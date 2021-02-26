В Ереване не прекращаются акции протеста

В столице Армении в пятницу, 26 февраля проходят митинги и шествия протеста. В акциях, по оценкам корреспондента DW, принимают участие тысячи человек. Время от времени на пути маршей вспыхивают потасовки между оппозиционерами и сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна, однако полиции удается не допускать серьезных конфликтов.
К зданию парламента подтянуты значительные силы полиции, оснащенные спецсредствами. К середине дня они взяли парламент в кольцо. Однако стражи порядка не предпринимают никаких действий по разблокированию прилегающего проспекта Баграмяна, одной из главных транспортных артерий столицы, и не мешают установке новых палаток.
Палаточный городок в Ереване, 26 февраля 2021 года
Ожидалось, что парламент Армении в этот же день рассмотрит вопрос об упразднении военного положения, введенного в стране во время боевых действий в Нагорном Карабахе. С таким предложением оппозиционные депутаты выступили днем ранее. Однако депутаты парламентского большинства, безоговорочно поддерживающие премьер-министра, просто не пришли на заседание, тем самым сорвав голосование.
Единый кандидат от оппозиции на пост временного главы правительства Вазген Манукян на митинге перед парламентом заявил, что вопрос об отставке Никола Пашиняна должен решиться именно в высшем законодательном органе страны, поэтому протесты здесь будут продолжены.
Президент не подписал указ об увольнении начальника Генштаба
Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра, последовавшего после увольнения главой правительства заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. В заявлении говорилось, что Пашинян отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны. Документ подписали почти 40 генералов и высших офицеров армии, при этом они не заявляли о своей поддержке ни оппозиции, ни какой-то другой политической силы.
Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, объяснив это тем, что в сложившейся ситуации никакой срочности в этом кадровом вопросе нет и напомнив, что у него для принятия решения имеется 3 дня. Такое в стране происходит впервые, до сих пор президент безоговорочно подписывал все документы из правительства, которые ложились ему на стол. Саркисян заявил, что примет решение после личной встречи с Гаспаряном.
Оппозиция не видит попытки военного переворота
Оппозиция не считает заявление генералов попыткой военного переворота. По словам одного из лидеров "Движения за спасение родины" Артура Ванецяна, переворотом это можно было бы считать, если бы Генштаб попытался арестовать Пашиняна. При этом такое решение политик не считает исходящим из интересов страны.
Диалог невозможен?
По мнению эксперта по международным вопросам Манвела Гумашяна, сейчас в стране полная неопределенность, однако в беседе с DW он выразил уверенность в том, что ситуация прояснится в течение ближайших нескольких дней. На его взгляд, оппозиции пока не удалось доказать, что ее поддерживает большая часть людей, хотя число недовольных политикой Пашиняна растет чуть ли не с каждым днем.
"Диалог между властью и оппозицией маловероятен, обе стороны загнаны в угол", - считает Гумашян. Эксперт видит выход именно в диалоге, но с участием третьей силы.
Смотрите также:
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Давний конфликт
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Начало военных действий в Карабахе
10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Война и беженцы
В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Международные посредники в урегулировании конфликта
После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Территория спора
Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Напоминание о войне
В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Нагорный Карабах - замороженный конфликт?
Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Эскалация карабахского конфликта
В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года
Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Новые бои за Карабах
27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Роль и позиция России по Карабаху
Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.
-
Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Турция - все более влиятельный игрок в регионе
Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.
Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев