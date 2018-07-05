В церквях Германии введут бесконтактную оплату

Теперь посетители церкви смогут расплачиваться в храмах и делать пожертвования с помощью банковской карты, причем без ввода пин-кода. При этом, как видно на снимке, возможность пожертвовать монетку или купюру "по старинке" также сохраняется. Уже этой осенью изобретение будут тестировать в берлинских церквях, а в декабре планируют ввести на постоянной основе. Для тех, кто хочет сделать пожертвование на сумму более 25 евро, разработают специальное приложение для перевода денег.

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Во что превращают церкви Германии

Новая жизнь немецких церквей Океанографический музей Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

Новая жизнь немецких церквей Скалолазный центр Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

Новая жизнь немецких церквей Ресторан и коктейль-бар Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

Новая жизнь немецких церквей Концертный зал Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

Новая жизнь немецких церквей Жилой дом А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

Новая жизнь немецких церквей Библиотека и музей музыкальных инструментов Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

Новая жизнь немецких церквей Музей монастырской культуры Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

Новая жизнь немецких церквей Арт-галерея Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

Новая жизнь немецких церквей Музейная экспозиция У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники. Автор: Наталия Королева



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