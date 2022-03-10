В покровской колонии прошло очередное заседание суда по делу Навального

На выездном заседании Лефортовского суда города Москвы по делу оппозиционного политика Алексея Навального, которое проходит в ИК-2 в Покрове, в четверг, 10 марта, как стало известно DW, допросили свидетеля защиты, лингвиста Юлия Сафонову.

Кандидат филологических наук, автор методических пособий, Сафонова составила свое исследование экспертизы, которым следователи подкрепили обвинение Навального в неуважении к суду в деле о клевете на ветерана Игната Артеменко. Сафонова выводы экспертов (один из которых преподаватель математики, а второй - переводчик) назвала голословными и несостоятельными.

Просмотр нашумевших видеороликов команды Навального

Кроме того, суд по просьбе стороны защиты посмотрел больше десяти роликов Алексея Навального, среди которых "Он вам не Димон", "Я позвонил своему убийце. Он признался", и другие резонансные видео, включая посвященное дворцу Владимира Путина. Все они упоминаются в обвинительном заключении по еще одному делу, которое рассматривается в ИК-2: о мошенничестве при сборе на антикоррупционную деятельность ФБК, который признан в России "экстремистской организацией".

Большинство роликов судья разрешила смотреть целиком, некоторые - лишь по несколько минут. Навальный после каждого из них обращал внимание судьи Маргариты Котовой на то, что в роликах излагаются факты коррупции и не слышны призывы жертвовать деньги. Что же касается выдвижения в президенты (это еще один аргумент стороны обвинения, утверждающего, что Навальный намеренно ввел в заблуждение людей, заявив, что может баллотироваться), то, по словам политика, в его роликах нет никакого нарушения закона. На момент публикации один приговор Навальному уже был отменен, а второй еще не успел вступить в силу.

В пятницу, 11 марта, заседание продолжится допросом самого Алексея Навального, после чего суд должен перейти к прениям сторон.

Уголовные дела против Алексея Навального

Новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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