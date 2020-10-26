Выход России и США из Договора о РСМД

2 февраля США объявили о приостановке участия в Договоре о РСМД, обвинив РФ в нарушениях соглашения. Москва ответила тем же. Угрозой новой ядерной гонки вооружений в особенности обеспокоены в Европе.

2 февраля Соединенные Штаты официально приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне считают, что Москва нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". В Кремле все обвинения отвергают. В тот же день Россия вслед за США также приостановила участие в договоре. Президент РФ Владимир Путин, кроме того, поручил главам МИД и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о ДРСМД. На следующий день после заявления о приостановке участия в ДРСМД министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах создания новых ракет с большой дальностью поражения.



Более всего запущенным механизмом расторжения договора о РСМД и угрозой новой гонки вооружений обеспокоены в Европе. Европейские политики опасаются, что именно их континенту будет угрожать максимальная опасность в том случае, если в течение шести месяцев, предусмотренных на процедуру выхода из соглашения, Вашингтон и Москва не договорятся о диалоге.



Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В соответствии с документом стороны обязались ликвидировать пусковые установки и ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров. Это было первым в истории соглашением о реальном сокращении имевшихся вооружений. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.