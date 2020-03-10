В немецком городе снова расплачиваются старыми марками (фото)

Ринтельн • 30 тысяч жителей Ринтельна в Нижней Саксонии, а также все гости этого города на этой неделе в середине марта могут расплачиваться за покупки во многих здешних магазинах, кафе и прочих заведениях не только евро, но и старыми добрыми немецкими марками. Как сообщает агентство dpa, акция организована городским обществом маркетинга, чтобы привлечь больше покупателей в исторический центр - Старый город. Для простоты расчетов обменный курс здесь немного округлили - две марки за один евро вместо официального курса 1 Евро = 1,95583 DEM.

Немецкие марки - выручка в одном из магазинов Ринтельна

Наличные марки - вечная ценность

Старая национальная валюта была выведена из обращения в Германии в начале 2000-х годов, но до сих пор во многих домах - в тайниках, загашниках или просто где-то по разным углам остается достаточно много "дойчемарк", как их любят называть в России. В общей сложности, по данным Бундесбанка, в Германии и за границей до сих пор находятся примерно 12 миллиардов марок, из них более 6 миллиардов марок приходится на монеты.

Покупательница расплачивается старыми монетами в магазине подарков и сувениров

Самые популярные купюры

Менять марки на евро можно без ограничения по времени и без каких-либо сборов во всех отделениях земельных банков (Landesbank). До сих пор в эти отделения жители Германии ежегодно приносят от 70 до 100 миллионов марок. Чаще всего - купюры в 100 марок, далее следуют банкноты в 500 и 1000 марок.

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