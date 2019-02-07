 В ФРГ хотят ограничить свободу Facebook в сфере сбора данных | Новости из Германии о Германии | DW | 07.02.2019

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Германия

В ФРГ хотят ограничить свободу Facebook в сфере сбора данных

Американский концерн доминирует на рынке соцсетей в ФРГ и злоупотребляет этим для сбора данных, считает ведомство по картелям. В отношении Facebook вводится целый ряд ограничений.

Надпись Facebook под лупой

Федеральное ведомство по картелям намерено ограничить сбор данных американским концерном Facebook. Соцсеть доминирует на немецком рынке и злоупотребляет этим для сбора и анализа данных, заявил глава ведомства Андреас Мундт (Andreas Mundt) в четверг, 7 февраля, в Берлине.

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По словам Мундта, его ведомство вводит в отношении Facebook широкий круг ограничений, касающихся обработки собранных пользовательских данных. Facebook в качестве условия использования его сервисов требует неограниченного права на сбор любых пользовательских данных не только им самим, но и его дочками WhatsApp и Instagram, а также третьими источниками, такими, как вебсайты и приложения других операторов, к которым Facebook может получить доступ через интерфейс. 

По решению Федерального ведомства по картелям, такие сервисы, как WhatsApp и Instagram, а также третьи источники могут и впредь собирать данные для Facebook, однако эти данные могут быть сличены с аккаунтами пользователей Facebook лишь с их добровольного согласия. Решение ведомства еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Facebook уже заявил о намерении обжаловать это решение в Верховном земельном суде Дюссельдорфа. По мнению американского концерна, регулятор недооценивает серьезности конкуренции для Facebook со стороны таких платформ, как YouTube, Snapchat и Twitter, и предъявляет к нему особые требования.

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    Автор: Элла Володина


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