 В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2019

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Россия

В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей

Критики опасаются, что принятые Госдумой законопроекты будут использоваться для ограничения неугодной для властей информации. За оскорбительные публикации о госорганах предусмотрены крупные штрафы и арест.

Заседание Госдумы РФ

Заседание Госдумы РФ, фото из архива

В России вводятся более суровые наказания за сознательное распространение недостоверной общественной значимой информации - так называемых фейковых новостей. Законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах в среду, 6 марта, приняты российской Госдумой во втором, решающем чтении. В окончательном чтении эти документы будут предположительно приняты уже 7 марта.

Критики опасаются, что власти РФ будут использовать новые законы для запрещения неугодной для них информации. Российские власти особенно часто обвиняют в распространении фейковых новостей западные СМИ.

Контекст

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В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей (от 400 до 20 тысяч евро в пересчете). В Германии распространение фейковых новостей также является наказуемым деянием. Так суд в Мангейме в январе приговорил одного блогера к штрафу в размере 12 тысяч евро по статье о нарушении общественного спокойствия за публикацию ложного сообщения о теракте.

Оскорбление органов власти

За неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госвласти наказания ужесточаются в 20 раз. Такие нарушения впредь будут караться штрафом до 300 тысяч рублей (около 4 тысяч евро) или административным арестом на срок до 15 суток.

Правозащитные организации уже на протяжении многих лет протестуют против усиливающегося ограничения свободы слова в России. Организация "Репортеры без границ" недавно указала на большое количество интернет-сайтов, которые заблокированы в России, но доступны в ФРГ.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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