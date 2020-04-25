В Европе зафиксированы наиболее низкие показатели смертей от COVID-19 с марта

В четырех европейских странах с наиболее высокими показателями смертей от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано значительное снижение числа летальных исходов. В частности, во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека, из них 152 в больницах и 90 в домах престарелых, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство социальных дел и здравоохранения в Париже. Днем ранее этот показатель составлял 369 человек.

При этом дневной показатель смертей в больницах стал наиболее низким за последние 5 недель. В общей сложности с начала вспышки коронавируса его жертвами во Франции стали 22 856 человек. В настоящее время в больницах находятся более 28 тысяч пациентов с подтвердженным SARS-CoV-2, из них в палатах интенсивной терапии - 4682 человека, сообщило далее французское ведомство здравоохранения.

Показатель смертей в Италии - самый низкий с середины марта

В Италии отмечен самый низкий показатель смертей от COVID-19 с 14 марта. За последние 24 часа в стране, с февраля являвшейся эпицентром коронавируса в Европе, скончались 260 человек, сообщило министерство здравоохранения в Риме. Днем ранее летальных исходов было 415, а общее число умерших от COVID-19 в Италии - 26 644 человека.

В свою очередь департамент здравоохранения и социальных дел Великобритании сообщил о самом низком показателе летальных исходов от COVID-19 с 31 марта. За последние 24 часа в стране число скончавшихся от коронавирусной инфекции возросло на 413 до 20 732. Между тем реальный показатель смертельных случаев от коронавируса в Соединенном Королевстве может быть существенно выше, поскольку официальная статистика в этой стране учитывает только смерти от COVID-19 в больницах, но не дома и в домах престарелых.

В Испании за день число скончавшихся уменьшилось примерно на четверть

В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек, что является самым низким показателем с 20 марта. Днем ранее число летальных исходов составляло 378. Общее число погибших от COVID-19 возросло до 23 190.

При этом Испания лидирует по общему числу выявленных заражений в Европе (226,6 тысячи человек), за ней следуют Италия (197,7 тысячи), Франция (162,1 тысячи), Германия (154,2 тысячи) и Великобритания (152,8 тысячи). Показатели смертности от коронавируса в ФРГ сравнительно низкие. По данным Института имени Роберта Коха, обновляющего информацию в полночь, за последние сутки в этой стране скончались 140 человек, таким образом общий показатель летальных исходов возрос до 5 640.

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