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Вселенная

This is one of the most saucer-like photographs of a flying saucer ever taken ; unfortunately the size of the object is not known, nor if it contains occupants or not. (Photo by General Nagata) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие уфологи об отчете американской разведки по НЛО 01.07.2021

Тех, кто затрагивает тему НЛО, часто высмеивают. И вот теперь США обнародовали долго скрывавшуюся информацию. Что думают об этом немецкие уфологи? DW поговорила с некоторыми из них.
Karlstadt, Flugplatz, 13.07.20, Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse Bild: Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse | Verwendung weltweit

Полеты на Марс, затмения и надкусанное Солнце: что будет происходить в космосе в 2021 году 29.01.2021

Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
16.08.2006, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Frau nimmt Parfüm der Duftwassermarken 4711 Echt Kölnisch Wasser aus dem Regal. Kölner Physiker haben einen ungewöhnlichen Stern nach einem sehr bekannten Parfüm benannt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

S4711 - кельнские ученые назвали звезду в честь бабушкиного одеколона (фото) 19.08.2020

Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".

Eine Projektion zur Entstehung unserer Galaxis ist am 13.02.2017 in der Kuppel des Planetarium in Hamburg zu sehen. Nach anderthalbjährigen Umbauarbeiten öffnet das Hamburger Planetarium seine Sternenkuppel wieder. Der Spielbetrieb in dem Sternentheater startet am 17. Februar mit der Premiere der 3D-Show «Wir sind Sterne». Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Лестница на небеса, или Самый популярный планетарий Германии 10.03.2019

10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге.
ARCHIV - Der britische Physiker Stephen Hawking hält am 21.04.2008 an der George Washington University in Washington (USA) eine Konferenz mit dem Titel «Why We Should Go Into Space». (zu dpa «Interesse für Hawkings Doktorarbeit lässt Website abstürzen» vom 24.10.2017) Foto: Stefan Zaklin/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Стивен Хокинг: кино, музыка и женщины 14.03.2018

Выдающийся ученый скончался на 77-м году жизни. Хокинг занимался не только популяризацией науки. Он снимался в кино, записывал песни и озвучивал мультфильмы.
26.11.2017 +++ Miss South Africa Demi-Leigh Nel-Peters reacts as she is crowned by Miss Universe 2016 Iris Mittenaere during the 66th Miss Universe pageant at Planet Hollywood hotel-casino in Las Vegas, Nevada, U.S. November 26, 2017. REUTERS/Steve Marcus

"Мисс Вселенной" стала тренер по самообороне для женщин 27.11.2017

Победительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года, она изучала бизнес-менеджмент. Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе.
ARCHIV - Die US-Schauspielerin Sally Field und der österrreichische Bodybuilder Arnold Schwarzenegger am 20.04.1976 während der Dreharbeiten zu dem Film Stay Hungry (dt.: Mister Universum - Stay Hungry) in New York. An diesem Sonntag (30. Juli 2017) wird Hollywoods Alleskönner 70 Jahre alt. (zu dpa Action, Umwelt und gegen Trump: Arnold Schwarzenegger wird 70 vom 24.07.2017) Foto: dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Терминатор и не только: Арнольду Шварценеггеру - 70 лет 30.07.2017

Известный культурист, звезда Голливуда, успешный бизнесмен и политик… А когда-то этот парень не имел ничего, кроме мощного торса и бицепсов...
FILE PHOTO: Donald Trump Jr. (L) gives a thumbs up beside his father Republican U.S. presidential nominee Donald Trump (R) after Trump's debate against Democratic nominee Hillary Clinton at Hofstra University in Hempstead, New York, U.S. September 26, 2016. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Скандал вокруг Трампа-младшего: при чем тут российский певец Эмин (видео) 12.07.2017

Дональда Трампа и семью российского бизнесмена Араса Агаларова связывают деловые и дружеские отношения еще со времен проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.

Кто они - российские друзья Дональда Трампа? (12.07.2017) 12.07.2017

Дональда Трампа и семью российского бизнесмена Араса Агаларова связывают деловые и дружеские отношения еще со времен проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.

Титул "мисс Вселенная" завоевала француженка (30.01.2017) 30.01.2017

Французская студентка Ирис Миттенар победила на конкурсе "мисс Вселенная". Девушка учится на хирурга-стоматолога.

Pia Wurtzbach places the Miss Universe crown on Miss France Iris Mittenaere after the latter was declared winner in the Miss Universe beauty pageant at the Mall of Asia Arena, in Pasay, Metro Manila, Philippines January 30, 2017. REUTERS/Erik De Castro TPX IMAGES OF THE DAY

Французская студентка Ирис Миттенар стала "мисс Вселенная" 30.01.2017

"Мисс Вселенная" учится на хирурга-стоматолога и любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Чем грозит Трампу его "российский компромат" - DW Новости (11.01.2017) 11.01.2017

На своей первой пресс-конфренции Трамп полностью отверг сведения о том, что у российских спецслужб есть компромат на него, но согласился с тем, что за хакерскими атаками в США во время выборов может стоять Россия.

Астрономы открыли планету с тремя солнцами (10.07.2016) 10.07.2016

Планета HD 131399 Ab находится в 340 световых годах от Земли в созвездии Центавра.

Топ-5 курьезов на конкурсе "Мисс Вселенная" (21.12.2015) 21.12.2015

На международном конкурсе красоты не обходится без промахов и скандалов. DW подобрала топ-5 курьезных ситуаций на подиуме за последние годы.

DW Новости за 100 секунд (21.12.2015) 21.12.2015

Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась до 36 долларов за баррель. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности. Ведущий "Мисс Вселенная-2015" перепутал победительниц.
LAS VEGAS - DECEMBER 20: The top three finalists (L-R) Miss Philippines 2015, Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Colombia 2015, Ariadna Gutierrez,, and Miss USA 2015, Olivia Jordan stand onstage during the 2015 Miss Universe Pageant at The Axis at Planet Hollywood Resort & Casino on December 20, 2015 in Las Vegas, Nevada. Pia Alonzo Wurtzbach (R) went on to be crowned the new Miss Universe.(Photo by Frank Micelotta/PictureGroup) +++ (C) picture alliance/PictureGroup/F. Micelotta

На конкурсе "Мисс Вселенная" перепутали победительницу 21.12.2015

Сначала корону вручили участнице из Колумбии, но затем объявили об ошибке и надели ее на филиппинку. "Мисс Вселенная-2015" Пиа Алонзо Вурцбах - гражданка Филиппин и Германии.
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