цель преследовал Кремль, стягивая войска к границе с Украиной, по-прежнему открыт. На этой неделе станет ясно, отведет ли Россия войска, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
6438603 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Комментарий: И Байден не станет мириться с "Северным потоком - 2" 25.03.2021

Неужели в Берлине действительно думают, что Джо Байден так легко согласится на газовую сделку ФРГ с Путиным, которого он считает "убийцей"? Таким вопросом задается обозреватель газеты FAZ.

Portr‰t am Montag (13.04.2015) auf dem Neuen Markt in der Hansestadt Rostock von Alt-Bundestagspr‰sident Wolfgang Thierse (SPD) am Rande einer Demonstration f¸r die Wiedereinsetzung des Intendanten Sewan Latchinian am ˆrtlichen Volkstheater. Hintergrund: Latchinian wurde vor kurzem durch den Oberb¸rgermeister der Stadt Roland Methling wegen verbaler Entgleisungen abberufen. Im Verlauf des Tages soll nun die B¸rgerschaft in einer Sondersitzung seine Entscheidung absegnen. Dagegen wird jetzt Protest laut. In dem Zusammenhang legt auch Thierse seinen Standpunkt zu der Situation dar. Portrait at Monday 13 04 2015 on the New Market in the Hanseatic city Rostock from Old Bundestag President Wolfgang Thierse SPD at Edge a Demonstration for the Restore the Director Sevan at local People\u0026#39;s Theatre Background was before recently through the Lord Mayor the City Roland Methling due Derailments dismissed in History the Day should now the Citizenship in a Special session his Decision against will Now Protest loud in the Context sets too Thierse his Position to the Situation dar

Свобода мнений или радикализм? В ФРГ разгорается скандал в правящей партии 10.03.2021

Размышления авторитетного социал-демократа о возможном избытке плюрализма в западном обществе и проблеме "априорной вины белого мужчины" в разделе мнений газеты FAZ произвели в Германии эффект разорвавшейся бомбы.
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