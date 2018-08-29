В Германии стали находить гигантских тропических клещей

Еще в начале весны немецкие эксперты предупреждали жителей Германии о предстоящем значительном увеличении популяции клещей - из-за мягкой зимы и других благоприятных условий для их размножения, что и произошло. По количеству клещей 2018 год оказался самым опасным за последние десять лет. Этим дело не закончилось.

В конце августа немецкие биологи сообщили, что нынешним летом в Германии было обнаружено в общей сложности семь клещей из тропических регионов. Нашли их на домашних животных в трех разных местах - под Ганновером, Оснабрюком и Франкфуртом-на-Майне. Ранее таких клещей в Германии находили только два раза - по одному клещу в 2015 и 2017 годах. Судя по всему, изменение земного климата увеличило их шансы на выживание в этих широтах - по крайней мере, до первой холодной зимы.

Обнаруженные в этом году тропические клещи относятся к роду хиаломма - причем, двух разных видов. Обычно они встречаются в пустынных и степных регионах Средней и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Как предполагают эксперты, личинки клещей были занесены в Германию перелетными птицами и смогли выжить и развиться этим жарким летом. Сразу трех клещей нашли на одной лошади, по одному - на трех других лошадях и седьмого - на овце.

Собачий клещ на траве

Тропические клещи отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому в немецких СМИ их называют клещами-монстрами. В отличие от местных клещей они более подвижны - способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови. В свою очередь, клещи, обитающие в Германии, обычно ждут на траве или кустарниках, когда животное или человек пройдет рядом.

Клещей из тропических регионов нашли владельцы животных. Затем они были переданы в Гогенгеймский университет в Штутгарте и мюнхенский Институт микробиологии бундесвера. Немецкие военные ведут постоянный мониторинг ситуации, так как часть подготовки и обучения солдат проходит в лесах.

Последствия изменения климата

В одном из клещей ученые нашли бактерии риккетсии - возбудителя клещевого сыпного тифа. Ученые опасаются, что из-за потепления климата они могут прижиться и распространиться в Германии. Помимо тифа эти клещи также способны переносить, в частности, геморрагическую лихорадку Крым-Конго.

В Германии до сих пор встречались клещи пятнадцати видов, всего их в мире - более девятисот. При этом лишь относительно небольшое число видов являются паразитами или переносчиками заболеваний, опасных для человека. Из таких клещей на первом месте по распространению в Германии находится собачий клещ (нем. Gemeiner Holzbock), способный переносить, среди прочих, возбудителей боррелиоза и энцефалита. Далее следуют пастбищные клещи (нем. Schafzecke) и луговые клещи (нем. Auwaldzecke). Отметим также, что раковинный клещ (нем. Taubenzecke), обитающий обычно на голубях, болезней человека не переносит, но его укус может вызвать аллергическую реакцию - от покраснения кожи до анафилактического шока.

Клещ, напившийся крови

Профилактика клещевого энцефалита

Для защиты от клещевого энцефалита (нем. FSME) существуют прививки. Их рекомендуется делать жителям регионов, в которых клещи переносят возбудителей этой болезни, а также перед поездками в такие места, если вы планируете находиться на природе - например, отправляетесь в поход. К числу опасных клещевых регионов в Германии относятся почти вся Бавария и Баден-Вюртемберг. В 2017 году на эти земли пришлось 85 процентов всех новых случаев, общее число которых по Германии увеличилось почти до пятисот. Интерактивную карту распространения энцефалитных клещей, составленную на основе данных Института имени Роберта Коха, можно посмотреть на специальном сайте www.zecken.de.

Многолетняя защита от клещевого энцефалита требует проведения трех прививок. Первые две делаются в период от одного до трех месяцев, третья - после пяти, девяти или двенадцати месяцев в зависимости от вида вакцины. Первая повторная прививка далее следует через три года, а последующие - каждые три или пять лет. Краткосрочная вакцинация также возможна. Для этого нужно проконсультироваться с врачом.

Боррелиоз - опасная болезнь, передаваемая клещами

От второго опасного заболевания - боррелиоза или болезни Лайма - прививок не существует. Этот диагноз в Германии ставится около 100 тысяч раз ежегодно, однако точная статистика не ведется и цифры расходятся - от 80 тысяч до 120 тысяч в год.

Защитить себя от боррелиоза и других опасных болезней можно, соблюдая рекомендации экспертов. Речь идет не только о походах в лес. Клещи могут поджидать вас в парках, на прибрежных лугах вдоль рек, на садовых участках - везде, где растет трава и есть какие-то кустарники.

Важно также знать симптомы боррелиоза и при первых признаках обращаться к врачу. Один из характерных симптомов - мигрирующая кожная сыпь, возникающая не обязательно в месте укуса, то есть она может появиться в любых местах на теле. Среди других симптомов - жар, головные боли и усталость. Для лечения нужны антибиотики и комплекс других мер - чем раньше начать, тем лучше.

Бореллия - бактерия-возбудитель боррелиоза

Как обезопасить себя от нападения клещей? По этому поводу в интернете можно найти много подробных рекомендаций на разных языках. Перечислим основные.

Сходить в лес и не подцепить клеща. Рекомендации экспертов

- Сезон активности клещей начинается, когда температура воздуха поднимается выше десяти градусов тепла. Из-за изменения климата период их активности в последние годы значительно увеличился.

- Пользуйтесь защитными спреями. Стопроцентной гарантии они не дают, но риск снижают значительно. Для защиты от клещей эти препараты действуют обычно от одного до трех часов, то есть не так долго, как от комаров. Затем средство нужно нанести заново.

- По возможности избегайте контактов с травой и кустарниками, на которых клещи обычно поджидают подходящий момент, чтобы зацепиться за одежду. Придерживайтесь середины дорожки, избегайте узких тропинок.

- Находясь в лесу, каждые полчаса осматривайте одежду, обувь и открытые участки тела.

- Ходите в лес в светлой одежде, на которой клещей видно лучше. Рукава должны быть длинными, манжеты - прилегать плотно. Рубашки следует заправлять в брюки, брюки - в сапоги или носки, то есть нужно оставлять клещам как можно меньше возможностей незаметно забраться под одежду.

- По возвращении домой нужно осмотреть одежду, лучше всего - вытрясти над ванной, а также внимательно проверить все тело. Клещи кусают, вернее - впиваются, не сразу, так как ищут наиболее подходящее место, предпочитая шею, голову, паховые и подмышечные области.

- Чем быстрее вы удалите впившегося клеща, тем ниже вероятность заболеть, если этот клещ является переносчиком каких-либо возбудителей. Возбудители могут попасть в организм лишь через несколько часов после того, как клещ впился в кожу.

- Главное - не паниковать. Чтобы удалить клеща, можно обратиться в медицинское учреждение, но можно сделать это самостоятельно. Лучше всего - специальной пластиковой карточкой для безопасного извлечения клещей (нем. Zeckenkarte) или пинцетом. Ни в коем случае нельзя использовать масло, мази или спирт. Место укуса следует обработать антисептиком, а затем внимательно следить за этим местом и самочувствием в целом. При первых подозрительных симптомах - срочно обратиться к врачу, а можно и без симптомов, чтобы максимально снизить риск осложнений и как можно быстрее начать терапию.

- Клеща лучше сохранить, чтобы при необходимости провести тест на возбудителей. Наборы для домашних тестов клещей на боррелии стоят в среднем от десяти до двадцати евро.

- Не забывайте, что клещей на себе домой могут принести из леса собаки. Эти клещи могут позже переползать на хозяев, поэтому собак тоже нужно осматривать, как и кошек, если они ходят гулять где-то на улице.

Клещей бояться - в лес не ходить, но бояться их, увы, стоит.

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