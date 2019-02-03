 В Еврокомиссии заявили об успехах в борьбе с разжиганием ненависти в интернете | Новости из Германии о Европе | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

В Еврокомиссии заявили об успехах в борьбе с разжиганием ненависти в интернете

Крупные интернет-компании, такие как Facebook, Twitter, YouTube стали быстрее реагировать на уведомления о недопустимых высказываниях в пользовательских комментариях, заявили в Еврокомиссии.

Женщина читает текст на экране смартфона

Онлайн-порталы стали быстрее реагировать на сообщения о высказываниях, разжигающих ненависть. Об этом говорится в специальном отчете Еврокомиссии, представленном в понедельник, 4 февраля, в Брюсселе. Сейчас такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, менее чем за сутки проводят оценку почти 90 процентов контента, в адрес которого поступают жалобы. При этом компании удалили почти 72 процента такого контента.

Контекст

В соответствии с договоренностями с Брюсселем Facebook, Twitter и Youtube к концу 2017 года стали удалять 70 процентов контента, на который поступили жалобы из стран ЕС. Год назад этот показатель был в 2,5 раза меньше. (19.01.2018)

В Германии заработал закон, который обязал социальные сети следить за своим контентом. У закона очень много критиков. Аналогичные меры готовят и в России. (13.01.2018)

"Язык ненависти в интернете - это не только преступление, он также несет угрозу свободе слова и участию в демократических процессах", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, приведенные цифры означают, что по истечении двух с половиной лет в Европе найден правильный подход к этой серьезной проблеме и разработаны стандартные действия по противодействию этому явлению.

"Никто не должен себя чувствовать незащищенным"

В своих оценках Еврокомиссия руководствовалась кодексом поведения по противодействию языку ненависти в интернете, вступившим в действие в 2016 году. В течение первого года компаниям удавалось рассматривать лишь 40 процентов случаев менее чем за сутки.

"Никто не должен чувствовать себя незащищенным из-за угроз и незаконного контента, разжигающего ненависть и остающегося в Сети", - добавил вице-президент Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип. В сообщении Еврокомиссии добавляется, что удаление контента компаниями происходит с соблюдением принципа свободы слова. В то же время отмечено, что не всегда интернет-платформы достаточно четко объясняли свои решения пользователям. Потому в Еврокомиссии призывают эти компании к большей прозрачности во время удаления контента.

Контент, на который поступали жалобы пользователей, чаще всего содержал проявления ксенофобии (17 процентов), ненависти из-за сексуальной ориентации (15,6 %), ненависти к мусульманам (13 %) и по отношению к народностям синти и рома (12,2%). Нынешний мониторинг был проведен на протяжении шести недель в ноябре-декабре 2018 года. За это время было указано почти на 4400 случаев языка ненависти в Сети.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 13:12
Now live
13:12 мин

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)  

Почему Путин решил смягчить наказание за репосты в соцсетях (04.10.2018)  

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США (06.09.2018)  

Также по теме

Russland Demo für freies Internet in Moskau

Комментарий: Интернет-итоги года - реальное давление и цифровое сопротивление 25.12.2018

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев.

Symbolbild Twitter

В ФРГ удаляют 100 процентов постов, разжигающих ненависть 19.01.2018

В соответствии с договоренностями с Брюсселем Facebook, Twitter и Youtube к концу 2017 года стали удалять 70 процентов контента, на который поступили жалобы из стран ЕС. Год назад этот показатель был в 2,5 раза меньше.

Symbolbild Europa & Fake News

Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией 05.12.2018

Меры противодействия дезинформации направлены на защиту выборов в Европарламент в 2019 году и выборов в странах ЕС годом позже. В Брюсселе опасаются вмешательства Москвы в избирательный процесс.

Реклама

Самые читаемые

Немецкий министр предлагает повысить пенсии  

Комментарий: Навальный против Путина - битва за Санкт-Петербург  

Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно