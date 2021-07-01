Чем грозит Трампу его "российский компромат" - DW Новости (11.01.2017)

На своей первой пресс-конфренции Трамп полностью отверг сведения о том, что у российских спецслужб есть компромат на него, но согласился с тем, что за хакерскими атаками в США во время выборов может стоять Россия.