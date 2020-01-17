 В Госдуме предлагают ликвидировать партии за иностранное финансирование | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2020

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Россия

В Госдуме предлагают ликвидировать партии за иностранное финансирование

Депутаты "Единой России" хотят "предохранить российскую политическую систему от влияния извне". В пояснении авторы поправок указывают на партию "Яблоко", Бориса Вишневского и Алексея Навального.

Государственная Дума РФ

Государственная Дума РФ

Три депутата единороса предлагают Госдуме принять проект поправок к закону "О политических партиях", которые дают дополнительные основания для ликвидации партии, "финансовые и репутационные". Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли документ вечером в четверг, 16 января. В качестве обоснования автора пишут, что "российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране ".

Дискредитация государственного режима и органов власти

Предлагается практически сразу ликвидировать партию, в случае если она или ее кандидат получили поддержку из-за рубежа во время избирательной кампании и не вернули пожертвование. Иностранное финансирование избирательных кампаний уже запрещено, не могут жертвовать партиям и российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные НКО, иностранные граждане. С 2014 года запрещены любые сделки российских партий с НКО, признанными "иностранными агентами".

Контекст

Госдума хочет запретить политическим партиям сделки с НКО, признанными "иностранными агентами". Соответствующая поправка принята во втором чтении проекта закона об ответственности за незаконное финансирование партий. (11.11.2014)

Генпрокуратура РФ заявила, что она выявила факты иностранного финансирования избирательной кампании оппозиционера. (12.08.2013)

8 сентября в Москве пройдут выборы мэра. Многие считают, что шансы оппозиционного кандидата Алексея Навального на победу в них невелики. Каким видят этого молодого политика немецкие журналисты? (28.08.2013)

Второе дополнение касается деятельности партий. Сейчас в законе указано, что она не должна  нарушать конституционные права и свободы граждан. Депутаты-единоросы хотят добавить, что партии не должны "умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)".

Авторы законопроекта приводят в качестве примера партию "Яблоко" и Навального

"Яблоко", по их словам, "ставит своей целью полную смену власти в России - Думы, Президента, судов", "посягает на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации республики Крым". В частности, авторы поправок пишут, что руководитель фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский "открыто клевещет на избранного всей страной лидера государства", "регулярно ездит за рубеж, где встречается то с "мастером цветных революций" Джоном Теффтом (США), то с Михаилом Ходорковским...".

Авторы поправок обращают также внимание на избирательную кампанию по выбору мэра Москвы в 2013 году, в которой принимал участие Алексей Навальный: "на счет экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального средства поступали через электронные кошельки системы "Яндекс. Деньги" из-за пределов России. Но, несмотря на обвинения, оппозиционеру удалось принять участие в выборах". Алексей Навальный тогда выдвигался от партии "РПР-ПАРНАС". 

Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр "иностранных агентов" 9 октября, мотивировав решение тремя иностранными пожертвованиями. ФБК назвал это решение Минюста незаконным и добивается исключения организации из списка. 

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    Автор: Евгений Жуков


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