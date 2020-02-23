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Кокусы

Кокусы в США используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.

Кокус (англ. caucus) обобщенно можно определить как собрание сторонников (членов) политической партии или политического движения. Как и праймериз, это - первичные выборы кандидатов в президенты США. Кокус также не является официальным мероприятием, это - старая традиция. Кокусы, как и праймериз, разными партиями и в разных штатах проводятся по-разному, например на партийных съездах, открытым или закрытым голосованием. В США в 36 штатах проходят праймериз, в 14 штатах - кокусы. "Сезон кокусов" с 1972 года открывает штат Айова. Вторыми проводят свои праймериз жители штата Нью-Гемпшир. Результаты первичных выборов в этих штатах традиционно считаются важными, поскольку задают тон предвыборной гонке.

U.S. Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders addresses his first campaign rally after the Nevada Caucus in El Paso, Texas, U.S. February 22, 2020. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде 23.02.2020

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс опережает соперников на кокусах демократов в Неваде. И укрепляет шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.
(200206) -- BEIJING, Feb. 6, 2020 (Xinhua) -- Democratic presidential candidate Pete Buttigieg, former mayor of South Bend, speaks at a rally in Cedar Rapids, Iowa, the United States, on Feb. 1, 2020. (Photo by Joel Lerner/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове 07.02.2020

Демократы подвели итоги собрания партактивов в Айове. Молодой экс-мэр Буттиджич опередил сенатора от Вермонта Сандерса с минимальным перевесом. Бывший вице-президент США Байден занял лишь четвертое место.
LACONIA, NEW HAMPSHIRE - FEBRUARY 04: Democratic presidential candidate, South Bend, Indiana Mayor Pete Buttigieg speaks to the media on February 04, 2020 in Laconia, Hampshire. Buttigieg holds a narrow lead over Sen. Bernie Sanders (I-VT) in the Iowa caucuses after an app used by the state Democratic Party to count results caused overnight delays, according to published reports. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич 05.02.2020

Из-за несовпадений нескольких баз данных американские демократы уже второй день не могут подвести итоги собраний партактивов в Айове. Накануне победителем объявил себя Берни Сандерс.
ACHTUNG: Laut Andreas Brenner nach Rücksprache mit Chefredaktion nur zur Verwendung für Russische Redaktion! *** Nicht für Verwendung bei anderen DW-Redaktionen außer DW-Russisch Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat sich zum Sieger der ersten demokratischen Vorwahl in Iowa erklärt. Jahr/Ort: Moskau, 04.02.2020

Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа? 04.02.2020

Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.
Democratic presidential hopeful Vermont Senator Bernie Sanders speaks during the seventh Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season co-hosted by CNN and the Des Moines Register at the Drake University campus in Des Moines, Iowa on January 14, 2020. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове 04.02.2020

Оглашение окончательных результатов голосований в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных. В Демократической партии подчеркнули, что сбой не является результатом хакерской атаки.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Конгрессе США требуют наказать 24 сотрудника ФСБ - по числу пленных украинских моряков 19.07.2019

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект SAILORS, предполагающий введение санкций против 24 высокопоставленных членов ФСБ России. Так конгрессмены добиваются освобождения задержанных украинских моряков.
ARCHIV - A young Ukrainian girl carries a candle in front of a wall with names of extinct villages as a result of the famine during the mourning ceremony at the Holodomor monument in Kiev, Ukraine, 26 November 2011. Ukrainians marked a day of memory for the victims of the Holodomor. The Holodomor was the famine of 1932-1933 in the Ukrainian SSR during which millions of people starved to death. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине 27.09.2018

Документ о признании голодомора в Украине геноцидом должен одобрить Сенат. Украинцы продолжают защищать свою независимость от российской агрессии, отметил сенатор Роб Портман.
epa03110773 A photo dated 30 November 2011 and made available 17 February 2012 shows the Capitol building during sunset in Washington, DC, USA. The FBI and US Capitol Police arrested a man 17 February 2012 after an investigation into an alleged plot to carry out a suicide attack on Capitol Hill, according to several media reports. The alleged suspect is of Moroccan descent and identified as Amine El Khalifi, according to reports. EPA/MICHAEL REYNOLDS +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Конгресс США рассмотрит проект резолюции по голодомору 08.11.2017

Сопредседатели "украинского кокуса" в Конгрессе представили проект резолюции, приуроченный к 85-летию голодомора на Украине. В документе голодомор обозначается как геноцид.
4.6.2016*** Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks at a rally at Hueneme High School, Saturday, June 4, 2016, in Oxnard, Calif. (AP Photo/John Locher) | picture alliance/AP Photo/J. Locher

Клинтон назвала себя победительницей от демократов 08.06.2016

Хиллари Клинтон выиграла праймериз в штате Нью-Джерси, заручившись голосами 142 делегатов. У демократов праймериз и кокусы проходят в шести штатах - Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южной и Северной Дакоте, Монтане, Калифорнии.
11.02.2016+++ epaselect epa05155571 Democratic presidential candidates Senator Bernie Sanders (L) and Hillary Clinton (R) participate in the PBS NewsHour Democratic presidential candidate debate at the University of Wisconsin-Milwaukee in Milwaukee, Wisconsin, USA, 11 February, 2016. EPA/KAMIL KRZACZYNSKI +++ (C) picture-alliance/dpa/K. Krzaczynski

Сандерс обошел Клинтон на Аляске, Гавайях и в Вашингтоне 27.03.2016

Успех Сандерса объясняется тем, что в этих штатах меньше процент афроамериканцев и испаноязычных избирателей. При этом эксперты сомневаются, что сенатору удастся в масштабах страны сократить отставание от Клинтон.
Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton gestures at rival Bernie Sanders during the Democratic U.S. presidential candidates' debate in Flint, Michigan, March 6, 2016. Reuters/J. Young

Сандерс обошел Клинтон в штате Мэн, Рубио выиграл в Пуэрто-Рико 07.03.2016

В штате Мэн Берни Сандерс заручился поддержкой 64 процентов избирателей против 36 у Хиллари Клинтон. Марко Рубио одержал свою вторую победу в ходе предварительных выборов.
05.03.2016 *** WICHITA, KS - MARCH 5: Republican presidential candidate Ted Cruz makes a speech at a campaign rally on March 5, 2016 in Wichita, Kansas. Cruz said he has a list of government programs that he will eliminate if elected. (Photo by J Pat Carter/Getty Images) © Getty Images/J.P. Carter

Круз и Сандерс побеждают в Канзасе 06.03.2016

В США подводят итоги "суперсубботы". Тед Круз побеждает на предварительных выборах республиканцев в Канзасе и в штате Мэн. У демократов победу в Канзасе и Небраске одержал Сандерс. Клинтон и Трамп выиграли в Луизиане.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон остаются фаворитами предвыборной гонки в США.

Итоги "Супервторника" в США - Трамп и Клинтон впереди (видео) 02.03.2016

На предварительных выборах в США в так называемый "супервторник" состоялось голосование сразу в 12 штатах. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон остаются фаворитами предвыборной гонки в США.

Итоги "Супервторника" в США: Трамп и Клинтон впереди (02.03.2016) 02.03.2016

На предварительных выборах в США в так называемый "супервторник" состоялось голосование сразу в 12 штатах. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон остаются фаворитами предвыборной гонки в США. Что они сказали друг о друге по итогам "супервторника"?
February 23, 2016 picture-alliance/AP Photo/J.C. Hong Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a caucus night rally Tuesday, Feb. 23, 2016, in Las Vegas. (AP Photo/Jae C. Hong)

Победа Трампа в Неваде - третья подряд на праймериз 24.02.2016

Американский миллиардер продемонстрировал убедительный результат в Неваде - одном из ведущих западных штатов США. "Мы завоевываем страну", - заявил республиканец, обращаясь к своим сторонникам.
20.02.2016 *** Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton and her husband former President Bill Clinton greet supporters after she was projected to be the winner in the Democratic caucuses in Las Vegas, Nevada February 20, 2016. REUTERS/David Becker © Reuters/D. Becker

Хиллари Клинтон победила в Неваде, Дональд Трамп - в Южной Каролине 21.02.2016

Предварительное голосование у демократов проходило в формате традиционных кокусов, а у республиканцев - на официальных праймериз.
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