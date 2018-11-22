В Германии мечтают о снеге - напрасно

Западные церкви (католики, протестанты, часть православных церквей) справляют Рождество в конце декабря. И во всех фильмах, рекламных роликах, на почтовых открытках почти всегда вы увидите заснеженные улицы городов, припорошенные снегом ели и так далее... Кто же не мечтает о снежном Рождестве и новогоднем празднике, который следует через неделю! Чтобы глаз радовал вид пушистых белых шапок, чтобы сугробы поблескивали на солнце, слышался скрип полозьев мчащихся с горки санок, чтобы раздавался смех вылепивших снеговика и наигравшихся в снежки детей...

Однако немцам, например, редко приходится любоваться зимними красотами в эти дни. В Германии снег и мороз на Рождество и Новый год - большая редкость. Чаще всего идет мелкий дождь и температура выше нуля. Заметим при этом, что глобальное потепление климата тут ни при чем.По данным немецкой метеослужбы Deutscher Wetterdienst (DWD), настоящий снегопад на рождественские праздники во многих регионах Германии выпадал с начала 1960-х годов очень редко. В некоторых городах страны метеорологические данные фиксировались даже с 1881 года, - и тут та же картина.

Раньше все было лучше?

Люди старших поколений часто говорят, что, мол, раньше все было лучше. Вот и многие немцы в возрасте "60 плюс" утверждают, что в прежние времена, когда они были детьми, снег на Рождество и Новый год шел всегда. На самом же деле это далеко не так. Можно буквально по пальцам пересчитать зимы со снегопадом, морозами, заледеневшими реками и озерами.

Тут надо, кстати, заметить, что, в соответствии с критериями метеослужбы DWD, она говорит о "снежном Рождестве", если в Сочельник, то есть в канун праздника Рождества Христова (у западных христиан он приходится на 24 декабря), и на само Рождество земля покрыта слоем снега, толщина которого составляет по меньшей мере один сантиметр. В последний раз на всей территории Германии такой снег выпал на Рождество в 2010 году.

Где больше шансов попасть в зимнюю сказку

Разумеется, степень вероятности того, что Рождество будет снежным, от региона к региону в Германии варьируется. В равнинной местности и в долинах рек в западной и юго-западной части страны она составляет примерно 10 процентов, на севере и северо-востоке - от 15 до 25 процентов, в среднегорье - от 30 до 50 процентов. Скажем, в Нижней Саксонии шансов у снегопада на Рождество значительно меньше, чем в Берлине и Бранденбурге.

Ну, а больше всего возможности оказаться на Рождество в зимней сказке у тех, кто захочет встретить его в горах Гарца или в Альпах на высоте от 800 до 1000 метров. В этих регионах снег на Новый год лежит практически всегда.

Наводнение на Новый год бывает, снег - реже. Висмар 4 января 2017 года

Есть, кстати, вполне логичное объяснение так называемой "рождественской оттепели", которая почти каждый год в декабре наблюдается в Германии. Синоптики объясняют подобные погодные капризы перемещением с запада теплого воздуха и влаги с Атлантики. Циклон вытесняет холодный воздух, который, как правило, приносит в Германию с ноября до середины декабря похолодание с минусовыми температурами и даже снегом. И в конце года снова становится теплее.

Исключений не предвидится и в 2019 году. Соответственно прогнозам метеорологов, нынешнее Рождество на большей территории Германии будет абсолютно бесснежным. А как обстоят дела с погодой в других странах? По прогнозам экспертов, в ближайшие 30 лет наилучшие перспективы для "равнинных" любителей зимней сказки - в Санкт-Петербурге. Именно здесь должно быть больше всего снега. Второе и третье места достались канадским Монреалю и Оттаве. Но как часто синоптики ошибаются даже в краткосрочных прогнозах...

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