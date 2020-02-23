Кокусы в США используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.

Кокус (англ. caucus) обобщенно можно определить как собрание сторонников (членов) политической партии или политического движения. Как и праймериз, это - первичные выборы кандидатов в президенты США. Кокус также не является официальным мероприятием, это - старая традиция. Кокусы, как и праймериз, разными партиями и в разных штатах проводятся по-разному, например на партийных съездах, открытым или закрытым голосованием. В США в 36 штатах проходят праймериз, в 14 штатах - кокусы. "Сезон кокусов" с 1972 года открывает штат Айова. Вторыми проводят свои праймериз жители штата Нью-Гемпшир. Результаты первичных выборов в этих штатах традиционно считаются важными, поскольку задают тон предвыборной гонке.