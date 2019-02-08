В Саксонскую Швейцарию - по следам Петра I (фото)

Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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