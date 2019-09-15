В чем просчитался Додон и как Санду удалось победить в первом туре

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. ЦИК признал их состоявшимися. Явка избирателей составила почти 43 процента при необходимом минимуме в 33,3 процента граждан, имеющих право голоса. Победителем этого этапа гонки стала председатель партии "Действие и солидарность" (Partidul Actiunea si solidaritate - PAS) Майя Санду. По предварительным результатам ЦИК, она набрала 36,16 процентов голосов избирателей, в то время, как ее основной соперник, действующий президент Игорь Додон, который баллотировался как независимый кандидат, - 32,64 процента. Санду и Додон выходят во второй тур, который пройдет в Молдове 15 ноября.

Неожиданная победа Санду

Экс-министр образования, экс-премьер-министр Молдовы,лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду - ярый сторонник сближения Молдовы с ЕС. Она позиционирует себя как непримиримый борец с коррупцией, выступающий за деолигархизацию страны. В борьбу за президентское кресло Санду вступила уже второй раз. В 2016 году она проиграла второй тур Игорю Додону, уступив ему четыре процента голосов избирателей.

Нынешняя победа Санду стала неожиданностью. Все предвыборные опросы свидетельствовали о том, что на этом этапе победит действующий президент Игорь Додон. Об этом говорили и результаты телефонных экзитполов, проведенных в день голосования, но озвученных, по требованию ЦИК, после закрытия избирательных участков. Так, по данным экспресс-опроса, проведенного 1 ноября неправительственной организацией WatchDog и Институтом публичной политики, за Додона в первом туре проголосовал 41 процент граждан, за Санду - 35 процентов.

Игорь Додон и Майя Санду

"Ее победа стала сюрпризом для всех", - утверждает в интервью DW директор консалтинговой и аналитической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Победу Санду обеспечила диаспора. Впервые в истории Молдовы явка на зарубежных участках была беспрецедентно высокой, хотя никаких существенных предпосылок для массовой мобилизации избирателей не было", - говорит он.

По предварительным результатам ЦИК, за рубежом за Санду проголосовали свыше 70 процентов избирателей (104 605 человек), на втором месте после нее идет лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 17 процентами (25 737 человек), а Игорь Додон замыкает тройку лидеров. Он набрал 3,65 процента голосов (5439 человек). Всего же к избирательным урнам за рубежом вышли свыше 149 000 граждан Молдовы, на треть больше, чем на президентских выборах в ноябре 2016 года.

Почему Додон потерял сторонников

Явка диаспоры не учитывалась никакими соцопросами, подтверждает директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balcan-Centre Сергей Манастырлы. Но победа Майи Санду в первом туре связана, по его мнению, не только с голосованием диаспоры. Игорь Додон потерял сторонников из-за нескольких факторов. Первый - "наличие сильного спойлера в лице Ренато Усатого", рассказывает Манастырлы. Усатый возглавляет пророссийскую "Нашу партию", ориентация которой схожа с курсом социалистов, чьим неформальным лидером является Додон.

Во-вторых, продолжает эксперт в беседе с корреспондентом DW, Додон провел откровенно слабую президентскую кампанию. Кроме того, с его именем связаны провалы правительства в борьбе с коронавирусом, и наконец, многочисленные заявления оппозиции, распространенные в СМИ, о коррумпированности власти и фальсификации результатов президентских выборов в период всей избирательной кампании.

Комментируя на брифинге в Кишиневе 2 ноября свой проигрыш в первом туре, Додон поинтересовался у оппозиции, где же те фальсификации, о которых говорилось ранее. Он заметил также, что диаспора, которая помогла выиграть Санду "представляет собой параллельный электорат". У этого электората, по его словам, "есть свое видение и свои политические предпочтения, и по большей части эти предпочтения диаспоры расходятся с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего в стране".

Что заметили наблюдатели

Общаясь с журналистами сразу после закрытия избирательных участков 1 ноября, Додон заявил, что "выборы были свободными, корректными и демократическими". Тем не менее не обошлось без инцидентов. Так, группа ветеранов вооруженного конфликта на Днестре 1992 года и депутат парламента от партии PAS Игорь Гросу пытались воспрепятствовать жителям приднестровского региона попасть на избирательные участки, открытые для них на территории, контролируемой Кишиневом. Полиция завела два уголовных дела - по блокированию доступа на избирательные участки и хулиганским действиям.

При въезде в Тирасполь

Наблюдатели ассоциации Promo-Lex опубликовали 2 ноября предварительный отчет о выборах. По словам главы НПО Павла Постикэ, данные ассоциации отличаются от данных ЦИК. Он заявил,что при подсчете голосов ЦИК не включил данные с избирательных участков в Приднестровьеи из нескольких зарубежных стран. По данным Promo-Lex, Додон лидирует, набрав 35,56 процента голосов, а Майя Санду - 33,73 процента. Отличаются и данные по другим кандидатам.

По словам Постикэ, в ходе голосования наблюдатели зафиксировали сотни нарушений, в том числе организованный подвоз избирателей, что запрещено законом, агитацию на избирательных участках, ошибки в избирательных списках, запугивание избирателей, а также попытки их подкупа.

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