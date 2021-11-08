Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

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Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.
Covaxin рекомендована к использованию для лиц от 18 лет. Ее эффективность ниже западных вакцин.
Мутация коронавируса дельта-плюс не намного заразнее уже известного дельта-варианта. У специалистов ВОЗ она пока не вызывает серьезных опасений.
В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года.
По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.
ВОЗ стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. В организации хотят получить от стран-доноров 22,8 млрд долларов на эти цели.
ВОЗ и ООН предсказывают гуманитарную катастрофу в Афганистане уже в самое ближайшее время. Запасы медикаментов в местных больницах на исходе. Репортаж спецкора DW Ника Коннолли.
Главное о пандемии коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
Региональный директор ВОЗ Клюге на встрече с правителем Беларуси Лукашенко выразил желание видеть страну среди участников механизма COVAX по распределению вакцин от коронавируса.
В состав нового органа предлагается включить и одного из главных немецких вирусологов Кристиана Дорстена. Эксперты разработают глобальные рамки для изучения возбудителей новых болезней, способных вызвать пандемию.
Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.
С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
Для нового расследования создается команда из 20 экспертов. В числе прочего ей могут поручить проверить возможность появления вируса SARS-CoV-2 в лаборатории.
ВОЗ зафиксировала по всему миру снижение числа новых заражений коронавирусом на 9% и смертности от ковида - на 7%.
Приостановка связана с нарушениями на одном из заводов, выпускающих российскую вакцину. ВОЗ обещает провести новую инспекцию после устранения нарушений.
Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.
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