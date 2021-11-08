Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V"

В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года.