В Берлине тысячи школьников демонстрировали в защиту климата

В Берлине прошла очередная массовая акция школьников в защиту климата. Несколько тысяч подростков, вышедших на демонстрацию в пятницу, 25 января, призвали политиков отнестись к климатическому кризису со всей серьезностью и принять решения, позволяющие остановить изменение климата. "Нас здесь очень много, все по-настоящему начинается", - заявила представитель организовавшего акцию движения "Пятницы для будущего" (Fridays for Future) Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer).

Школьники со всей Германии

Приехавшие со всей страны школьники, которые в этот день пропустили занятия, прошли от здания министерства экономики ФРГ к ведомству федерального канцлера. Многие из них держали в руках самодельные плакаты. Акция прошла мирно. По данным организаторов, в акции участвовали около 10 тысяч человек. Полиция сообщила, что участников было примерно вдвое меньше.

Одновременно в Берлине проходило заседание комиссии правительства ФРГ по отказу от бурого угля.

Неделей ранее германские школьники и студенты провели акции в защиту климата более чем в 50 городах ФРГ. В общей сложности на них вышли более 30 тысяч человек.

Демонстрации "Пятницы для будущего" проходят по всему миру в течение нескольких недель. Инициатором первой акции в августе 2018 года стала шведская школьница Грета Тунберг. С тех пор девушка выходит на демонстрацию более 20 недель подряд.

Грета Тунберг выступила в Давосе

25 января Тунберг приехала на 49-й Всемирный экономический форум в Давосе. "Я хочу, чтобы вы действовали так, как если бы горел ваш дом, ведь так оно и есть", - заявила девушка топ-менеджерам и политикам со всего мира. По ее словам, урегулирование климатического кризиса является сложнейшей задачей, когда-либо стоявшей перед человечеством.

На 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице в декабре 2018 года Тунберг выступила с критикой политических решений в этой области.

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