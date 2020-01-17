В Госдуме предлагают ликвидировать партии за иностранное финансирование

Три депутата единороса предлагают Госдуме принять проект поправок к закону "О политических партиях", которые дают дополнительные основания для ликвидации партии, "финансовые и репутационные". Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли документ вечером в четверг, 16 января. В качестве обоснования автора пишут, что "российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране ".

Дискредитация государственного режима и органов власти

Предлагается практически сразу ликвидировать партию, в случае если она или ее кандидат получили поддержку из-за рубежа во время избирательной кампании и не вернули пожертвование. Иностранное финансирование избирательных кампаний уже запрещено, не могут жертвовать партиям и российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные НКО, иностранные граждане. С 2014 года запрещены любые сделки российских партий с НКО, признанными "иностранными агентами".

Второе дополнение касается деятельности партий. Сейчас в законе указано, что она не должна нарушать конституционные права и свободы граждан. Депутаты-единоросы хотят добавить, что партии не должны "умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)".

Авторы законопроекта приводят в качестве примера партию "Яблоко" и Навального

"Яблоко", по их словам, "ставит своей целью полную смену власти в России - Думы, Президента, судов", "посягает на государственную целостность Российской Федерации путем пересмотра вхождения в состав Российской Федерации республики Крым". В частности, авторы поправок пишут, что руководитель фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский "открыто клевещет на избранного всей страной лидера государства", "регулярно ездит за рубеж, где встречается то с "мастером цветных революций" Джоном Теффтом (США), то с Михаилом Ходорковским...".

Авторы поправок обращают также внимание на избирательную кампанию по выбору мэра Москвы в 2013 году, в которой принимал участие Алексей Навальный: "на счет экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального средства поступали через электронные кошельки системы "Яндекс. Деньги" из-за пределов России. Но, несмотря на обвинения, оппозиционеру удалось принять участие в выборах". Алексей Навальный тогда выдвигался от партии "РПР-ПАРНАС".

Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр "иностранных агентов" 9 октября, мотивировав решение тремя иностранными пожертвованиями. ФБК назвал это решение Минюста незаконным и добивается исключения организации из списка.

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