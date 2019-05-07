Встреча на Эльбе: танк-памятник и деньги из Волгограда

Крохотная община в Саксонии получила пятизначную сумму в евро из Волгограда на реставрацию танка-памятника. Бургомистр сравнивает перевод из России с "джекпотом в лотерее".
Двери электрички открываются, и нога ступает в… траву. Платформа железнодорожной станции Байльроде зарастает сорняками, вокзал заброшен и обнесен покосившимся строительным забором. На деревенских улицах в разгар рабочего дня - ни души. Здесь, в общине Байльроде на самом севере Саксонии, живут всего лишь четыре тысячи человек. О знаменитом историческом событии по соседству весной 1945-го, той самой "встрече на Эльбе" напоминает памятник на площадке возле местной администрации - главная достопримечательность в округе.
В пяти километрах от "встречи на Эльбе"
25 апреля 1945 года в пяти километрах отсюда на разрушенном мосту через Эльбу встретились войска Первого Украинского фронта и Первой армии США.
25 апреля 1975 года власти ГДР установили на постамент посреди Байльроде танк Т-34, изготовленный в 1944 году и использовавшийся после войны в учебных целях армией Восточной Германии.
25 апреля 2019 года отреставрированный памятник и окружающий его сквер были открыты после ремонта - в присутствии посла России в Германии, представителей Россотрудничества, региональных политиков и сотен местных жителей. Реставрация обошлась в сумму порядка 22 тысяч евро, из которых лишь 4 тысячи были бюджетные средства, а остальное - частные пожертвования. Ключевую роль сыграла пятизначная сумма, полученная администрацией Байльроде из… Волгограда. Ее точный размер бургомистр держит в тайне, повторяя лишь, что для его скромной общины это как "джекпот" в лотерее.
Танк из Байльроде чуть было не продали
В местном бюджете денег на ремонт Т-34 было, мягко говоря, не так много. Дошло до того, что в местную администрацию пришло предложение о покупке танка. Но вмешались местные активисты. "Танк собирались продавать в военно-исторический музей в Торгау, - рассказывает житель Байльроде Клаус Ландшрайбер. - Кто-то был крайне заинтересован в покупке. Но я вмешался и сказал, что танк продавать нельзя, потому что это - история".
Община Байльроде начала реставрацию два года назад - денег хватило на то, чтобы очистить танк от ржавчины и покрасить его. Но срочного ремонта требовал и постамент, и вся площадка, пострадавшая от непогоды.
В поисках средств администрация общины обратилась не в Берлин, а в… консульство России в Лейпциге, откуда ее отправили в посольство в Берлине, а оттуда - в Россотрудничество… И в конце января в Байльроде приехал Виктор Василевский - учредитель военно-исторического фонда "Наследие" в Волгограде, который привез бургомистру благую весть: фонд из России пожертвует на реставрацию памятника пятизначную сумму, точный размер которой стороны договорились не разглашать.
Реставрация памятников - "вопрос приоритетов"
Почему в Германии с ее профицитом федерального бюджета в 10 миллиардов евро не нашлось денег на памятник?
"Конечно, в Германии тоже есть деньги на охрану памятников и на их реставрацию, - говорит бургомистр Рене Веттер (Rene Vetter). - Но мы как маленькая община получаем только часть этих денег. И тут возникает вопрос приоритетов и расходования средств".
"Нельзя сказать, что наша община вообще ничего не потратила", - продолжает Веттер. - "Просто у нас нет столько денег, чтобы реализовать проект целиком. Ведь у нас масса других трат - и школы, и общественные организации, и пожарная охрана. И надо тщательно распределять имеющиеся средства и смотреть, где можно раздобыть дополнительные".
Танк - магнит для туристов
По словам бургомистра, для общины с населением в четыре тысячи человек отреставрированный советский танк стал таким же символом как телебашня для Берлина и галерея Цвингер для Дрездена. По вечерам памятник подсвечивается, и в Байльроде уже потянулись туристы из других мест, чтобы посмотреть на отреставрированный танк. "Это часть нашего культурного наследия", - говорит бургомистр.
В его рабочем кабинете - целая коллекция подарков из России. Тут и памятная почтовая марка, посвященная танку. И набор памятных монет из Волгограда. И картина маслом - крохотная церковь на берегу бескрайней реки. Бургомистр говорит, что он не берется комментировать российско-германские отношения на высшем уровне - но на уровне более низком эти отношения просто прекрасны.
В его ближайших планах - ремонт заброшенного железнодорожного вокзала. Община уже выкупила здание за 10 тысяч евро у государственного концерна Deutsche Bahn. Но на этот раз, похоже, пожертвований из-за границы не будет.
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