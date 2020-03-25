В Украине из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации

В Украине на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 введен режим чрезвычайной ситуации. "Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", - объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 25 марта. Он добавил, что в случае необходимости режим ЧС может быть продлен.

Только 23 марта правительство Украины ввело режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Еще ранее чрезвычайное положение было введено в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Украина усилила меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Украины на заседании 25 марта также усилило ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Согласно принятому решению, учреждения здравоохранения вправе осуществлять принудительное медицинское обследование лиц с симптомами атипичной пневмонии COVID-19 и контактировавших с ними людей в том случае, если эти лица отказываются проходить обследование добровольно.

Постановление предусматривает обязательную госпитализацию лиц с диагнозом COVID-19 и уклоняющихся от лечения. Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану порядка на территории, прилегающей к объектам, на которых проводится обследование, госпитализация или карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать проект решения о закрытии границ Украины для любого пассажирского движения, начиная с 28 марта.

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