Выход Великобритании из ЕС: продолжение следует (фотогалерея)

В ночь на 1 февраля состоялся политический "Брекзит". Экономический развод Лондона и Брюсселя еще только предстоит. Галерея DW рассказывает, что будет происходить в течение 2020 года.
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