Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Выход России и США из Договора о РСМД

2 февраля США объявили о приостановке участия в Договоре о РСМД, обвинив РФ в нарушениях соглашения. Москва ответила тем же. Угрозой новой ядерной гонки вооружений в особенности обеспокоены в Европе.

2 февраля Соединенные Штаты официально приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне считают, что Москва нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". В Кремле все обвинения отвергают. В тот же день Россия вслед за США также приостановила участие в договоре. Президент РФ Владимир Путин, кроме того, поручил главам МИД и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о ДРСМД. На следующий день после заявления о приостановке участия в ДРСМД министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах создания новых ракет с большой дальностью поражения.

Более всего запущенным механизмом расторжения договора о РСМД и угрозой новой гонки вооружений обеспокоены в Европе. Европейские политики опасаются, что именно их континенту будет угрожать максимальная опасность в том случае, если в течение шести месяцев, предусмотренных на процедуру выхода из соглашения, Вашингтон и Москва не договорятся о диалоге.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В соответствии с документом стороны обязались ликвидировать пусковые установки и ракеты наземного базирования дальностью действия от 500 до 5500 километров. Это было первым в истории соглашением о реальном сокращении имевшихся вооружений. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.

Протесты в Беларуси: кто пошел за Тихановской и ультиматум Лукашенко. DW Новости (26.10.2020) 26.10.2020

В ночь на понедельник вышел срок так называемого народного ультиматума, который две недели назад объявила властям Светлана Тихановская. Что происходило сегодня в Беларуси?

28.06.2019, Japan, Osaka: OSAKA, JAPAN - JUNE 28, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) and US President Donald Trump shake hands during a meeting on the sidelines of the 2019 G20 Summit at the INTEX Osaka International Exhibition Centre. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Комментарий: Путин поможет Трампу ракетами 21.10.2020

Взаимные уступки Москвы и Вашингтона по договору СНВ-3 дают Трампу шанс на дипломатический успех перед выборами и спасают Россию от гонки вооружений, которую она проиграла бы, считает Константин Эггерт.
September 12, 2019 - Atlantic Ocean - The Arleigh-Burke class guided-missile destroyer USS Stout (DDG 55) launched a Standard Missile (SM) 2 during a missile exercise (MSLEX). MSLEXs are designed to maintain readiness, proficiency and lethality. Atlantic Ocean PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAz03_ 20190912_sha_z03_484 Copyright: xU.S.xNavyx

Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI 14.06.2020

Россия и США модернизируют свои арсеналы, и ядерное оружие вновь оказывается в центре стратегий безопасности, предупреждают аналитики SIPRI. Повлияет ли на ситуацию пандемия коронавируса?
The Lockheed U-2, nicknamed Dragon Lady , is a single-engine, high-altitude reconnaissance aircraft operated by the United States Air Force (USAF) and previously flown by the Central Intelligence Agency (CIA). It provides day and night, very high-altitude (70,000 feet / 21,000 m), all-weather intelligence gathering WHA UnitedArchivesWHA_033_0434 +++ (C) Imago/United Archives International

Комментарий: "Закрывая" небо, Трамп оставляет Путину видеомагнитофон 22.05.2020

США выходят из Договора по открытому небу. На очереди - соглашение СНВ-3. Вашингтон демонстрирует, что не доверяет России и не считает нужным с ней договариваться, пишет Константин Эггерт.

ARCHIV - 23.01.2019, Russland, Kubinka: Ein russischer Offizier geht an dem neuen Marschflugkörper vom Typ 9M729 (Nato-Code: SSC-8) entlang, im Hintergrund die Startvorrichtung. Die USA wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits an diesem Freitag den 01.02.2019 ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Как НАТО планирует защитить себя от новых российских ракет 13.02.2020

Министры обороны стран НАТО обсудили меры в ответ на угрозы, которые несут новые российские виды оружия - крылатая ракета 9М729, гиперзвуковые ракета "Кинжал" и система "Авангард".
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

НАТО считает контроль над вооружениями при участии Москвы возможным 23.10.2019

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что контроль над вооружениями при участии России возможен. Он предложил несколько способов, как этого достичь.
23.03.2017 +++ NATO Deputy General Secretary Rose Gottemoeller speaks during a press conference at a two-day seminar on NATO Allied Command Transformation in Hotel Marriott in Budapest, Hungary, Thursday, March 23, 2017. (Szilard Koszticsak/MTI via AP) |

НАТО не видит смысла в предложении РФ о моратории на размещение РСМД 21.10.2019

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729, попадающие в диапазон действия Договора о РСМД, заявила экс-заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер "Коммерсанту".
Minsker Dialog

"Минский диалог": может ли Восточная Европа стать поясом стабильности? 08.10.2019

На проходившем в Минске форуме по вопросам безопасности в Восточной Европе Александр Лукашенко предложил воспользоваться опытом Беларуси. DW - о президентской сессии форума.
07.10.2019 Teilnehmer des Forums Minsk Dialogue

"Минский диалог": как Европе отойти от края пропасти 08.10.2019

В Минске уже второй раз проходит форум по вопросам безопасности в Восточной Европе. О попытках предотвращения конфронтации и поиске основ нового миропорядка - в репортаже DW.

Спектакль Путина. Игра в ракеты. 4 рабочих дня для роста экономики – "Заповедник", выпуск 87, 01.09.2019 01.09.2019

Новые приключения Буратино: в Москве на митинге за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Трейлер саммита "Омерзительная восьмерка". Путин, Шойгу, Трамп и Помпео запускают ракеты и поют: "Главное, чтоб в мире не было войны". Как Медведев, Рогозин, Матвиенко, Сечин, Золотов и Путин корову-Россию доили, да только молока у нее уже почти не было. Смотрите в 87-м выпуске "Заповедника"!
German Chancellor Angela Merkel holds the annual summer news conference in Berlin, Germany, July 19, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД 14.08.2019

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", считает Ангела Меркель. Но Германия вместе с партнерами по НАТО найдет ответ на этот вызов.
01.02.2019, Berlin: Raketenmodelle stecken bei einer Protestaktion gegen das drohende Aus des INF-Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA in einem Eimer. Das Abkommen über nukleare Mittelstreckensysteme (Intermediate Range Nuclear Forces) wollen die USA auflösen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: После краха ДРСМД надо спасти контроль над вооружениями 02.08.2019

Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт.
Moskau, 02.08.2019 Heute wurde das INF-Vertrag offiziell beendet. Russland und die USA geben sich gegenseitig dafür die Schuld.

Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД 02.08.2019

Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.
BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 12: NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a press conference ahead of a Defense Ministers meeting, in Brussels, Belgium on February 12, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

НАТО поддержала выход США из ДРСМД 02.08.2019

Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, говорится в заявлении НАТО. Альянс также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой.

23.01.2019, Russland, Kubinka: Der neue Marschflugkörper vom Typ 9M729 ist zur Präsentation aufgestellt. Das russische Militär präsentierte am 23.01.2019 in der Nähe von Moskau erstmals vor ausländischen Militärexperten und Journalisten die neue Mittelstreckenrakete. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Вашингтон и Москва объявили о прекращении действия ДРСМД 02.08.2019

Действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении российского МИДа. Вина за прекращение действия ДРСМД лежит на России, заявил Госдепартамент.
Several Pershing II missiles are prepared for launching at the McGregor Range. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pershing_II_missiles_(single_stage_versions)_at_McGregor_Range.jpg

У Пентагона могут иссякнуть средства на разработку ракет средней дальности 02.08.2019

Выход из ДРСМД позволит США разрабатывать новые ракеты средней дальности. Однако денег на это скоро может не оказаться. Демократы в Палате представителей блокируют выделение средств.

Показать еще