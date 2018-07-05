 В церквях Германии введут бесконтактную оплату | Кадр дня | DW | 05.07.2018

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Кадр за кадром

В церквях Германии введут бесконтактную оплату

Такое изобретение для сбора пожертвований представили в Берлине. Максимальная сумма - 25 евро.

Bdt - Deutschland Digitaler Klingelbeutel (picture-alliance/dpa/Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg/T. Wittke)

Теперь посетители церкви смогут расплачиваться в храмах и делать пожертвования с помощью банковской карты, причем без ввода пин-кода. При этом, как видно на снимке, возможность пожертвовать монетку или купюру "по старинке" также сохраняется. Уже этой осенью изобретение будут тестировать в берлинских церквях, а в декабре планируют ввести на постоянной основе. Для тех, кто хочет сделать пожертвование на сумму более 25 евро, разработают специальное приложение для перевода денег.

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  • Городской музей в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

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    Автор: Наталия Королева


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