 В Саксонскую Швейцарию - по следам Петра I (фото) | Кадр дня | DW | 09.02.2019

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Кадр за кадром

В Саксонскую Швейцарию - по следам Петра I (фото)

Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.

Кёнигштайн

09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.

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    В Средние века этот замок, расположенный в стратегически важном месте над рекой Мозель, использовался для сбора таможенных пошлин - главным образом, за перевозку вина. Прямо из замка движение по реке можно было перекрывать с помощью специальной цепи. Был сильно разрушен в XVII веке и восстановлен на частные средства в эпоху немецкого романтизма. С 1978 года находится в городской собственности.

  • Императорский замок Кайзербург - Nürnberger Burg
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    Нюрнбергская крепость с расположенным на ее территории замком на протяжении столетий была местом, в котором вершилась немецкая история. Особую роль в Священной Римской империи этот город начал играть уже в середине XI века. С 1050 по 1571 годы здесь останавливались все ее императоры, иногда - проездом, иногда - на более длительные сроки, а Кайзербург считался одной из важнейших их резиденций.

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    Его нынешние владельцы первыми в Германии устроили в своем замке исторический рыцарский турнир. Было это более 30 лет назад. История этого замка, расположенного на равнине и когда-то со всех сторон окруженного водой, начинается в XII веке. Находится он под Кельном в регионе Айфель. Особой популярностью здесь также пользуются традиционные рождественский и пасхальный базары.

  • Замок Крибштайн - Burg Kriebstein
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    7. Замок Крибштайн - Burg Kriebstein

    Расположенный всего в 60 километрах от Дрездена, он считается самым красивым рыцарским замком Саксонии. Он уже неоднократно (еще во времена ГДР) становился местом съемки сказочных фильмов. Его история насчитывает уже более шести веков. Сохранил свой готический характер, хотя некоторые его части перестраивались и расширялись. Первое письменное упоминание датировано 4 октября 1384 года.

  • Замок Вернигероде - Burg Wernigerode
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    20 самых красивых средневековых замков Германии

    8. Замок Вернигероде - Burg Wernigerode

    Замок Вернигероде впервые упоминается в хрониках XII столетия. Его возвели на пути, который германские императоры проделывали к местам охоты в лесах Гарца. В 1979 году замок и город превратили в съемочную площадку под открытым небом. Режиссер Марк Захаров приехал сюда в ГДР экранизировать пьесу Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.

  • Замок Бургхаузен - Burg Burghausen

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    9. Замок Бургхаузен - Burg Burghausen

    Бывшая резиденция немецкого знатного рода Виттельсбахов. Замок расположен в одноименном баварском городе недалеко от границы с Австрией. Растянувшийся более чем на километр на узком вытянутом хребте, он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный замок мира. Первое упоминание об укреплении в Бургхаузене датируется 1025 годом. Разрушен в наполеоновские времена и восстановлен в 1896 году.

  • Замок Лауэнштайн - Burg Lauenstein

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    10. Замок Лауэнштайн - Burg Lauenstein

    Этот самый северный замок Баварии расположен под городом Людвигсштадтом. Старейшие его части относятся к XII веку, а первое упоминание датировано 1242 годом. Нынешнее главное крыло замка было возведено в ренессансном стиле в середине XVI века. В 1944 году здесь некоторое время под арестом содержался немецкий адмирал Вильгельм Канарис, повешенный позже по решению специального суда "третьего рейха".

  • Замок Траусниц - Burg Trausnitz

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    11. Замок Траусниц - Burg Trausnitz

    Герцогская резиденция в баварском городе Ландсхуте. Замок был заложен в 1204 году на холме около реки Изар после расширения владений рода Виттельсбахов в Нижней Баварии. Во времена правления Фридриха II Штауфена замок стал одним из главных центров власти Священной Римской империи. Гостями замка были легендарные миннезингеры Тангейзер и Вальтер фон дер Фогельвейде.

  • Замок Гогенцоллерн - Burg Hohenzollern

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    12. Замок Гогенцоллерн - Burg Hohenzollern

    Этот замок, расположенный в полусотне километров от Штутгарта, считается родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились еще во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость была возведена, предположительно, в XI веке. Первое упоминание датировано 1267 годом.

  • Замок Альтена - Burg Altena
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    13. Замок Альтена - Burg Altena

    Находится в долине реки Лене - притока Рура. Согласно легендам, был возведен в XII веке представителями династии графов Берга. В последние столетия в замке размещались гарнизон, дом инвалидов, криминальный суд, приют для бедняков, тюрьма, больница, а в 1912 году именно здесь была основана первая в Германии молодежная турбаза (Jugendherberge) - специальная гостиница для школьных групп.

  • Хамбахский замок - Hambacher Schloss
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    14. Хамбахский замок - Hambacher Schloss

    Этот замок в земле Рейнланд-Пфальц считается колыбелью немецкой демократии. В 1832 году он стал местом проведения крупного народного праздника, 30 тысяч участников которого впервые в Германии выступили за политические свободы, национальное единство и гражданские права. Первое укрепление на этом месте было возведено в XI веке. Нынешний облик замок приобрел в середине XIX века в эпоху романтизма.

  • Замок Браунфельс - Schloss Braunfels

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    15. Замок Браунфельс - Schloss Braunfels

    Расположен в нескольких километрах от реки Лан между городами Вайльбург и Вецлар. До сих пор остается во владении потомков древнего графского и княжеского рода. Первое письменное упоминание датировано 1246 годом. Замок был существенно расширен в XV-XVII веках. В середине XIX века произведена реконструкция в неоготическом стиле. В помещениях расположены предметы из коллекции XIII-XIX веков.

  • Замок Райнштайн - Burg Rheinstein

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    16. Замок Райнштайн - Burg Rheinstein

    Возведенный на скалистом утесе над Рейном, этот замок XIII века считается одним из главных символов рейнской романтики и входит в список Всемирного наследия. Был сильно разрушен в XVIII веке. Позже перешел во владение прусского принца Фридриха Вильгельма и был восстановлен в стиле историзма. В 1975 году замок купил оперный певец Герман Хехер, вложивший затем существенные средства в его ремонт.

  • Руины замка Фюрстенберг - Burg Fürstenberg

    20 самых красивых средневековых замков Германии

    17. Замок Фюрстенберг - Burg Fürstenberg

    Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне - руины замка Фюрстенберг в районе Майнц-Бинген. Был возведен в 1219 году для охраны земель Кельнского архиепископства в этом регионе. Разрушен в 1689 году французами во время войны за Пфальцское наследство и после этого не подвергался восстановлению. Подобные планы в XIX веке разрабатывались, но они остались на бумаге.

  • Гейдельбергский замок - Heidelberger Schloss
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    18. Гейдельбергский замок - Heidelberger Schloss

    В XIX веке эти самые знаменитые средневековые руины Германии вполне осознанно не стали восстанавливать, чтобы не повредить ореол романтичности. До разрушения во время войны за Пфальцское наследство здесь, над Гейдельбергом, находилась резиденция курфюрстов Пфальца. Первое письменное упоминание замка датировано 1225 годом. В начале XV века его расширили и укрепили, превратив в крепость.

  • Кведлинбургский замок - Schloss Quedlinburg
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    Замок над Кведлинбургом принадлежал Генриху Птицелову - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году именно у этой скалы тогдашнему герцогу Саксонии предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего Священной Римской империи и современной Германии. Основателем империи стал сын короля Генриха - Оттон I Великий.

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    Последний в нашей Золотой двадцатке средневековых немецких замков, но далеко не последний по своему значению. Заложенный 1073 году, замок Вартбург входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1521 - 1522 годах здесь под именем "Юнкер Йорг" скрывался реформатор и основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер. Именно в Вартбурге он перевел на немецкий язык Новый Завет.

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    Продолжение следует

    Фоторепортажи о каких немецких замках вы хотели бы увидеть в нашей туристической рубрике "По Германии"? Наш адрес: feedback.russian@dw.com

    Автор: Максим Нелюбин



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