Путин вновь предложил мораторий на размещение ракет в Европе

Президент России Владимир Путин призвал страны НАТО к отказу от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Ввести мораторий на размещение таких видов вооружений глава Кремля предлагал еще год назад, отмечает агентство dpa. Россия подтверждает свою готовность к этому и призывает страны НАТО рассмотреть возможность ответного моратория, заявил Путин в понедельник, 26 октября, в Москве. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал нынешнее предложение Путина "новой инициативой президента".

Путин указал на "неослабевающую напряженность по линии Россия-НАТО" в условиях прекращения действия договора о РСМД, которая несет "угрозу европейской безопасности". В этих условиях "необходимы активные усилия по сокращению дефицита доверия, говорится в тексте, распространенном в понедельник пресс-службой Кремля. Введением моратория могут быть снижены риски, "проистекающие от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений".

В частности, Россия требует гарантии того, что на базах НАТО и США в Европе не будут размещать комплексы "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41. В ответ Россия обещает не развертывать в европейской части страны, включая Калининградскую область, ракеты 9М729. Для снятия взаимной озабоченности Путин предлагает взаимные верификационные меры, целью которых "стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)".

В Германии не доверяют инициативе Путина

В МИД Германии в понедельник прокомментировали новые предложения Путина. "Нам знакомо заявление российского президента. Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году", - сказала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse). По ее словам, поскольку Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил о том, что мораторий или отказ России от размещения ракет не вызывает доверия. "Мы разделяем эту оценку", - сказала Зассе журналистам в Берлине.

Выход США и России из ДРСМД

США и Россия в августе 2019 года завершили выход из Договора о РСМД. Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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Смотреть видео 02:43 Поделиться Как Берлин отреагировал на приостановку ДРСМД Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3CamM Как в Германии отреагировали на выход США из ДРСМД