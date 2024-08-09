Где в Германии самое яркое звездное небо

В Германии есть уже восемь звездных парков, общин и даже островов. Скоро должно появиться еще одно такое место - в Баварском Лесу.

Из-за постоянно усиливающегося светового загрязнения в мире осталось немного укромных уголков, где астрономы и просто романтики могут полюбоваться ночным небом без сильных помех от уличных фонарей, прожекторов и прочих искусственных источников - сделать фотографии, понаблюдать за звездами и планетами, метеорными потоками и так далее. Такие особенные места можно найти, заглянув в список Международной ассоциации темного неба (IDA), выдающей специальные сертификаты "Dark Sky Park" - звездным паркам или "Dark Sky Place" - отдельным общинам.

В Германии на данный момент сертификаты IDA получили восемь мест:

Звездный парк Рён (Sternenpark Rhön),

Звездный парк Западный Хафельланд (Sternenpark Westhavelland),

Звездный парк Айфель (Sternenpark Eifel),

Звездный парк Винкльмозальм (Sternenpark Winklmoosalm),

Звездный город Фульда (Sternenstadt Fulda),

Звездная деревня Айвайлер (Sternendorf Eiweiler),

Звездный остров Пельворм (Sterneninsel Pellworm),

Звездный остров Шпикерог (Sterneninsel Spiekeroog).

Темные ночи в Баварском Лесу

В начале нынешнего августа незадолго до пика метеорного потока - звездопада Персеиды региональное издание Passauer Neue Presse сообщило о ходе реализации планов по созданию еще одного такого парка в Германии - в регионе Баварский Лес на границе между Германией и Чехией. На территории этого региона находятся национальный и природный парки - Nationalpark Bayerischer Wald и Naturpark Bayerischer Wald. Подготовка заявки на получение сертификата и выполнение всех необходимых условий являются совместным проектом этих двух парков. Общая площадь создаваемого сейчас нового Звездного парка Баварский Лес составит около 980 квадратных километров.

По данным издания, все документы будут переданы в Международную ассоциацию темного неба в этом сентябре и должны быть рассмотрены, по всей вероятности, в 2025 году. Однако уже сейчас виды ночного неба из этих мест производят очень сильное впечатление. Некоторые снимки можно увидеть в нашей фотогалерее ниже:

Работа над проектом ведется около пяти лет. Уже сейчас в Баварском Лесу создаются специальные площадки для наблюдения за ночным небом и разрабатываются разные тематические программы для будущих посетителей. Согласно правилам ассоциации, две трети источников света на территории звездного парка должны соответствовать специальным параметрам - в частности, иметь цветовую температуру ниже 3000К и быть направленными вниз.

Над обустройством еще одного звездного парка в Германии сейчас также работают в популярном туристическом регионе - Пфальцском Лесу.

Национальные и природные парки в Германии

Созданный в 1970 году заповедник Nationalpark Bayerischer Wald - первый национальный парк в Германии. Площадь охраняемой территории составляет около 250 квадратных километров. Вместе с чешским парком Шумава образует самое крупное связное лесное пространство Центральной Европы. Большая часть территории расположена в горах на высоте более 1000 метров. Природный парк Баварский Лес (Naturpark Bayerischer Wald) площадью 2783 квадратных километра был основан в 1967 году и входит в число старейших в Германии.