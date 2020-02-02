В Германии прошла большая перепись птиц

В Германии насчитывается в общей сложности более 500 видов птиц - как перелетных, так и живущих здесь круглогодично. Вторых по-немецки называют "местными" или "отечественными" - Einheimische Vogelarten. На этих местных птиц приходится примерно половина видов, встречающихся в немецких лесах, садах, на полях, водоемах и посреди других ландшафтов. 15 самых распространенных видов зимующих в Германии местных птиц - в нашей галерее ниже.

Фотогалерея: Зимующие птицы в Германии

Какие птицы остаются зимовать в Германии Обыкновенный чиж (нем. Erlenzeisig) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

Какие птицы остаются зимовать в Германии Сойка (нем. Eichelhäher) • Семейство: Врановые. Род: Сойки

Какие птицы остаются зимовать в Германии Зяблик (нем. Buchfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

Какие птицы остаются зимовать в Германии Обыкновенная зеленушка (нем. Grünfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы

Какие птицы остаются зимовать в Германии Вьюрок (нем. Bergfink) • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики

Какие птицы остаются зимовать в Германии Большой пестрый дятел (нем. Buntspecht) • Семейство: Дятловые. Род: Пестрые дятлы

Какие птицы остаются зимовать в Германии Домовый воробей (нем. Haussperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

Какие птицы остаются зимовать в Германии Полевой воробей (нем. Feldsperling) • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи

Какие птицы остаются зимовать в Германии Обыкновенный поползень (нем. Kleiber) • Семейство: Поползневые. Род: Поползни

Какие птицы остаются зимовать в Германии Зарянка (нем. Rotkehlchen) • Семейство: Мухоловковые. Род: Зарянки

Какие птицы остаются зимовать в Германии Большая синица (нем. Kohlmeise) • Семейство: Синицевые. Род: Синицы

Какие птицы остаются зимовать в Германии Обыкновенная лазоревка (нем. Blaumeise) • Семейство: Синицевые. Род: Лазоревки

Какие птицы остаются зимовать в Германии Сорока (нем. Elster) • Семейство: Врановые. Род: Сороки

Какие птицы остаются зимовать в Германии Черный дрозд (нем. Amsel) • Семейство: Дроздовые. Род: Дрозды

Какие птицы остаются зимовать в Германии Вяхирь (нем. Ringeltaube) • Семейство: Голубиные. Род: Голуби Автор: Максим Нелюбин



Отметим также, что зимовать в Германию также прилетают птицы из более холодных регионов, например, сибирские гуси - на Нижний Рейн. В некоторых городах, в частности, в Кельне и Дюссельдорфе, круглый год можно увидеть прекрасно приспособившихся к здешнему климату представителей интродуцированных, то есть чужеродных видов - александровых и индийских кольчатых попугаев.

Зимняя перепись пернатых

Вольные птицы не сидят на месте, поэтому сосчитать таких пернатых обитателей Германии - задача не из легких, но попробовать все же можно. В начале 2020 года в стране уже в десятый раз состоялась акция для любителей природы - "Час зимних птиц" ("Stunde der Wintervögel "). В этом году в этой большой зимней переписи пернатых обитателей, организованной экологическим объединением NABU, приняло участие более 140 тысяч человек. Она считается самой массовой совместной научной акцией в Германии.

Вооруженные биноклями, в середине января участники акции два дня подряд внимательно наблюдали за птицами в своих садах или на деревьях, газонах и лужайких перед балконами. Результаты наблюдений, а именно - максимальное количество птиц одного вида, которых можно было увидеть в саду или перед домом одновременно, они заносили в специальные формуляры.

Зачем нужно считать птиц?

Организаторы акции при этом не пытаются пересчитать всех птиц, хотя общее количество все же сообщают. В этом году на глаза орнитологов-любителей попалось более 3,6 миллиона чижей, соек, зябликов, дятлов, воробьев и прочих пташек. Главная же цель - выявить изменения. Основной показатель - среднее количество птиц на каждой точке наблюдения за час. В 2020 году он составил 37,3 птицы, что ниже среднего уровня за десять лет - 40 птиц.

Как отмечают специалисты-экологи из немецкого общество охраны природы NABU, в мягкие и теплые зимы результаты обычно оказываются ниже, чем в холодную и снежную погоду, так как при благоприятных погодных условиях многие птицы находят достаточно корма в лесу, то есть проводят больше времени вне городов и населенных пунктов, где проводятся наблюдения.

Самой распространенной немецкой отечественной птицей остается домовой воробей - 6,7 птицы на каждой точке наблюдения. Самое большое беспокойство орнитологов вызывают обыкновенные зеленушки - 1,17 птицы. Как предполагают эксперты, их популяция в Германии страдает, в частности, из-за трихомоноза, которым они заражаются летом во время поиска корма.

Следующая акция немецких орнитологов - "Час садовых птиц"

Аналогичная акция проводится в Германии также весной. В этом году так называемый "Час садовых птиц" (Stunde der Gartenvögel) будет проходить 8 - 10 мая. Считать будут, в частности, черных стрижей (нем. Mauersegler), кольчатых горлиц (нем. Türkentaube) и деревенских ласточек (нем. Rauchschwalbe).

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