 В городах ФРГ и Швейцарии прошли акции школьников в защиту климата | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2019

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Европа

В городах ФРГ и Швейцарии прошли акции школьников в защиту климата

Молодежь хочет не просто наблюдать за дебатами политиков, но сообща формировать будущее, заявили на демонстрации. В акциях в Германии, прошедших в учебное время, участвовали более 30 тысяч человек.

Демонстрация школьников в Бонне 18 января

Демонстрация школьников в Бонне 18 января

Германские школьники и студенты провели более чем в 50 городах ФРГ демонстрации в защиту климата. По всей стране в акциях, прошедших во время уроков, приняли участие более 30 тысяч человек, сообщили учебные организации. По информации организаторов, наиболее массовая демонстрация в пятницу, 18 января, состоялась во Фрайбурге. Полиция сообщила о 3500 участниках.

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"Мы хотим не просто наблюдать за дебатами в ландтаге или где-либо еще и принятием решений за нашими спинами", - заявил один из демонстрантов в Киле. По его словам, участники акций намерены "вместе формировать будущее". В числе призывающих к защите климата - молодежная экологическая организация BUNDjugend.

Аналогичные акции прошли в Швейцарии. В них участвовало несколько тысяч школьников.

Берлину следует "всерьез воспринимать" интересы молодежи

Депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Беате Вальтер-Розенхаймер (Beate Walter-Rosenheimer) подчеркнула, что федеральное правительство "должно наконец внести свой вклад в борьбу к климатическим кризисом". В числе мер, отмеченных политиком, - отказ от бурого угля и переход к экологически чистым решениям в транспортной сфере. Кроме того, Берлину следует "всерьез воспринимать" интересы молодежи, которые "окажут влияние на политические решения", считает депутат.

Инициатива шведки Греты Тунберг

Грета Тунберг с протестным плакатом, декабрь 2018 года

Грета Тунберг с протестным плакатом, декабрь 2018 года

Демонстрации молодежи под девизом "Пятницы для будущего" ("Fridays For Future") проходят по всему миру в течение нескольких недель. Инициатором первой акции в августе 2018 года стала шведская школьница Грета Тунберг. С тех пор девушка выходит на демонстрацию более 20 недель подряд. В ходе 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24), состоявшейся в польском Катовице в декабре 2018 года, Тунберг выступила с критикой политических решений в этой области.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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