 В покровской колонии прошло очередное заседание суда по делу Навального | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В покровской колонии прошло очередное заседание суда по делу Навального

Процесс по делу Алексея Навального приближается к завершающей фазе. Сторона защиты закончила представлять свои доказательства.

Алексей Навальный в арестантской робе

Алексей Навальный

На выездном заседании Лефортовского суда города Москвы по делу оппозиционного политика Алексея Навального, которое проходит в ИК-2 в Покрове, в четверг, 10 марта, как стало известно DW, допросили свидетеля защиты, лингвиста Юлия Сафонову.

Кандидат филологических наук, автор методических пособий, Сафонова составила свое исследование экспертизы, которым следователи подкрепили обвинение Навального в неуважении к суду в деле о клевете на ветерана Игната Артеменко. Сафонова выводы экспертов (один из которых преподаватель математики, а второй - переводчик) назвала голословными и несостоятельными. 

Просмотр нашумевших видеороликов команды Навального

Кроме того, суд по просьбе стороны защиты посмотрел больше десяти роликов Алексея Навального, среди которых "Он вам не Димон", "Я позвонил своему убийце. Он признался", и другие резонансные видео, включая посвященное дворцу  Владимира Путина. Все они упоминаются в обвинительном заключении по еще одному делу, которое рассматривается в ИК-2: о мошенничестве при сборе на антикоррупционную деятельность ФБК, который признан в России "экстремистской организацией". 

Большинство роликов судья разрешила смотреть целиком, некоторые - лишь по несколько минут. Навальный после каждого из них обращал внимание судьи Маргариты Котовой на то, что в роликах излагаются факты коррупции и не слышны призывы жертвовать деньги. Что же касается выдвижения в президенты (это еще один аргумент стороны обвинения, утверждающего, что Навальный намеренно ввел в заблуждение людей, заявив, что может баллотироваться), то, по словам политика, в его роликах нет никакого нарушения закона. На момент публикации один приговор Навальному уже был отменен, а второй еще не успел вступить в силу. 

В пятницу, 11 марта, заседание продолжится допросом самого Алексея Навального, после чего суд должен перейти к прениям сторон.

Уголовные дела против Алексея Навального

Новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:43

Возвращение и арест Навального: что изменилось за год? (17.01.2022)

 

Реклама

Самые читаемые

"Это война Путина, а не наша". Как чувствуют себя русские в Германии  

Убежать от войны и призыва. Как сейчас можно покинуть Беларусь  

Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать  