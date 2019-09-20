В спальном вагоне по Европе ради удовольствия и защиты климата

Казалось бы, кто еще готов в наши дни путешествовать в центре Европы в спальных вагонах, если можно куда быстрее (и чаще всего дешевле) добраться до цели на самолете, доехать на автомобиле или на дневном скоростном поезде? Это в России с ее огромными расстояниями и дорогими авиабилетами поезда со спальными местами - привычное дело. А в странах ЕС абсолютное большинство людей знакомо с ними разве что по экранизациям романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе".

ÖBB открывает новые маршруты и заказывает поезда у Siemens

Однако именно в наши дни в центре Европы спрос на такие путешествия стал заметно расти. Во всяком случае у австрийской государственной железнодорожной компании ÖBB, предлагающей 26 маршрутов со спальными вагонами, на некоторых из них рост пассажиропотока в первом полугодии 2019 года превысил 10%. Например, на таких направлениях, как Вена-Гамбург, Вена-Цюрих или Мюнхен-Рим.

Отдыхающие пассажиры в купе спального вагона ÖBB на маршруте Цюрих-Гамбург

Поэтому ÖBB вводит теперь новый маршрут: с января 2020 года ее ночные фирменные поезда Nightjet два раза в неделю будут курсировать между Веной и Брюсселем. Объявление об этом "вызвало прямо-таки бурю восторга" среди австрийцев в Брюсселе, свидетельствует информационный портал Belgieninfo, созданный немецкоязычными экспатами, работающими в Бельгии, в частности, в структурах Европейского Союза. Видимо, отмечается на сайте, "путешествовать по Европе на поезде вновь соответствует духу времени".

Очевидная примета этого нового духа времени - растущая экологическая сознательность. Ее чувствует и глава ÖBB Андреас Маттэ (Andreas Matthä). По его словам, дискуссии о защите климата явно способствуют росту спроса на путешествия в спальных вагонах. "Так что мы на этом не остановимся", - объявил он при презентации нового маршрута в столицу ЕС. Уже решено в декабре 2020 года пустить Nightjet по линии Вена-Амстердам. А немецкому концерну Siemens тем временем заказаны 13 новых таких поездов, которые австрийская железная дорога начнет получать в ближайшие два года.

Грета Тунберг породила "чувство стыда за полеты"

Немецкое информационное агентство dpa даже задается вопросом, не начался ли "ренессанс спальных вагонов". В статье под весьма показательным заголовком "Привет от Греты" отмечается, что после того, как юная шведская экоактивистка Грета Тунберг в январе этого года в течение 65 часов добиралась в поездах из Стокгольма в швейцарский Давос и обратно, чтобы выступить перед участниками Всемирного экономического форума, "у многих возникло ощущение стыда из-за того ущерба, который авиаперелеты наносят климату".

"Короткие авиарейсы только для насекомых" - гласит надпись на плакате молодых экоактивистов в Берлине

В немецком языке даже появилось слово Flugscham ("стыд за полет"), о чем DW уже подробно писала в статье "Немцы требуют защиты климата и готовы за это платить". В ней, кстати, отмечалось, что аналогичное шведское слово Flygskam появилось в начале 2018 года, когда имя Греты Тунберг еще никто не знал.

Популярный в Швеции бывший биатлонист, олимпийский чемпион Бьёрн Ферри, ставший спортивным комментатором одного из телеканалов, объявил тогда, что ради защиты климата впредь будет ездить в командировки только на поездах, как долго бы это ни длилось, чтобы тем самым не участвовать в загрязнении атмосферы парниковым газом CO2.

Deutsche Bahn помогает ÖBB на маршрутах в Германии

Так что идея витала в воздухе, и железнодорожные компании на нее теперь реагируют. В той же Швеции растет предложение маршрутов с возможностями для комфортного сна, и правительство социал-демократов и "зеленых" финансово поддерживает этот процесс. О возрождении классических спальных вагонов, отмененных в 2009 году, подумывает, согласно dpa, федеральная железная дорога Швейцарии SBB.

Немецкая государственная компания Deutsche Bahn, отказавшаяся от таких вагонов в 2016 году, возрождать эту услугу (пока) не собирается, однако она предоставляет машинистов и локомотивы австрийской ÖBB, у которой значительная часть ночных маршрутов проходит именно через Германию. Среди них и самая рентабельная на данный момент линия Берлин-Цюрих, обслуживаемая ежедневно.

Для справки: все упомянутые страны входят в пятерку железнодорожных лидеров Европы по числу километров, которые их жители проезжают за год, на душу населения. Согласно данным SBB, в 2017 году активнее всего поездами пользовались в Швейцарии, затем идут Франция, Австрия, Швеция, Германия. Так что именно эти рынки способны задавать тренды для всего континента.

Поезда Nightjet рассчитаны на обеспеченную публику

Конечно, поездки в спальных вагонах - это очень узкий, нишевый рынок, рассчитанный на хорошо зарабатывающую публику. На том же маршруте ÖBB Берлин-Цюрих место в купе на три человека с завтраком меньше, чем примерно за 180 евро в один конец, найти будет не так уж легко.

А полет с авиадискаунтером может обойтись в три и даже четыре раза дешевле, особенно, если не брать с собой багаж. Так что растущее предложение австрийской железной дороги рассчитано на клиентов, у которых нет необходимости жестко экономить, и на командированных.

Если, например, говорить о новом маршруте Вена-Брюссель, то тут основная целевая группа - это сотрудники различных структур Европейского Союза. Неслучайно поезда Nightjet начнут обслуживать это направление в конце января, к окончанию зимних каникул Европарламента, и сделают перерыв в июле-августе, во время летних отпусков в столице ЕС.

Плакаты на вокзалах ФРГ сообщают: поезда Deutsche Bahn используют экологическую электроэнергию

Короче, спальные вагоны погоду в отрасли, конечно же, делать не будут. Однако их растущая популярность весьма симптоматична, она наглядно иллюстрирует явно наметившийся тренд: растущее число европейцев при поездках внутри Европы все чаще вместо самолетов или автомобилей выбирает электропоезда.

И делают они это как из экологических соображений, ради защиты климата, так и просто потому, что многим нравятся комфортные ночные путешествия на поезде. Автор портала немецкоязычных экспатов в Бельгии Belgieninfo в предвкушении нового маршрута ÖBB Вена-Брюссель описывает, не закрывая глаза на отдельные неудобства, с каким удовольствием она впервые за два десятилетия проехалась недавно в спальном вагоне.

Материальные стимулы для перехода на железнодорожный транспорт

Да и существование вот уже скоро десять лет еженедельного железнодорожного сообщения Москва-Ницца, осуществляемого Российскими железными дорогами (РЖД), говорит о том, что путешествие даже с двумя ночами в поезде может иметь немало привлекательных сторон для вполне обеспеченной публики.

Поезд РЖД на вокзале в Ницце

Теперь задача европейских политиков - с помощью материальных стимулов сделать массовым наметившийся тренд отказа от самолетов в пользу поездов. С этой целью правительства Франции и Германии, к примеру, увеличивают с 2020 года налоги на авиаперелеты, особенно на рейсах в пределах Европы. В то же время в ФРГ с 1 января снизят НДС на железнодорожные билеты с 19% до 7%, что приведет к удешевлению поездок в поездах дальнего следования примерно на 10%.

Одна эта мера, полагает Deutsche Bahn, увеличит число ее пассажиров на пять миллионов в год. Стратегическую цель на предстоящее десятилетие в Берлине видят в том, чтобы к 2030 году полностью прекратить пассажирские авиаперелеты внутри Германии, а вместо этого соединить крупнейшие города страны высокоскоростными магистралями, по которым поезда ходили бы каждые полчаса. Этот план получил название Deutschland-Takt.

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