В Тайбэе прошел первый с легализации однополых браков гей-парад

В Тайбэе в субботу, 26 октября, прошел 17-й ежегодный гей-парад под лозунгом "Вместе сделаем Тайвань лучше". По предварительным данным, мероприятие привлекло рекордное количество участников, поскольку проходило всего через пять месяцев после того, как парламент Тайваня легализовал однополые браки.

До начала акции организаторы сообщили, что ожидают до 200 тыс. человек. Это цифра в разы превосходит показатель минувшего года в 130 тыс. участников. По замыслу устроителей часть собравшихся разделили на шесть команд - в соответствии с цветами радужного флага ЛГБТ-сообщества.

Шествие стартовало в 13.30 по местному времени (08.30 мск) от здания городской администрации Тайбэя. Затем участники гей-прайда прошествовали по бульвару Чжунсяо до здания президентского дворца.

Жители вывесили на зданиях вдоль маршрута радужные флаги. Многие захватили с собой бумажные китайские зонтики различных цветов, кто-то принес плакаты с надписями: "Люблю гомонационализм", "Горжусь тобой, Тайвань".

Тайвань в мае этого года первым в Азии легализовал однополые браки. Согласно новому закону, тайваньские граждане одного пола старше 18 лет теперь могут официально регистрировать свой брак в государственных учреждениях. Кроме того, второй супруг сможет усыновить биологических детей своего партнера. Новый закон урегулировал также права однополых пар на наследство.

Президент Тайваня Цай Инвэнь заняла свой пост в 2016 году, пообещав поддержать легализацию однополых союзов. В мае 2017 года Высший суд Тайваня отменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Властям страны дали два года, чтобы внести необходимые изменения в закон. Однако в ноябре 2018 года в ходе референдума большинство населения высказалось за то, чтобы браком мог называться только гетерогенный союз.

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