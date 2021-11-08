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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

July 8, 2021, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India: A health worker shows a Covaxin vial at Government vaccination centre, Ramleela Ground..In the last 24 hours 3,381,671 people were vaccinated against Covid-19 all over India, according to the Health Ministry Data. (Credit Image: © Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire

ВОЗ дала разрешение на экстренное применение антикоронавирусной вакцины из Индии 03.11.2021

Covaxin рекомендована к использованию для лиц от 18 лет. Ее эффективность ниже западных вакцин.
Die Illustration zeigt die drei identischen Proteine, aus denen eine Kronenzacke (Spike) des COVID-19-Virus gebildet wird. In diesem Bild sind die Atome der Spikes zu erkennen über 20.000. Auf der Hülle des Virus befinden sich typischer Weise 40 solcher Spikes.. Keine der hier gezeigten Farben trifft die Realität, denn die Virenstruktur ist nur aus Schwarzweiß-Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop nachzuempfinden. Grafik erstellt von Maximilian Schönherr am 3. Dezember 2020

Дельта-плюс: что известно о новой мутации коронавируса 23.10.2021

Мутация коронавируса дельта-плюс не намного заразнее уже известного дельта-варианта. У специалистов ВОЗ она пока не вызывает серьезных опасений.
A medical staff displays the Sputnik V Covid-19 coronavirus vaccine during the launch of its first phase programme at Apollo Hospital in Hyderabad on May 17, 2021. (Photo by Noah SEELAM / AFP) (Photo by NOAH SEELAM/AFP via Getty Images)

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" 21.10.2021

В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года. 

Что не так с поставками российской вакцины за рубеж? (19.10.2021) 19.10.2021

По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.

TOPSHOT - A patient with the COVID-19 breaths in oxygen in the COVID-19 ward at Khayelitsha Hospital, about 35km from the centre of Cape Town, on December 29, 2020. - The patents in this ward are not critically serious, but do require oxygen and to lie down. South Africa has become the first African nation to record one million coronavirus cases, according to new data published by the country's health ministry on December 27, 2020. Currently suffering a second wave of infections, of which the majority are a new variant of the coronavirus, South Africa is the hardest hit country on the African continent. (Photo by RODGER BOSCH / AFP) (Photo by RODGER BOSCH/AFP via Getty Images)

ВОЗ разрабатывает программу помощи бедным странам по борьбе с COVID-19 19.10.2021

ВОЗ стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. В организации хотят получить от стран-доноров 22,8 млрд долларов на эти цели.

Ситуация в больницах Афганистана близка к катастрофе (18.10.2021) 18.10.2021

ВОЗ и ООН предсказывают гуманитарную катастрофу в Афганистане уже в самое ближайшее время. Запасы медикаментов в местных больницах на исходе. Репортаж спецкора DW Ника Коннолли.
Aushang über Maskenpflicht und Abstandsregeln, Brest, Belarus, 2021

Коронавирус и его последствия 15.10.2021

Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
A pack of AstraZeneca/Oxford vaccines is seen as the country receives its first batch of coronavirus disease (COVID-19) vaccines under COVAX scheme, at the international airtport of Accra, Ghana February 24, 2021. REUTERS/Francis Kokoroko

Коронавирус: ВОЗ призвала Беларусь присоединиться к программе COVAX 14.10.2021

Региональный директор ВОЗ Клюге на встрече с правителем Беларуси Лукашенко выразил желание видеть страну среди участников механизма COVAX по распределению вакцин от коронавируса.
13.02.2020+++ Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, informiert über das neuartige Coronavirus 2019-nCoV. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland hat sich der Virologe Christian Drosten für eine rasche Verschärfung der Maßnahmen ausgesprochen.(zu dpa «Virologe Drosten für Lockdown über die Feiertage»)

ВОЗ создает новый орган для борьбы с пандемиями 14.10.2021

В состав нового органа предлагается включить и одного из главных немецких вирусологов Кристиана Дорстена. Эксперты разработают глобальные рамки для изучения возбудителей новых болезней, способных вызвать пандемию.
(171215) -- BEIJING, Dec. 15, 2017 () -- The emblem of Beijing 2022 Olympic Winter Games is unveiled during the enblem launch ceremony for the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games in Bejing, capital of China, Dec. 15, 2017. (/Ju Huanzong)

Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине 30.09.2021

Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
This picture taken on March 21, 2021, at the Belgrade fair vaccination centre in Belgrade, Serbia, shows vials of Covid-19 vaccines produced by (fromL) Sinopharm Group Co., Sputnik V, Pfizer Inc. and BioNTech SE and Oxford-AstraZeneca (India's Covishield). (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Привитым "Спутником V" иностранцам могут запретить въезд в США 27.09.2021

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
Virus attack in city.

ВОЗ вновь изучит возможные пути возникновения коронавируса 27.09.2021

Для нового расследования создается команда из 20 экспертов. В числе прочего ей могут поручить проверить возможность появления вируса SARS-CoV-2 в лаборатории.
Tina Fröhlich (l), Krankenschwester, klebt ein Pflaster auf den Arm einer Frau nach ihrer Corona-Impfung in der Christianskirche im Hamburger Stadtteil Ottensen. Bei der am Montag gestarteten bundesweiten Impfaktionswoche sind in Hamburg bereits in den ersten beiden Tagen 3500 Menschen geimpft worden. +++ dpa-Bildfunk +++

ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире 22.09.2021

ВОЗ зафиксировала по всему миру снижение числа новых заражений коронавирусом на 9% и смертности от ковида - на 7%.
YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: A medical worker holds ampoules with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) COVID-19 vaccine at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination site offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS

ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V" 16.09.2021

Приостановка связана с нарушениями на одном из заводов, выпускающих российскую вакцину. ВОЗ обещает провести новую инспекцию после устранения нарушений.
GERMANY, corona virus GERMANY, Hamburg, corona pandemic, largest vaccination center in germany, for daily max 7000 people *** DEUTSCHLAND, Hamburg, Corona Pandemie, Impfzentrum der KVH und Sozialbehörde Hamburg in den Messehallen, groesstes Impfzentrum Deutschlands fuer bis zu 7000 Menschen taeglich, Impfung von alten Menschen, Rentnerin bei Beratung in der Impfkabine Hamburg Germany

Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка 08.09.2021

Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.

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