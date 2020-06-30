 В Германии ожидают восстановления экономики к концу 2021 года | Новости из Германии о Германии | DW | 01.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии ожидают восстановления экономики к концу 2021 года

Институт экономических исследований ifo прогнозирует значительный рост ВВП в Германии во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

Автомобили Volkswagen в порту Эмдена

Мюнхенский институт экономических исследований ifo оптимистично оценивает перспективы развития конъюнктуры в ФРГ во втором полугодии текущего года. В третьем квартале ВВП Германии может возрасти на 6,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, в четвертом квартале - на 3,8 процента, сообщил ifo в среду, 1 июля.

"С этого момента вновь начнется постепенный рост", - предполагает эксперт ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). В то же время, по оценке экономистов института, ВВП Германии по итогам всего 2020 года сократится на 6,7 процента. 

Восстановление экономики к концу 2021 года

На 2021 год эксперты ожидают значительного восстановления экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Они предполагают, что рост ВВП составит 6,4 процента, а в конце следующего года удастся выйти на уровень экономических показателей конца 2019 года.

В отношении рынка труда в ifo ожидают увеличения доли безработных в Германии с 5,0 до 5,9 процента в текущем году и снижения до 5,6 процента - в следующем. Тем самым, по их прогнозу, в 2020 году в Германии будет 2,7 миллиона незанятых граждан, в 2021 году - 2,6 миллиона. В прошлом году данный показатель составлял 2,3 миллиона.

При этом в ifo подчеркивают, что в настоящее время подобные прогнозы могут оказаться гораздо менее точными, чем обычно, и многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии и политической реакции в этой связи.

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:30

130 миллиардов евро помощи выделили для экономики и семей власти ФРГ

 

Контекст

Немецкий бизнес в России: как сильно коронавирус испортил настроение?

Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) представила результаты опроса о деловом климате в РФ, высказалась о санкциях и назвала политику Владимира Путина социал-демократической. (30.06.2020)  

300 евро на ребенка и снижение НДС: новые меры для выхода из кризиса

Правительство Германии представило новую антикризисную программу объемом в 130 млрд евро. Каковы основные немецкие рецепты стимулирования ослабленной коронавирусом экономики? (05.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мировая экономика подхватила коронавирус  

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина  

Также по теме

Deutschland Düsseldorf Coronavirus

Хроника пандемии: Германия разрешила въезд из 11 стран вне ЕС 30.06.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,4 млн человек, свыше 509 тысяч скончались. Выздоровели более 5,7 млн пациентов. DW следит за событиями среды,1 июля.

Deutschland Rheda-Wiedenbrück | Tönnies | Corona-Ausbruch

Хроника пандемии: на мясокомбинате Tönnies в ФРГ - более 1000 случаев SARS-CoV-2 20.06.2020

С начала пандемии коронавирусом заразились более 8,8 млн человек в мире, свыше 463 тысяч умерли. Выздоровели более 4,6 млн человек. DW следит за событиями субботы, 20 июня.

Emden: Auto Export

В Германии зафиксировано рекордное улучшение деловых настроений 24.06.2020

Индекс деловых настроений Ifo в Германии повышается второй месяц подряд. Тем не менее экономисты предостерегают от чрезмерного оптимизма.

Реклама

Самые читаемые

Новый вирус свиного гриппа. Грозит ли миру еще одна пандемия?  

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и бог  

Границы Шенгена остаются закрытыми для России, Украины и Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно