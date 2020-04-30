В каких странах не обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 (инфографика)

О первых случаях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 власти Таджикистана сообщили в четверг, 30 апреля. Таким образом, в списке стран мира, где, по официальным данным, не выявлено ни одного заболевшего COVID-19, стало на одну строчку меньше.

Теперь таких государств осталось 14. Десять из них - островные тихоокеанские страны с общим населением чуть больше 1,5 млн человек. В самом небольшом из них, Науру, живут всего 11 200 человек, а в самом крупном, Соломоновы Острова, - почти 653 тысячи.

Коронавирус не зарегистрирован также на нескольких территориях, которые не считаются суверенными государствами. Например, в заморских владениях Великобритании - на островах Святой Елены и Питкэрн, на австралийских Кокосовых островах и острове Рождества, на новозеландских островах Кука, норвежском Шпицбергене, принадлежащих США островах Мидуэй, Уэйк и других.

740 тестов на коронавирус в КНДР

Самая крупная страна, в которой, по ее собственным данным, нет заболевших COVID-19, - это Северная Корея с населением свыше 25 млн человек. Из-за закрытости этого государства понять, насколько реалистичен местный коронавирусный "ноль", проблематично.

Стоит отметить, что соседствующая с Китаем КНДР довольно рано закрыла свои границы на въезд из-за вспышки коронавируса - первые ограничения были введены уже 21 января. Как рассказал агентству AP представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Северной Корее Эдвин Сальвадор, Пхеньян отчитался к середине апреля о проведении 740 тестов, и все оказались отрицательными. А через карантин здесь прошли больше 25 тысяч человек.

Есть ли коронавирус в Туркмении?

Власти Туркмении (население - около 6 млн) также заявляют, что у них нет ни одного пациента с SARS-CoV-2. В ВОЗ публично не подвергали сомнению эти данные, но эксперты организации планируют в скором времени посетить эту страну и Таджикистан, чтобы оценить эпидемиологическую обстановку.

Без коронавируса, но с жестким карантином

Королевство Лесото с двухмиллионным населением - единственное континентальное государство в Африке, где официально нет коронавируса. При этом еще с 18 марта власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации, а с 1 апреля ввели запрет на выход из дома - за исключением походов к врачу и в магазин за продуктами.

Островное африканское государство Коморы тоже пока не фиксировало случаев SARS-CoV-2 среди 800 тысяч своих жителей. Хотя в середине апреля у человека, прибывшего из Комор во французский заморский департамент Майотта (географически входит в архипелаг Коморских островов), был выявлен коронавирус. Власти Комор закрыли границы страны для всех входящих авиарейсов и запретили массовые публичные мероприятия.

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