 В Германии цветут ведьмины орехи (фото) | Кадр дня | DW | 13.02.2019

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Кадр за кадром

В Германии цветут ведьмины орехи (фото)

Некоторые считают цветение этих кустарников признаком приближения весны, но на самом деле это не так.

Гельзенкирхен

13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.

Февральские кадры из Германии

  • Кельн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Кельне уже начинают расцветать крокусы

    12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Баварская лисичка, баварская сестричка

    11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .

  • Шварцвальд

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Побелевшее "Чернолесье"

    10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .

  • Кенигштайн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    По следам Петра I

    09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.

  • Рюген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Останки торгового корабля XVIII века

    08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.

  • Айбеншток

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Русская баня в Рудных горах

    07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".

  • Оберстдорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Дрезден. Зимняя сказка

    06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Монастырь Святого Михаила

    05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.

  • Оснабрюк

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Полицейским понравились электробайки

    04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Гармиш-Партенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимняя прогулка в Баварии

    03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.

  • Коберн-Гондорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Заснеженные виноградники на Мозеле

    02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.

  • Фройденберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимний вечер в фахверковом Фройденберге

    01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.


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  • Мурнау (Бавария)

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    Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

  • Букков (Бранденбург)

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    Болото около города Букков (Бранденбург)

  • Герсфельд (Гессен)

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    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

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    Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

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  • Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    Немецкие болота

    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

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    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

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    Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

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    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

    Немецкие болота

    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


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Кадр за кадром - Февраль 2019  

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