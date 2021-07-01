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Тех, кто затрагивает тему НЛО, часто высмеивают. И вот теперь США обнародовали долго скрывавшуюся информацию. Что думают об этом немецкие уфологи? DW поговорила с некоторыми из них.
Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".
10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге.
Выдающийся ученый скончался на 77-м году жизни. Хокинг занимался не только популяризацией науки. Он снимался в кино, записывал песни и озвучивал мультфильмы.
Победительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года, она изучала бизнес-менеджмент. Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе.
Известный культурист, звезда Голливуда, успешный бизнесмен и политик… А когда-то этот парень не имел ничего, кроме мощного торса и бицепсов...
Дональда Трампа и семью российского бизнесмена Араса Агаларова связывают деловые и дружеские отношения еще со времен проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году.
Французская студентка Ирис Миттенар победила на конкурсе "мисс Вселенная". Девушка учится на хирурга-стоматолога.
"Мисс Вселенная" учится на хирурга-стоматолога и любит экстремальные виды спорта, в том числе прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.
На своей первой пресс-конфренции Трамп полностью отверг сведения о том, что у российских спецслужб есть компромат на него, но согласился с тем, что за хакерскими атаками в США во время выборов может стоять Россия.
Планета HD 131399 Ab находится в 340 световых годах от Земли в созвездии Центавра.
На международном конкурсе красоты не обходится без промахов и скандалов. DW подобрала топ-5 курьезных ситуаций на подиуме за последние годы.
Цена на нефть марки Brent в понедельник опустилась до 36 долларов за баррель. Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности. Ведущий "Мисс Вселенная-2015" перепутал победительниц.
Сначала корону вручили участнице из Колумбии, но затем объявили об ошибке и надели ее на филиппинку. "Мисс Вселенная-2015" Пиа Алонзо Вурцбах - гражданка Филиппин и Германии.
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