В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

"Новичок" и его жертвы

Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.