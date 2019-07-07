 В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены храмы из Пскова | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2019

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Россия

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены храмы из Пскова

Всемирным культурным наследием признаны 10 церквей псковской школы архитектуры, а также Дворец шекинских ханов и исторический центр в азербайджанском Шеки.

Церковь Василия на Горке в Пскове

Церковь Василия на Горке в Пскове

ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия памятники истории и архитектуры исторического центра российского Пскова и азербайджанского Шеки. Такое решение было принято на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в воскресенье, 7 июля. В список также добавлены четыре других объекта из Португалии, Испании и Великобритании.

Контекст

История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. (01.06.2018)

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу 31 декабря. Вашингтон ранее объяснял этот шаг ростом задолженности в организации, необходимостью фундаментальных реформ и ее антиизраильской предвзятостью. (31.12.2018)

Объектами Всемирного культурного наследия признаны десять церквей псковской архитектурной школы, в том числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и церковь Василия на Горке. Расцвет псковской школы, впитавшей в себя византийские и новгородские традиции и ставшей одним из ведущих направлений в русской архитектуре, пришелся на 15-й и 16-й века, отмечается в сообщении ЮНЕСКО.

В свою очередь, в городе Шеки в список ЮНЕСКО внесены внесены Дворец шекинских ханов и исторический центр. Архитектура дворца на северо-востоке страны и ряда купеческих домов отражает уровень благосостояния, достигнутый за счет развития шелковой промышленности и торговли шелком во второй половине 18-го века и в 19-м столетии, отмечают в ЮНЕСКО.

Накануне ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия германо-чешский горнодобывающий регион Рудные горы, а также историческую водопроводную систему в Аугсбурге.

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    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

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  • Любек

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    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

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    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

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    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

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    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


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Технология приготовления пиццы вошла в список наследия ЮНЕСКО

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Два объекта в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО  

ЮНЕСКО сообщает о включении в список Всемирного культурного наследия церковь в Пскове и других объектов

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