 Выход Великобритании из ЕС: продолжение следует (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Выход Великобритании из ЕС: продолжение следует (фотогалерея)

В ночь на 1 февраля состоялся политический "Брекзит". Экономический развод Лондона и Брюсселя еще только предстоит. Галерея DW рассказывает, что будет происходить в течение 2020 года.

  • Демонстранты в Лондоне празднуют Брекзит

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Противники Евросоюза добились своего

    С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

  • Британские депутаты прощаются с Европарламентом

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Британцы покинули структуры ЕС

    Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

  • Грузовики покидают паром в английском порту Дувр

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Общий рынок на 11 месяцев

    Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

  • Борис Джонсон с рыбой

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Нужен договор о торговле и рыболовстве

    До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

  • Мишель Барнье и Урсула фон дер Ляйен

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Брюссель выдвинул четкие условия

    Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

  • Дональд Трамп и Борис Джонсон

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Трамп предлагает договор с США

    "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

  • Электромобиль BMW i3 на фоне моста Тауэр в Лондоне

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Введение пошлин вызовет рост цен

    От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

  • Плакат на границе Ирландии и Северной Ирландии против границы

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Северная Ирландия: проблема границы

    Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

  • Демонстрация в Глазго сторонников независимости Шотландии

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Шотландия хочет в ЕС

    "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Великобритания останется союзником

    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


  • Демонстранты в Лондоне празднуют Брекзит

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Противники Евросоюза добились своего

    С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

  • Британские депутаты прощаются с Европарламентом

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Британцы покинули структуры ЕС

    Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

  • Грузовики покидают паром в английском порту Дувр

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Общий рынок на 11 месяцев

    Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

  • Борис Джонсон с рыбой

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Нужен договор о торговле и рыболовстве

    До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

  • Мишель Барнье и Урсула фон дер Ляйен

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Брюссель выдвинул четкие условия

    Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

  • Дональд Трамп и Борис Джонсон

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Трамп предлагает договор с США

    "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

  • Электромобиль BMW i3 на фоне моста Тауэр в Лондоне

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Введение пошлин вызовет рост цен

    От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

  • Плакат на границе Ирландии и Северной Ирландии против границы

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Северная Ирландия: проблема границы

    Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

  • Демонстрация в Глазго сторонников независимости Шотландии

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Шотландия хочет в ЕС

    "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

    2020: "Брекзит" длинною в год

    Великобритания останется союзником

    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


Смотрите также:

  • Пляж в Гибралтаре

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Андалузская идиллия

    6,5 квадратных километров площади, много пляжей и скала высотой 426 метров - у Гибралтара есть все, что нужно туристам. Полуостров граничит с испанской областью Андалузия. И ничто бы не нарушало покой этого рая на земле, если бы не Утрехтский мирный договор 1713 года и не стратегическое положение Гибралтара, позволяющее контролировать одноименный пролив, соединяющий Средиземное море с океаном.

  • Гибралтарская скала

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Гибралтарская скала

    Утрехтский мирный договор положил конец войне за испанское наследство. По его условиям Испания вынуждена была отказаться от части своих владений, из которых Гибралтар и остров Минорка отошли Великобритании. И по сей день Гибралтар находится под суверенитетом Великобритании и является одной из ее заморских территорий. Что, впрочем, не мешает Испании тоже претендовать на него.

  • обезьяны маготы

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Символ - обезьяны

    Гибралтар является единственным местром в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут обезьяны - маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Когда в ходе Второй мировой войны их число резко сократилось, британский премьер Уинстон Черчилль лично распорядился привезти новых животных из Марокко для восстановления поголовья.

  • граница Испании и Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Как проехать на заморскую территорию?

    Проще всего добраться до Гибралтара с испанской территории пешком. Въехать на машине потребует намного больше времени, так как многие испанцы ездят на полуостров заправляться. На Гибралтре нет налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому бензин там дешевый. Автомобилисты довольны, владельцы АЗС в Андалузии - нет.

  • Аэропорт Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Пешком по взлетному полю

    Но как ни въезжай в Гибралтар - и пешеходам, и водителям приходится пересекать взлетное поле местного аэропорта. Ничего подобного нет нигде в мире. В сутки аэропорт обслуживает 10 взлетов и посадок самолетов - и в эти моменты взлетная полоса закрывается для прочего движения. У всех самолетов маршрут один - Великобритания.

  • Флаги Великобритании, Гибралтара и ЕС

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Под тремя флагами

    О статусе полуострова говорят развевающиеся здесь три флага: британский "Юнион Джек", введенный в 1982 году флаг Гибралтара с изображенными на нем крепостью и золотым ключом и флаг ЕС. Последний спустят 29 марта 2019 года - к большому сожалению жителей полуострова. На референдуме по Brexit 96 процентов из них проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

  • Вид на столицу Гибралтара, которая носит то же название

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Одно из самых густонаселенных мест в мире

    На Гибралтаре живут около 33 тысяч человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Жители полуострова автоматически получают британский паспорт в дополнение к своему первоначальному гражданству. Единственный государственный язык на полуострове - английский. А вот уличное движение, в отличие от Великобритании, правостороннее.

  • Гибралтар, в старом городе

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Атмосфера Великобритании и Андалузии

    Все вывески и даже мусорные контейнеры на Гибралтаре подписаны преимущественно на английском, а британский флаг можно увидеть повсюду. Однако солнце и близость к морю создают ощущение полной погруженности в испанский стиль жизни.

  • Английский паб на главнной улице Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Фиш энд чипс вместо тапаса и паэльи

    Кухня на Гибралтаре - тоже британская. На улицах столицы Гибралтара, которая носит такое же название, выстроились в ряд традиционные английские пабы. И даже если в меню вы найдете что-нибудь, напоминающее испанскую кухню, платить лучше всего в фунтах стерлингов. Кроме тех случаев, когда мириться с нелепой наценкой совершенно невозможно.

  • Киоск с алкоголем

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Рай для инвесторов…

    Кстати о ценах. Гибралтар считается настоящим налоговым раем. Чрезвычайно низкие налоговые ставки привлекают сюда инвесторов со всего мира, что, впрочем, сильно огорчает испанцев. Власти в Мадриде опасаются, что испанские граждане используют Гибралтар для отмывания денег.

  • Сувениры Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    … и покупателей

    На Гибралтаре найдутся сувениры на любой вкус и кошелек. Например, вездесущие магниты на холодильник. Однако будущая привлекательность полуострова в плане торговли под вопросом, ведь в ЕС четко заявили, что Испании придется поддержать торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем.

  • Гибралтар, бинокль за 1 евро или 1 фунт стерлингов

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Туманные перспективы

    Власти Гибралтара сильно обеспокоены предстоящим выходом Великобритании из ЕС. Глава гибралтарского правительства Фабиан Пикардо уверяет, что полуостров не станет разменной монетой или жертвой в процессе Brexit. У британцев нервы тоже напряжены до предела: бывший лидер консерваторов Майкл Говард даже говорил о возможной войне.

  • Пляж на Гибралтаре

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Спокойствие, только спокойствие!

    Но даже при всей неясности политического будущего Гибралтар остается прекрасным солнечным уголком с великолепными пляжами, где через пролив можно увидеть Африку. С такими пейзажами все заботы можно отложить на потом.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:02

Что изменится в жизни европейцев после "Брекзита"

Контекст

ЕС предложил Лондону "амбициозное" партнерство при равной конкуренции

Евросоюз сформулировал свое представление о торговом соглашении с Великобританией после "Брекзита": свободный рынок для британских товаров в обмен на свободные британские воды для судов из ЕС. (03.02.2020)  

После "Брекзита" Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС

В речи перед предпринимателями британский премьер Борис Джонсон расскажет, чего собирается добиться на переговорах с ЕС об отношениях после истечения переходного периода "Брекзита". (03.02.2020)  

Комментарий: Великобритания еще пожалеет о "Брекзите"!

Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен Роберт Мадж. (31.01.2020)  

2020: "Брекзит" длинною в год

Великобритания вышла из ЕС политически, но не экономически. Теперь Лондону предстоит разработать торговое соглашение с Брюсселем и предотвратить центробежные тенденции в стране. (05.02.2020)  

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

Это лишь большая скала - но расположеная на стратегически важном месте. Лондон и Мадрид спорят из-за нее с 1713 года. С началом Brexit ситуация изменилась - и судьба Гибралтара вновь неясна.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что изменится в жизни европейцев после "Брекзита"  

Что означает победа партии Бориса Джонсона для Великобритании и ЕС?  

Великобритания накануне выборов: "Брекзит" неизбежен?  

Также по теме

England, London: Feiern am Tag des Brexits

После "Брекзита" Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС 03.02.2020

В речи перед предпринимателями британский премьер Борис Джонсон расскажет, чего собирается добиться на переговорах с ЕС об отношениях после истечения переходного периода "Брекзита".

Frankreich Straßburg | Ursula von der Leyen und Charles Michel im Europaparlament

Руководство Евросоюза подписало соглашение о выходе Великобритании из ЕС 24.01.2020

Подписание соглашения открывает путь для его ратификации Европарламентом. Британия планирует покинуть ЕС 31 января 2020 года. После чего начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев.

Brexit - Flaggen der EU und UK

Комментарий: Великобритания еще пожалеет о "Брекзите"! 31.01.2020

Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен Роберт Мадж.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена  

Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно