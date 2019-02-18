В Германии распустились подснежники (фото)

"Снежные колокольчики" (Schneeglöckchen) - так немцы называют подснежники.
18.02.2019, Билефельд • Прошедшие выходные выдались в Германии на славу солнечными и необычно теплыми для этого времени года, так что во многих местах разом распустились подснежники. Эта фотография была сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия в городе Билефельде.
Февральские кадры из Германии
Смотрите также:
Камелия - королева зимних цветов
Богота стоит на первом месте в мире по времени, которое водители проводят в пробках. Берлин - лидер в Германии. Как обстоят дела в других немецких городах и далеко ли до Москвы? (18.02.2019)
В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года? (14.02.2019)
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса. (07.02.2019)
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества. (12.02.2019)
Некоторые считают цветение этих кустарников признаком приближения весны, но на самом деле это не так. (13.02.2019)
В мире насчитывается более двухсот видов крокусов. В Германии они - одни из первых предвестников весны. (12.02.2019)
Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)
В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них. (23.10.2018)
В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)