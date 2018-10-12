В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.
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